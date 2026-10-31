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Kiadták a friss előrejelzést: esővel és erős széllel csap le a változás Magyarországon
Gazdaság

Kiadták a friss előrejelzést: esővel és erős széllel csap le a változás Magyarországon

MTI
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Friss időjárás előrejelzést tett közzé a HungaroMet Nonprofit Zrt.

Folytatódik az alapvetően felhős idő, de vasárnap estig előfordulnak majd kevésbé felhős körzetek és időszakok - ezek közül leginkább szombaton, az Északnyugat-Dunántúlon és hazánk északkeleti megyéiben tartósan napos maradhat az idő. Vasárnap délelőttig kisebb csepergő eső, dél, délnyugat felé haladó futó záporok egyaránt előfordulhatnak, majd vasárnap dél felől újabb felhősödési folyamat kezdődik, és ezzel együtt a déli óráktól megnő a tartósabb eső valószínűsége is. Az északias szél szombaton még a középső országrészben nem, vasárnap már ott is megélénkül, főként a Nyugat-Dunántúlon és északkeleten erős széllökések is előfordulhatnak.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 1 és 7 fok között alakul, de a derült, szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken ennél több fokkal hidegebb is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap általában 10 és 16 fok között várható.

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