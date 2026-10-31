Költségvetés: kiderült, menyivel fognak többet keresni a tanárok

Elindul a nevelő-oktató munkát segítők bérrendezése is, ők a pedagógusokénál is magasabb, 15 százalékos emelést kapnak. Az összesen 76 ezer alkalmazott - többek között pedagógiai és gyógypedagógiai asszisztensek, dajkák, könyvtárosok, szabadidő-szervezők - fizetését 61 milliárd forintból emelik meg.
A pedagógusok illetményének mostani emelése egy többlépcsős bérrendezési folyamat következő állomása.
2024-ben átlagosan 32,2 százalékkal növekedtek a tanári, tanítói bérek, ezt 2025-ben további 21,2 százalékos emelés követte, majd idén januárban újabb tíz százalékos többletet biztosítottak számukra.
A 2026. évi tanárbéremelésről szóló rendelet szerint a pedagógusok kezdő illetménye jelenleg gyakornoki fokozatban bruttó 705 ezer forint. Pedagógus I kategóriában bruttó 718 ezer forint és 1,4 millió forint között mozognak a fizetések, pedagógus II. fokozatban bruttó 725 ezer forint és 1,49 millió forint között kereshetnek a tanárok. A hivatalos bértábla szerint a mesterpedagógusok bruttó bére 785 ezer forint és 1,79 millió forint között alakul, a legmagasabb, kutatótanári szinten pedig 915 ezer forinttól 1,93 millió forintig terjedhet az alapfizetés összege.
Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter múlt heti bejelentése szerint a kormány továbbra is garantálni fogja, hogy a pedagógusbérek elérjék a diplomás átlagbér legalább 80 százalékát, mindezt teljes egészében hazai költségvetési forrásból fogják finanszírozni.
A nevelő-oktató munkát segítő (noks) alkalmazottak fizetésének emelését ugyancsak régóta szorgalmazták a tanári érdekképviseletek. Tóth Tünde, a Pedagógusok Szakszervezete alelnöke tanévkezdéskor arra hívta fel a figyelmet, hogy ebben a munkakörben sok dolgozó nettó bére még mindig "kettessel" kezdődik. Az MTI kérdésére akkor elmondta azt is: szeretnék, ha az érintettek fizetése elérné a garantált bérminimum 150 százalékát, hosszú távon pedig önálló bértáblát vezetnének be számukra.
A noks-dolgozók helyzetéről Magyar Péter miniszterelnök is beszélt az Országgyűlésben múlt héten. A jövő évi költségvetési tervekről szólva azt mondta, átlagkeresettel számolva, az adócsökkentéssel együtt egy pedagógiai asszisztens havonta körülbelül 51 ezer forinttal fog több pénzt kapni jövőre, mint eddig. A kormányfő azzal indokolt: az iskolák mindennapjai ezeknek a szakembereknek a munkájára is épül, noks-dolgozók segítik a pedagógust, foglalkoznak a több figyelmet igénylő gyermekekkel, azonban az elmúlt 16 évben bérük rendezését újra és újra elhalasztották.
A pénteken benyújtott törvényjavaslatban köznevelési célú humánszolgáltatásra és működési támogatásra összesen 727,38 milliárd forint szerepel, ami 107,3 milliárd forinttal magasabb a 2026-os összegnél.
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