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Látszik, mire készül Unger Anna a vagyonvisszaszerzési hivatallal – kibuktak a részletek a 2027-es költségvetésből
Gazdaság

Látszik, mire készül Unger Anna a vagyonvisszaszerzési hivatallal – kibuktak a részletek a 2027-es költségvetésből

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A 2027-es költségvetésben már önálló fejezetként szerepel a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, amely jövőre több mint tízmilliárd forintból gazdálkodhat. Unger Anna elnök korábban arról beszélt, hogy egy mintegy 150 fős létszámmal számol, de a keretből akár 200 munkatárs is foglalkoztatható lenne, átlagosan havi bruttó 1,96 millió forintos juttatással. A törvény szerint a büdzsét a hivatal elnöke állítja össze, a kormány pedig változtatás nélkül köteles benyújtani az Országgyűlésnek, így a tételeket nem a Tisza-kabinet határozta meg.

A 2027-es költségvetésben már önálló fejezetként szerepel a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, eszerint pedig jövőre 10,6 milliárd forintból gazdálkodhat majd a szervezet. Ebből 7,2 milliárd forintot működésre, 3,4 milliárdot beruházásokra és felújításokra fordítanának.

A személyi juttatásokra 4,71 milliárd, a munkáltatói járulékokra és szociális hozzájárulási adóra további 612 millió forint jutna.

Unger Anna elnök – ahogy arról korábban beszámoltunkmintegy 150 fős létszámot jelölt meg az NVVH-nak, és azt mondta, az állomány közel fele nyomozati ügyekkel foglalkozhat. Már szeptemberben arról beszélt, hogy a toborzás már megkezdődött, és több ügyész, illetve nyomozó is elfogadta az állásajánlatot. 

A költségvetési keretből ugyanakkor egy nagyobb, 200 fős állománnyal is lehet számolni: ebben az esetben a személyi juttatásokra szánt összeg fejenként havi átlagosan 1,96 millió forintos bruttó juttatást, kedvezmények nélkül körülbelül 1,30 millió forintos nettót jelentene – nyilván átlagról beszélünk, a magasabb rangú tisztviselők nagyobb fizetése felfelé torzítja a számítást.

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Unger korábban arról beszélt, hogy a hivatalnak lényegében a nulláról kell felállnia: munkatársakat kell toboroznia, kialakítani a szakmai egységeket és az ügyek feldolgozásának módszertanát.

A költségvetésből már kirajzolódik, hogyan képzeli el a működést a szervezet elnöke, mivel ezeket a tételeket nem a Tisza-kabinet határozta meg. A hivatalt megalapító törvény igyekszik biztosítani, hogy az NVVH költségvetése ne legyen kiszolgáltatva az éves kormányzati döntéseknek.

A hivatal elnöke állítja össze a büdzséjét, amelyet a kormány változtatás nélkül köteles benyújtani az Országgyűlésnek.

A kiadási keret főszabály szerint nem lehet alacsonyabb az előző évinél, és a már meghatározott összeget is csak az elnök hozzájárulásával lehet csökkenteni. Ez a szabályozás a hivatal pénzügyi önállóságát és működésének kiszámíthatóságát hivatott erősíteni.

Amint pedig az ismert, ez lesz az elszámoltatás egyik legfontosabb szervezete, melynek feladata a jogellenesen megszerzett vagyon felkutatása, biztosítása és visszaszerzésének előkészítése. Az elnök a hivatal szerepét nem személyes nyomozásként, hanem egy működő szakmai rendszer megszervezéseként írta le.

A Telexnek adott korábbi interjújában úgy fogalmazott:

a hivatal elnöke nem egy Sherlock Holmes-ba öltözött Robin Hood.

A vizsgálatoknak bizonyítékokra kell épülniük, a vagyon tényleges visszaszerzése pedig hosszabb jogi folyamat lehet, amelyben a bírósági eljárások is meghatározóak. Unger szerint a hivatalnak az egyedi ügyek mellett a vagyonvesztések mögötti rendszerszintű összefüggéseket is fel kell tárnia.

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