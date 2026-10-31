Magyar Péter megint "nem hinnémmel" reagált: marad Novák Katalin és Sulyok Tamás több millió forintos juttatása?

Sikerült megint megtalálnotok a legfontosabb részletet... egyébként nem hinném. Január 1. még messze van
- írta a kormányfő a lap Facebook-bejegyzéséhez fűzött hozzászólásában.
A Telex cikke szerint a benyújtott költségvetési törvényjavaslat alapján
- Schmitt Pál,
- Áder János,
- Novák Katalin
- és Sulyok Tamás volt köztársasági elnökök
az ideihez hasonlóan jövőre is fejenként 73 millió forintos keretből támogathatnának civil szervezeteket és alapítványokat.
A lap felidézte, hogy Magyar Péter korábban ígéretet tett azoknak a volt köztársasági elnököknek az életük végéig járó havi juttatásainak megszüntetésére, akik nem töltötték ki hivatali idejüket.
Az erről szóló törvényjavaslatot azonban egyelőre nem nyújtották be.
A miniszterelnök korábban is reagált már a "nem hinném" megjegyzéssel egy sajtóhírre. Akkor a Telex Facebook-oldalán az M1 Híradó új főszerkesztőjének kinevezéséről szóló cikkhez fűzte ugyanezt a kommentet, miután a lap arról számolt be, hogy a korábban a Mészáros Csoportnál, a Hír TV-nél és az Echo TV-nél is dolgozó Hajdú Gábor kapja a megbízást.
A közmédia vezetősége a hozzászólást követően visszavonta Hajdú Gábor, valamint az M1 Híradó műsorvezetőjének bejelentett Borsa Miklós megbízását. A Duna Médiaszolgáltató Zrt. a döntést a társadalmi bizalom helyreállításának szükségességével indokolta.
Magyar Péter később egy kormányszóvivői tájékoztatón azt mondta, hogy nem adott utasítást a megbízások visszavonására.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Sándor-palota
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