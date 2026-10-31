Magyar Péter megint "nem hinnémmel" reagált: marad Novák Katalin és Sulyok Tamás több millió forintos juttatása?

"Nem hinném" - reagált Magyar Péter miniszterelnök szombaton a Telex Facebook-oldalán arra a cikkre, amelyben a lap arról számolt be, hogy a 2027-es költségvetési tervezetben továbbra is szerepel a volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásokra fordítható, fejenként 73 millió forintos kerete.

Sikerült megint megtalálnotok a legfontosabb részletet... egyébként nem hinném. Január 1. még messze van

- írta a kormányfő a lap Facebook-bejegyzéséhez fűzött hozzászólásában.

A Telex cikke szerint a benyújtott költségvetési törvényjavaslat alapján

Schmitt Pál,

Áder János,

Novák Katalin

és Sulyok Tamás volt köztársasági elnökök

az ideihez hasonlóan jövőre is fejenként 73 millió forintos keretből támogathatnának civil szervezeteket és alapítványokat.

A lap felidézte, hogy Magyar Péter korábban ígéretet tett azoknak a volt köztársasági elnököknek az életük végéig járó havi juttatásainak megszüntetésére, akik nem töltötték ki hivatali idejüket.

Az erről szóló törvényjavaslatot azonban egyelőre nem nyújtották be.

A miniszterelnök korábban is reagált már a "nem hinném" megjegyzéssel egy sajtóhírre. Akkor a Telex Facebook-oldalán az M1 Híradó új főszerkesztőjének kinevezéséről szóló cikkhez fűzte ugyanezt a kommentet, miután a lap arról számolt be, hogy a korábban a Mészáros Csoportnál, a Hír TV-nél és az Echo TV-nél is dolgozó Hajdú Gábor kapja a megbízást.

A közmédia vezetősége a hozzászólást követően visszavonta Hajdú Gábor, valamint az M1 Híradó műsorvezetőjének bejelentett Borsa Miklós megbízását. A Duna Médiaszolgáltató Zrt. a döntést a társadalmi bizalom helyreállításának szükségességével indokolta.

Magyar Péter később egy kormányszóvivői tájékoztatón azt mondta, hogy nem adott utasítást a megbízások visszavonására.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Sándor-palota