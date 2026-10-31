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Magyar Péter megint
Gazdaság

Magyar Péter megint "nem hinnémmel" reagált: marad Novák Katalin és Sulyok Tamás több millió forintos juttatása?

MTI
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"Nem hinném" - reagált Magyar Péter miniszterelnök szombaton a Telex Facebook-oldalán arra a cikkre, amelyben a lap arról számolt be, hogy a 2027-es költségvetési tervezetben továbbra is szerepel a volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásokra fordítható, fejenként 73 millió forintos kerete.

Sikerült megint megtalálnotok a legfontosabb részletet... egyébként nem hinném. Január 1. még messze van

- írta a kormányfő a lap Facebook-bejegyzéséhez fűzött hozzászólásában.

A Telex cikke szerint a benyújtott költségvetési törvényjavaslat alapján

  • Schmitt Pál,
  • Áder János,
  • Novák Katalin
  • és Sulyok Tamás volt köztársasági elnökök

az ideihez hasonlóan jövőre is fejenként 73 millió forintos keretből támogathatnának civil szervezeteket és alapítványokat.

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A lap felidézte, hogy Magyar Péter korábban ígéretet tett azoknak a volt köztársasági elnököknek az életük végéig járó havi juttatásainak megszüntetésére, akik nem töltötték ki hivatali idejüket.

Az erről szóló törvényjavaslatot azonban egyelőre nem nyújtották be.

A miniszterelnök korábban is reagált már a "nem hinném" megjegyzéssel egy sajtóhírre. Akkor a Telex Facebook-oldalán az M1 Híradó új főszerkesztőjének kinevezéséről szóló cikkhez fűzte ugyanezt a kommentet, miután a lap arról számolt be, hogy a korábban a Mészáros Csoportnál, a Hír TV-nél és az Echo TV-nél is dolgozó Hajdú Gábor kapja a megbízást.

A közmédia vezetősége a hozzászólást követően visszavonta Hajdú Gábor, valamint az M1 Híradó műsorvezetőjének bejelentett Borsa Miklós megbízását. A Duna Médiaszolgáltató Zrt. a döntést a társadalmi bizalom helyreállításának szükségességével indokolta.

Magyar Péter később egy kormányszóvivői tájékoztatón azt mondta, hogy nem adott utasítást a megbízások visszavonására.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Sándor-palota

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