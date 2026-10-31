Megérkezett a mesterséges intelligencia az energetikába, látványos változások várhatóak

A mesterséges intelligencia már most is fontos szerepet játszik az energetikában az előrejelzés, a hibafelismerés és az üzemeltetési döntések támogatásának területén, és a rábízott feladatok köre tovább bővül. Az autonóm, önvezérlő rendszerek hódítása a leglátványosabb várhatóan a napelemek, akkumulátorok, épületek és autótöltők összehangolásában lesz, és itthon is a napenergia-termelés helyi felhasználásának optimalizálásában mutatkoznak a legnagyobb lehetőségek. Az okosmérés és a fogyasztói rugalmasság kihasználását tekintve még jelentős Magyarország lemaradása, és az autonóm hálózatok terén sem beszélhetünk még általános magyar éllovasságról – mondta el lapunknak dr. Vokony István, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Villamos Energetika Tanszékének vezetője annak apropóján, hogy most először Budapesten rendezték meg az IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Europe (ISGT Europe) rendezvényt.

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Rangos nemzetközi villamos energetikai konferenciának adott otthont Budapest, ugyanis történetében először itt rendezték meg az IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Europe (ISGT Europe) rendezvényt október 19. és 22. között. Az IEEE, az Institute of Electrical and Electronics Engineers a világ legnagyobb műszaki szakmai szervezete, több mint félmillió taggal; tevékenysége az informatikától és a távközléstől az elektronikán át a villamos energetikáig terjed.

Ennek a szervezetnek a villamos energetikával foglalkozó szakmai társasága az IEEE Power & Energy Society, röviden PES. A több mint 40 ezer szakembert összefogó közössége a villamos energia termelésével, átvitelével, elosztásával, tárolásával és felhasználásával foglalkozik;

munkájának középpontjában az áll, hogyan lehet az áramellátás egyszerre megbízható, biztonságos, megfizethető és fenntartható.

Az ISGT Europe 2026 konferencia jelentőségét jelzi, hogy a konferenciára több mint 400 résztvevő érkezett 43 országból, 284 szóbeli és poszterelőadással, a rendezvény értékét pedig a kutatók, hálózatüzemeltetők és gyártók közvetlen találkozása adta. A konferencia külön érdekessége volt az IEEE PES és a CIGRE (EGY 1921-ben alapított, villamosenergia-rendszerekkel foglalkozó nemzetközi szakmai szervezet) elnökének jelenléte, valamint a BME Nagyfeszültségű Laboratóriumának idei évre eső 90 éves jubileuma is.

Az IEEE Power & Energy Society, valamint a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem szervezésében megvalósult konferencia központi témáját az autonóm, intelligens hálózatok képezték (’A rugalmasságtól az autonómiáig – intelligens hálózatok a fenntartható és stabil jövőért’), és egyebek mellett arra a kérdésre kereste a választ, hogy miként használható biztonságosan a mesterséges intelligencia, és hogyan védhetők a mindinkább digitális hálózatok és rendszerek a kibertámadásoktól?

Ezzel kapcsolatban kérdeztük dr. Vokony Istvánt, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Villamos Energetika Tanszékének vezetőjét, aki maga is részt vett a konferencia szakmai programjának kialakításában, a szervezőbizottság vezetőjeként.

A mesterséges intelligencia (MI) kontrollálhatóságával kapcsolatos aggasztó hírek hogyan befolyásolják az intelligens, autonóm energiahálózatokról való gondolkodást, kutatási, beruházási aktivitást?

Az energetikában a fokozatos, ellenőrizhető önállóság jelenti a szakmai választ ezekre a kérdésekre. Az MI előrejelzéseket készíthet és beavatkozásokat javasolhat, de az önálló vezérléshez bizonyított biztonsági korlátok és megbízható tartalékmegoldások szükségesek. Ez a kutatásban felértékeli az ellenőrizhetőséget, a beruházásoknál pedig a tesztelést és az egyértelmű felelősségi viszonyokat. A C.Y. Chung professzor (IEEE PES elnöke) konferencián tartott előadásának példái is azt mutatják, hogy konkrét, jól körülhatárolt feladatokban már jelentős lehet az MI hasznossága.

Manapság is rengeteg feladatot old meg automatizmus, ami nagyon közel van az „önálló” feladat végrehajtáshoz

- mondja a szakértő.

A kiberbiztonság területén az energetikában is mindig a támadók után futunk?

Az új támadásokra reagálni kell, de az energetikában eleve úgy kell tervezni a rendszert, hogy egy sikeres behatolás se okozhasson korlátlan kárt. Ehhez elkülönített rendszerek, szigorú hozzáférési szabályok és gyakorolt helyreállítási eljárások kellenek. Az MI segíthet a szokatlan működés felismerésében, ugyanakkor maga is támadható. Az ellátásbiztonság szempontjából ezért a megelőzés mellett a támadás alatti működőképesség és a gyors helyreállítás is alapkövetelmény - mutat rá.

Mennyire a jelen vagy a jövő a MI szerepvállalása az energetikában?

Az előrejelzésben, a hibafelismerésben és az üzemeltetési döntések támogatásában már a jelen része. A széles körű, önálló hálózatirányítás még fejlesztési terület. Chung professzor például 62 sencseni töltőállomás valós adatain tesztelt modellt mutatott be az ISGT 2026-on, amely a következő napi töltési igényt becsüli. Egy másik fejlesztés az égboltképeket és a korábbi mérési adatokat együtt használja a napelemes termelés előrejelzésére.

Ezek javíthatják a tárolás és a fogyasztás ütemezését, mérsékelve a váratlan eltérések költségét.

Az energiagazdaság mely területeit hódíthatják meg a jövőben a leglátványosabban az autonóm, önvezérlő rendszerek?

A napelemek, akkumulátorok, épületek és autótöltők összehangolásában. Egy virtuális erőmű sok kisebb eszközt foghat össze, hogy közösen alkalmazkodjanak a hálózat igényeihez. Különösen érdekes példa az akkumulátorok állapotfelügyelete: több mint egymillió töltési rekordból tanuló nagy modell tudását egy kis, helyben futó modellnek adták át, amely a bemutatott tesztben 70 milliszekundum alatt végezte el a hibaértékelést. Ez korábbi figyelmeztetést tehet lehetővé, de a kutatási eredmény még nem jelent minden járműre érvényes biztonsági garanciát - hangsúlyozza.

Magyarországon mely területek "felokosításában" vannak a legnagyobb lehetőségei az autonóm energiarendszereknek?

A sok napelem termelésének jobb helyi felhasználásában: tárolással, okos autótöltéssel, épületvezérléssel és rugalmas ipari fogyasztással. Ehhez több mérés, hozzáférhető adat és a rugalmasságot díjazó piaci lehetőség kell. Az okosmérés és a fogyasztói rugalmasság kihasználása terén még jelentős a lemaradásunk. Erősségünk a magas napenergia-részarány, és vannak hazai kísérleti fejlesztések, például az E.ON, az MVM Flexi programjai.

Ezek jó alapot adnak, de az autonóm hálózatok terén általános magyar éllovasságról még nem beszélhetünk

– mondja Vokony István.

Mit nyerhet a hazai tudásgazdaság és mérnökképzés az autonóm energiarendszerek térnyerésén?

Több magas hozzáadott értékű fejlesztési munkát, saját szoftvereket és exportálható mérnöki szolgáltatásokat. Ehhez olyan szakemberek kellenek, akik a villamosenergia-rendszerek fizikáját és az MI módszereit egyaránt értik. Chung professzor példái alapján különösen értékes tudás lesz a modellek helyi körülményekhez igazítása és eredményeik ellenőrzése. A képzésben ezért valós üzemi adatokra, közös ipari–egyetemi laborokra és gyakorlati feladatokra érdemes építeni a szakértő szerint.

A geopolitikai konfliktusok mennyiben vetik vissza a nemzetközi együttműködést?

A technológiai korlátozások és a kutatásbiztonsági előírások kétségtelenül nehezítik a tudásmegosztást. Ugyanakkor továbbra is születnek jelentős nemzetközi együttműködések. Például a Chung professzor által a konferencián bemutatott új hongkongi I-GET kutatóközpontot a Hongkongi Műszaki Egyetem és a King’s College London közösen vezeti, 60 ipari partner bevonásával. Ez konkrét példája annak, hogy az energiabiztonság közös problémái együttműködésre ösztönöznek, a politikai akadályok mellett is.

A rendezvény által lehetővé tett nemzetközi közeledés hazai szinten is kézzelfogható eredményt hozott, és több, hazai vonatkozású stratégiai együttműködési megállapodás is született. Miről szólnak ezek?

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület (MEE) az IEEE PES magyar szervezetével, illetve a CIGRE Magyar Nemzeti Bizottságával kötött egy-egy önálló együttműködési megállapodást. Ezek célja a hazai ipari, oktatási és kutatási közösségek kapcsolatának erősítése, valamint a nemzetközi tudás hazai hasznosítása. Gyakorlati értékük abban lehet, hogy az üzemi problémákból közös kutatási feladatok, az eredményekből pedig alkalmazható megoldások születnek.

Mivel az IEEE PES a villamos energetikai kutatásban és szabványalkotásban meghatározó világszervezet, így magyar szervezete és a MEE együttműködése a legfrissebb nemzetközi tudás hazai alkalmazását segítheti.

A CIGRE szintén egy nagymúltú, több mint 120 ország szakembereit összekapcsoló globális közösség, ezért magyar nemzeti bizottságának és a MEE-nek a partnersége a világ hálózatüzemeltetőinek, gyártóinak és kutatóinak felhalmozott tapasztalatát hozhatja közelebb a hazai fejlesztésekhez

- mondta el Vokony István.

Címlapkép forrása: Sean Gallup/Getty Images

A cikk elkészítésében a magyar nyelvre optimalizált Alrite online diktáló és videó feliratozó alkalmazás támogatta a munkánkat.