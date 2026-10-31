Meglépi a kormány: 35 milliárd forintos könnyítést kapnak a magyar települések

A tárcavezető értékelése szerint a változás komoly pénzügyi mozgásteret biztosít majd a helyhatóságok számára, mivel így jelentős források maradhatnak helyben.

Az önkormányzatok a jövő évi költségvetés nagy nyertesei

– emelte ki a miniszter, hozzátéve, hogy a fizetési kötelezettség kivezetése "nagyságrendileg 30-35 milliárd forint könnyebbséget jelent a településeknek".

A kivezetés a Versenyképes Járások Program finanszírozását szolgáló, az önkormányzatok iparűzésiadó-bevételeihez kötött befizetést érinti. A kormány nyáron még csak átütemezte az idei kötelezettséget, a korábbi két részlet helyett novemberre tolva annak teljesítését. Ehhez képest a 2027-től ígért megszüntetés érdemi fordulatot jelentene az önkormányzatok finanszírozásában.

Az elvonás eltörlését a Magyar Önkormányzatok Szövetsége már májusban szorgalmazta, azt javasolva, hogy a jóváhagyott fejlesztéseket a központi költségvetés finanszírozza. A mostani bejelentés ugyanakkor önmagában nem jelenti a külön fizetendő szolidaritási hozzájárulás megszüntetését.

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