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Megszólalt a költségvetésről a magyar városvezető: egyetlen intézkedéssel 150-200 millió forintot hagy náluk a kormány
Gazdaság

Megszólalt a költségvetésről a magyar városvezető: egyetlen intézkedéssel 150-200 millió forintot hagy náluk a kormány

MTI
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Nagykanizsa polgármesterének számítása szerint a város 11 milliárd forintot meghaladó költségvetésében várhatóan közel 5 százalék, vagyis 500 millió forint körüli bevételnövekedést jelentenek a kormányzat által bejelentett könnyítések.

Kicsit levegőhöz jutunk

- fogalmazott az MTI-nek Horváth Jácint (Demokratikus Koalíció). Hozzátette: az, hogy nem kell befizetni az iparűzési adó többletbevételét – amely egyébként sem várható jövőre Nagykanizsán a vállalkozások helyzete miatt – , nem kimutatható tétel, de

a szolidaritási adó csökkentése 150-200 millió forintot hagy a városnál.

A közösségi közlekedés mintegy 700 millió forintba kerül évente az önkormányzatnak, ehhez most 100-150 millió forint támogatást remélnek - mondta a polgármester.

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Hozzátette, hogy a legjelentősebb tétel a normatíváké, kérdés, hogy a kulturális vagy szociális szférában dolgozók béremelése beépül-e a támogatásba és legalább az infláció mértékével emelkedik-e a normatíva összege.

Horváth Jácint jelezte ugyanakkor, hogy komoly kiadásnövelő tényező lesz jövőre az energiaköltség, mert a mostani közbeszerzések alapján 70-100 százalékos áremelkedéssel kell számolnia Nagykanizsának.

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