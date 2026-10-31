Megszólalt a költségvetésről a magyar városvezető: egyetlen intézkedéssel 150-200 millió forintot hagy náluk a kormány

Kicsit levegőhöz jutunk
- fogalmazott az MTI-nek Horváth Jácint (Demokratikus Koalíció). Hozzátette: az, hogy nem kell befizetni az iparűzési adó többletbevételét – amely egyébként sem várható jövőre Nagykanizsán a vállalkozások helyzete miatt – , nem kimutatható tétel, de
a szolidaritási adó csökkentése 150-200 millió forintot hagy a városnál.
A közösségi közlekedés mintegy 700 millió forintba kerül évente az önkormányzatnak, ehhez most 100-150 millió forint támogatást remélnek - mondta a polgármester.
Hozzátette, hogy a legjelentősebb tétel a normatíváké, kérdés, hogy a kulturális vagy szociális szférában dolgozók béremelése beépül-e a támogatásba és legalább az infláció mértékével emelkedik-e a normatíva összege.
Horváth Jácint jelezte ugyanakkor, hogy komoly kiadásnövelő tényező lesz jövőre az energiaköltség, mert a mostani közbeszerzések alapján 70-100 százalékos áremelkedéssel kell számolnia Nagykanizsának.
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