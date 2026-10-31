Sokéves mélypont után újra nő Magyarország gázétvágya, pedig egyre borsosabb árat fizetünk érte

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Október közepén érdemben is elkezdődött a hazai fűtési időszak, miután az ősz első felében sokéves rekord alacsonyan alakult a magyarországi földgázfelhasználás, a tavalyi hasonló időszaktól is közel negyedével elmaradva. A felhasználás mértékére az időjárás mellett a legutóbb 2022-ben látott szinteken járó gázárak, a gazdasági aktivitás és az elektrifikáció is erőteljesen hat. A hazai föld alatti gáztárolók töltöttsége a 78%-ot közelíti, meghaladva az uniós átlagot és az egy évvel ezelőtti itthoni szintet, ugyanakkor elmaradva a megelőző évek töltöttségétől; ezzel együtt a gáztartalék, az import és a hazai kitermelés együtt kényelmesen fedezik a téli gázigényt.

Október 10. után jelentősebben emelkedni kezdett a magyarországi földgázfelhasználás, átlépve a 15, majd a 20 millió köbméteres napi értéket.

Ezzel együtt az idei ősz első részében a napi felhasználás szinte végig sokéves rekord mélységben alakult, az időszak egészének (szeptember 1-jétől október 19-ig) 657 millió köbméteres fogyasztása pedig minimum az elmúlt 12 év legalacsonyabbja.

Ez mintegy harmadával kisebb, mint a 2018-2021-es évek hasonló időszakának értékei, de a 2025-ös ősz első feléhez képest is közel 23%-os esést jelöl - derül ki a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) által rendelkezésünkre bocsátott, az FGSZ Földgázszállító Zrt.-től származó adatokból.

Az alábbi grafikonról az is leolvasható, hogy miután 2022-ben, Ukrajna Oroszország általi megtámadásának évében alaposan visszaesett az adott időszak gázfogyasztása, 2024-2025-ben már ismét meghaladta a 2010-es évek első felének értékeit.

Az időszak során a magyarországi földgázfelhasználás számos napon a felét sem érte el a korábbi évek hasonló periódusaiban regisztráltaknak.

A gáznapi középhőmérséklet alakulását bemutató grafikonnal való összevetésből megállapítható, hogy a rekord alacsony fogyasztású napokon rendre kiemelkedően meleg idő volt Magyarországon. Amint pedig a hőmérséklet huzamosabban is az elmúlt évek átlaga alá süllyedt október közepén, a napi gázfelhasználás elemelkedett a mélypontokról.

A napi középhőmérséklet és a földgázfelhasználás mennyiségének alakulása trendszerű összefüggést mutat a fűtési igényen keresztül; a felhasználás 15 Celsius-fok alatt kezd jelentősebben emelkedni.

A hazai föld alatti gáztárolók töltöttsége a 78%-ot közelíti, meghaladva a mintegy 75%-os uniós átlagot. A MEKH adatai alapján a tárolói készletszint október közepén 4,8 milliárd köbméter volt, meghaladva az egy évvel ezelőtti 4,45 milliárd köbmétert, ugyanakkor elmaradva a megelőző évek töltöttségétől.

A gáztartalék, az import és a hazai kitermelés együtt kényelmesen biztosítja Magyarország téli gázigényét.

A gáztárolók be- és kitárolásának ütemét ugyanakkor erősen befolyásolja a földgáz piaci árának alakulása is. Az idei év betárolásának viszonylagos lassúságát nagyban indokolják a magas és emelkedő gázpiaci árak.

A legnagyobb európai gáztőzsde, a holland TTF irányadó árai cikkünk születése (10.26.) idején már 95 euró/megawattóra felett jártak, amire legutóbb 2022 végén volt példa. A gázárak megugrása azt követően kezdődött, hogy az Egyesült Államok és Izrael megtámadta Iránt, a cseppfolyósított földgáz (LNG) szállítása a Perzsa-öbölben és a Hormuzi-szoroson keresztül pedig akadozni kezdett.

Az árak az ipar és a villamosenergia-ágazat gázfelhasználására is hatnak. 2022 gázársokkjának hatására szerte Európában számos energiaintenzív gazdasági szereplő hajtott végre energiahatékonyságot javító beruházást, vagy csökkentette gázfogyasztását a termelés akár máig ható visszafogásával, amit a 2022 előtti időszakkal való összevetés során is érdemes figyelembe venni.

Bár a földgáz továbbra is jelentős szerepet tölt be az áramtermelésben, ezáltal pedig a piaci villamosenergia-árak meghatározásában is, ugyanakkor súlya trendszerűen csökken, részben szintén a magas és volatilis gázárak hatására. A gázfelhasználás csökkenése irányába hat az, a részben ugyancsak az árak motiválta trend is, hogy a fűtés területén is egyre jobban terjednek az elektromos megoldások, elsősorban a klímaberendezések és egyéb hőszivattyúk.

Az átviteli rendszerirányító MAVIR előzetes adatai szerint idén szeptemberben a hazai bruttó villamosenergia-forgalom (3370,9 gigawattóra) ugyan minimálisan, kevesebb mint 1%-kal elmaradt az előző két év hasonló időszakának értékeitől, de hajszálnyival felülmúlta a 2023-as mutatót (3366,3 GWh), miközben a havi átlaghőmérséklet (18,6 fok) e szerint 2022 óta a legalacsonyabb volt.

A rendszerterhelés alakulása ugyanakkor szintén azt jelzi, hogy október közepétől a hazai áramigény emelkedni kezdett, a fűtési igény erősödésével párhuzamosan.

A MAVIR másik grafikonján az is jól látszik, hogy az utóbbi tíz évben a szeptemberi magyar villamosenergia-felhasználás is trendszerűen csökkent.

(A fogyasztás mértékét a villamos energia esetében is befolyásolják az energiahatékonysági fejlesztések, illetve a gazdasági aktivitás változásai is.)

Ami a további kilátásokat illeti, az előttünk álló télre vonatkozóan ugyan még korai konkrét előrejelzéseket tenni, de a HungaroMet a Középtávú Időjárás-előrejelzések Európai Központja (ECMWF) valószínűségi előrejelzései alapján készült többhetes prognózisai alapján az látszik, hogy október végén és november első felében is hűvösebben alakulhat a hazai időjárás a szokásosnál, mielőtt november második felében megfordulna az anomália előjele.

Címlapkép forrása: Mark H. Milstein/Bloomberg via Getty Images