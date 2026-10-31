Tisza-kormány: megvan a 2027-es költségvetés, folytatódik az elszámoltatás

Péntek éjjel benyújtotta a kormány a 2027-es költségvetést, a központi költségvetési alrendszer bevételei 42 484,9 milliárd, kiadásai 47 587,6 milliárd forintot tesznek ki, ami 5102,7 milliárd forintos pénzforgalmi hiányt jelent.

A benyújtást rossz makrohír előzte meg, mivel a harmadik negyedéves GDP a vártnál rosszabbul alakult, a gazdaság mindössze 0,1 százalékkal bővült, így Magyarország pedig lejjebb csúszott az európai GDP-rangsorban is.

A Fővárosi Közgyűlés zöld utat adott a BKK regionális közlekedésszervezővé alakításának.Vitézy Dávid bejelentette, hogy a kormány az autópálya-koncesszió megszüntetésén dolgozik és 2027. április 1-jétől a Magyar Közút venné vissza a gyorsforgalmi hálózat üzemeltetését az MKIF-től. Másrészt megszületett a megállapodás Egyiptommal is a leállított vasútijármű-szállítások folytatásáról.

De új fejlemény volt az elszámoltatásban is: letartóztatták Seszták Miklós egyik bizalmasát, aki a gyanú szerint pénzfutárként vett részt korrupciós összegek célba juttatásában.

A pénteki nap eseményeit alábbi cikkünkben olvashatja vissza: