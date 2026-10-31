Tisza-kormány: megvan a 2027-es költségvetés, folytatódik az elszámoltatás

Belenyúl a minisztériumok zsebébe a kormány: hatalmas kiadáscsökkentés jön Magyarországon
Pénteken késő este megjelent a parlament honlapján a 2027-es költségvetés tervezete, amely szerint a központi alrendszer kiadásai 1437 milliárd forinttal, 47 588 milliárd forintra csökkennének. A pénzforgalmi hiány 7110 milliárdról 5103 milliárd forintra mérséklődne, az eredményszemléletű hiány pedig a GDP 4,9 százalékára csökkenne, 2,4 százalékos növekedés és 3 százalékos infláció mellett. A tárcák között jelentős átrendeződés látható, hiszen a Közlekedési és Beruházási Minisztérium kerete 743 milliárd, a Gazdasági és Energetikai Minisztériumé 513 milliárd, a Tudományos és Technológiai Minisztériumé pedig 305 milliárd forinttal szűkül. Eközben az egészségügy 326 milliárd, az oktatás 281 milliárd, a belügy 211 milliárd, a szociális és családügyi terület pedig 186 milliárd forinttal több forrást kaphat. Csak a tételes előirányzatokból derül majd ki, hogy ebből mennyi a valódi megtakarítás, és hogyan jelenik meg a költségvetésben a kormány által októberben bejelentett 1465 milliárdos takarékossági csomag.
Benyújtotta a kormány a jövő évi költségvetést
Most először látható teljes egészében, hogyan alakítaná át az állami költekezést a Tisza-kormány: az Országgyűlés elé került a 2027-es költségvetés tervezete. A javaslatban megtalálhatók a jól ismert ígéretek, és az euróbevezetés mellett is ismét elköteleződött a kabinet.
Ez történt pénteken
Péntek éjjel benyújtotta a kormány a 2027-es költségvetést, a központi költségvetési alrendszer bevételei 42 484,9 milliárd, kiadásai 47 587,6 milliárd forintot tesznek ki, ami 5102,7 milliárd forintos pénzforgalmi hiányt jelent.
A benyújtást rossz makrohír előzte meg, mivel a harmadik negyedéves GDP a vártnál rosszabbul alakult, a gazdaság mindössze 0,1 százalékkal bővült, így Magyarország pedig lejjebb csúszott az európai GDP-rangsorban is.
A Fővárosi Közgyűlés zöld utat adott a BKK regionális közlekedésszervezővé alakításának.Vitézy Dávid bejelentette, hogy a kormány az autópálya-koncesszió megszüntetésén dolgozik és 2027. április 1-jétől a Magyar Közút venné vissza a gyorsforgalmi hálózat üzemeltetését az MKIF-től. Másrészt megszületett a megállapodás Egyiptommal is a leállított vasútijármű-szállítások folytatásáról.
De új fejlemény volt az elszámoltatásban is: letartóztatták Seszták Miklós egyik bizalmasát, aki a gyanú szerint pénzfutárként vett részt korrupciós összegek célba juttatásában.
A pénteki nap eseményeit alábbi cikkünkben olvashatja vissza:
Még a közös fotó is elmarad, súlyos viták a G20 találkozón
Oroszország ellenzi a lengyelek felvételét.
Már rendszert is döntöttek a lázadó diákok – Egész Európa beleremeghet a rég nem látott tüntetéshullámba?
Portugáliától Franciaországon át Görögországig utcára vonul a Z generáció.
Tőzsdére készül az OpenAI nagy riválisa: egy árulkodó helyen már át is vette a vezetést az Anthropic
Megnéztük a keresési előzményeket.
Nincs miért táncra perdülnie Trumpnak: évtizedek óta nem látott cunami gyűrheti maga alá – Mutatjuk, hol a legnagyobb a tét
Hiába trükköztek Trumpék, mert ami most jöhet, annak a megállítására nem lesz elég.
Benyújtotta a kormány a jövő évi költségvetést
Mutatjuk a legfontosabb számokat.
Megüzente a kommunista diktatúra: ellenünk semmit nem érnek a szankciók
Tovább dolgoznak az atomfegyvereiken.
Kimondta Szergej Lavrov: nincs előrelépés az amerikai-orosz viszonyban
Pedig mindenki azt hitte, közelednek az álláspontok.
Rekordhiány, rekordprofit: meddig tart a memóriagyártók aranykora?
Az AI-adatközpontok növekvő kereslete memóriachip-hiányt és rekordprofitot hozott a gyártóknak. A Micron hosszú távú szerződésekkel próbálja tartósabbá tenni a fellendülést, miközben a
Ki kell érdemelnie az adatközpontnak az áramot?
Januárban ezen a helyen arról írtam, hogy a mesterséges intelligencia terjedése új energiaigényt zúdít a villamosenergia-rendszerekre. Azóta egyre markánsabban formálódik
Élettársak is igényelhetik együtt a Wekerle+-t, de a párod régi lakása keresztbe tehet
A Wekerle+ egyik fontos újdonsága, hogy élettársak is igényelhetik közösen a támogatott lakáshitelt, ehhez nem kell összeházasodniuk. A közös igénylés azonban azt is jelenti, hogy mindkét f
A lakásproblémát is megoldjuk (feat. Zsiday)
Európa gets crushed és a béna emberek. De legalább közmédia és lakásprobléma megoldva. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, 
Zsiday Viktor grafikonja mögött évtizedek olcsó pénze áll
Az amerikai megtakarítási ráta hosszabb távon csökkent, miközben a hosszú kamatok is lefelé tartottak; eközben a fejlett gazdaságok termelékenységnövekedése lassult. Ez önmagában nem bizony
Kiegyezés, fegyverszünet vagy eszkaláció? - Mi dönti el az amerikai-orosz és amerikai-kínai viszonyt Trump utolsó két évében
Donald Trump elnökségének hátralévő két évét a 2026. novemberi félidős kongresszusi választások alapozzák meg: ezek rendezik át a washingtoni erőviszonyokat. Az eredménytől függően szű
Őszi adócsomag 2026 - A legjelentősebb vállalati adóváltozások
Jelentősen átalakulhat a magyar adórendszer 2027-től. A 2026. október 27-én benyújtott őszi adócsomag egyik legfontosabb eleme a nagyvállalatokra vonatkozó 15 százalékos társaságiadó-kulcs
Ahol tankolnak, nem feltétlenül ott autóznak - ezt mutatja a régió benzinfogyasztása
1995-ben Szlovéniában 413 kilogramm, Romániában mindössze 44 kilogramm benzinfogyasztás jutott egy lakosra. A csaknem tízszeres különbség azonban nem azt jelenti, hogy a szlovének ennyivel több
Családi vagyonstratégia
Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.
A mezőgazdaság mélyrepülése a GDP-t is hazavágta
Az aszály a hibás mindenért?
Egyedülálló európai sztorit épít Oszkó Péter
Nyilvános részvénykibocsátásra készül az O3 Partners.
A jósgömb már a kukában: az energiapiac Trump és Putyin szavait lesi
Geopolitikai feszültségek mozgatják az energiaárakat.