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FONTOS Belenyúl a minisztériumok zsebébe a kormány: hatalmas kiadáscsökkentés jön Magyarországon
Tisza-kormány: megvan a 2027-es költségvetés, folytatódik az elszámoltatás
Gazdaság

Tisza-kormány: megvan a 2027-es költségvetés, folytatódik az elszámoltatás

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Benyújtotta a kormány a 2027-es költségvetést: a Tisza-kabinet első saját büdzséje szerint a központi költségvetési alrendszer bevételei 42 484,9 milliárd, kiadásai 47 587,6 milliárd forintot tesznek ki, ami 5102,7 milliárd forintos pénzforgalmi hiányt jelent. A dokumentum önmeghatározása szerint „a 2027. évi költségvetés egy új irány első lépése”. A benyújtást a vártnál gyengébb harmadik negyedéves GDP-adat előzte meg, a Költségvetési Tanács pedig nem emelt alapvető kifogást a tervezet ellen, de jelezte, hogy a hiánycél teljesülése a megtakarítások szigorú végrehajtásán múlik. Percről percre tudósítunk.
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Belenyúl a minisztériumok zsebébe a kormány: hatalmas kiadáscsökkentés jön Magyarországon

Pénteken késő este megjelent a parlament honlapján a 2027-es költségvetés tervezete, amely szerint a központi alrendszer kiadásai 1437 milliárd forinttal, 47 588 milliárd forintra csökkennének. A pénzforgalmi hiány 7110 milliárdról 5103 milliárd forintra mérséklődne, az eredményszemléletű hiány pedig a GDP 4,9 százalékára csökkenne, 2,4 százalékos növekedés és 3 százalékos infláció mellett. A tárcák között jelentős átrendeződés látható, hiszen a Közlekedési és Beruházási Minisztérium kerete 743 milliárd, a Gazdasági és Energetikai Minisztériumé 513 milliárd, a Tudományos és Technológiai Minisztériumé pedig 305 milliárd forinttal szűkül. Eközben az egészségügy 326 milliárd, az oktatás 281 milliárd, a belügy 211 milliárd, a szociális és családügyi terület pedig 186 milliárd forinttal több forrást kaphat. Csak a tételes előirányzatokból derül majd ki, hogy ebből mennyi a valódi megtakarítás, és hogyan jelenik meg a költségvetésben a kormány által októberben bejelentett 1465 milliárdos takarékossági csomag.

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Belenyúl a minisztériumok zsebébe a kormány: hatalmas kiadáscsökkentés jön Magyarországon
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Benyújtotta a kormány a jövő évi költségvetést

Most először látható teljes egészében, hogyan alakítaná át az állami költekezést a Tisza-kormány: az Országgyűlés elé került a 2027-es költségvetés tervezete. A javaslatban megtalálhatók a jól ismert ígéretek, és az euróbevezetés mellett is ismét elköteleződött a kabinet.

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Benyújtotta a kormány a jövő évi költségvetést
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Ez történt pénteken

Péntek éjjel benyújtotta a kormány a 2027-es költségvetést, a központi költségvetési alrendszer bevételei 42 484,9 milliárd, kiadásai 47 587,6 milliárd forintot tesznek ki, ami 5102,7 milliárd forintos pénzforgalmi hiányt jelent.

A benyújtást rossz makrohír előzte meg, mivel a harmadik negyedéves GDP a vártnál rosszabbul alakult, a gazdaság mindössze 0,1 százalékkal bővült, így Magyarország pedig lejjebb csúszott az európai GDP-rangsorban is.

A Fővárosi Közgyűlés zöld utat adott a BKK regionális közlekedésszervezővé alakításának.Vitézy Dávid bejelentette, hogy a kormány az autópálya-koncesszió megszüntetésén dolgozik és 2027. április 1-jétől a Magyar Közút venné vissza a gyorsforgalmi hálózat üzemeltetését az MKIF-től. Másrészt megszületett a megállapodás Egyiptommal is a leállított vasútijármű-szállítások folytatásáról.

De új fejlemény volt az elszámoltatásban is: letartóztatták Seszták Miklós egyik bizalmasát, aki a gyanú szerint pénzfutárként vett részt korrupciós összegek célba juttatásában.

A pénteki nap eseményeit alábbi cikkünkben olvashatja vissza:

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