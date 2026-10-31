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Tisza-kormány: nagy átrendezés jön a költségvetésben, több tízmilliárdos könnyítést kapnak az önkormányzatok
Gazdaság

Tisza-kormány: nagy átrendezés jön a költségvetésben, több tízmilliárdos könnyítést kapnak az önkormányzatok

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Benyújtotta a kormány a 2027-es költségvetés tervezetét, amely jelentősen átrendezné az állami kiadásokat – több minisztérium kerete szűkülne, miközben az egészségügy és az oktatás több forráshoz jutna. Az önkormányzatoknak 30–35 milliárd forintos könnyítést jelenthet a területfejlesztési befizetés megszüntetése, a vagyonvisszaszerzési hivatal pedig több mint tízmilliárd forintból gazdálkodhatna jövőre. A parlament a következő hetekben tárgyalja a Tisza-kormány első, teljes évre szóló büdzséjét.
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Több pénzt kap az MLSZ, megmarad a Hungaroring támogatása

A jövő évi költségvetésben az ideihez hasonló szintű támogatásban részesül Hungaroring Zrt. és a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) egyaránt, a legnagyobb tételt pedig a látvány- és csapatsportok támogatása jelenti - olvasható ki a 2027 évi költségvetés tervezetéből.

A mogyoródi versenypályát üzemeltető társaság állami támogatására az idén és jövőre is 20 milliárd forint jut az adófizetők pénzéből, az MLSZ-re szánt összeg pedig egymilliárd forinttal, 16,3 milliárdról 17,3 milliárd forintra emelkedik 2027-ben.

(MTI)

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Költségvetés: plusz forrásokhoz jut a honvédség

Öt százalékkal, 95 milliárd forinttal nő a Honvédelmi Minisztérium költségvetése 2027-ben, ezen belül a Magyar Honvédség személyi juttatásai 75 milliárd forinttal emelkednek a parlamentnek pénteken benyújtott törvényjavaslat szerint.

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Költségvetés: plusz forrásokhoz jut a honvédség
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Költségvetés: kiderült, menyivel fognak többet keresni a tanárok

További jelentős lépésekkel folytatódik a pedagógusok bérrendezése - olvasható a 2027-es költségvetésről szóló törvényjavaslatban. A péntek éjszaka benyújtott törvényjavaslat szerint 2027-től átlagosan öt és fél százalékos fizetésemelésben részesülnek a pedagógusok és oktatók, az intézkedés 164 ezer dolgozót érint, a költségvetési ráfordítás pedig 120 milliárd forint.

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Költségvetés: kiderült, menyivel fognak többet keresni a tanárok
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Kapja meg a főváros az idegenforgalmi adóból származó bevételeket is?

Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere a 24.hu-nak adott interjújában a parkolás után további kerületi bevételek fővárosi átcsoportosítását vetette fel. Példaként az idegenforgalmi adót említette, amelynek 2011-es átalakítását – és ezzel a Főváros beszedési jogának korlátozását – Rogán Antalnak tulajdonította. Az idegenforgalmi adó fővárosi szintű beszedését korábban Vitézy Dávid is felvetette a Fővárosi Közgyűlésben, így nem lenne meglepő, ha a Tisza-kormány támogatná a főpolgármestert e kérdésben. Bár az idegenforgalmi adó ügyében nem született még konkrét döntés, e cikkben bemutatjuk, hogy alakult ki a ma működő rendszer, mekkora bevételt jelent ez a kerületeknek és milyen érvek szólnak egy esetleges reform mellett és ellen.

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Kapja meg a főváros az idegenforgalmi adóból származó bevételeket is?
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A költségvetéssel kijött a kormány a fényre: teljesen átalakul, ki és mennyi adót fizet Magyarországon

A Magyar Péter vezette kormány nem általános adócsökkentést tervez, hanem a közterhek teljes átrendezésébe kezdett bele – ez már világosan látszik a péntek éjszaka benyújtott 2027-es költségvetési törvényjavaslatból. Az államháztartás közhatalmi bevételei 7,7 százalékkal, 34 360 milliárd forintra nőnének, ami gyorsabb a gazdaság várt bővülésénél. Az alacsonyabb keresetűek adójóváírása miatt az szja-bevétel alig emelkedne, a társasági adóból viszont 42 százalékkal több folyna be, az új vagyonadótól pedig 200 milliárd forintot várnak. Meglepő tétel, hogy a költségvetés-semlegesnek nevezett kata-reform több mint háromszoros bevételt hozna, miközben a kétgyermekes anyák egy része elveszítheti adómentességét. Az adóintézkedések nettó hatása ugyanakkor önmagában nem lenne elég a hiány tervezett, 4,9 százalékra történő leszorításához.

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A költségvetéssel kijött a kormány a fényre: teljesen átalakul, ki és mennyi adót fizet Magyarországon
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123 ezer dolgozó bére emelkedhet, a várólistákra is új célt tűzött ki Hegedűs Zsolt

Az előző évhez képest 510 milliárd forinttal több forrás juthat a magyar egészségügyre a 2027-es költségvetési javaslat értelmében – közölte egy Facebook-bejegyzésben Dr. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter.

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123 ezer dolgozó bére emelkedhet, a várólistákra is új célt tűzött ki Hegedűs Zsolt
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Meglépi a kormány: 35 milliárd forintos könnyebbséget kapnak a magyar települések

Megszűnik az önkormányzatok területfejlesztési alapba történő befizetési kötelezettsége 2027-től – jelentette be Facebook-videójában dr. Lőrincz Viktória (TISZA) vidék- és településfejlesztési miniszter.

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Meglépi a kormány: 35 milliárd forintos könnyebbséget kapnak a magyar települések
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Látszik, mire készül Unger Anna a vagyonvisszaszerzési hivatallal – kibuktak a részletek a 2027-es költségvetésből

A 2027-es költségvetésben már önálló fejezetként szerepel a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, amely jövőre több mint tízmilliárd forintból gazdálkodhat. Unger Anna elnök korábban arról beszélt, hogy egy mintegy 150 fős létszámmal számol, de a keretből akár 200 munkatárs is foglalkoztatható lenne, átlagosan havi bruttó 1,96 millió forintos juttatással. A törvény szerint a büdzsét a hivatal elnöke állítja össze, a kormány pedig változtatás nélkül köteles benyújtani az Országgyűlésnek, így a tételeket nem a Tisza-kabinet határozta meg.

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Látszik, mire készül Unger Anna a vagyonvisszaszerzési hivatallal – kibuktak a részletek a 2027-es költségvetésből
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Kezdődhet a költségvetés vitája

A következő hetekben a jövő évi költségvetési törvény tárgyalása lesz a legfontosabb feladat

közölte Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke szombati Facebook-bejegyzésében.

A videójában köszönetet mondott a pénzügyminiszternek és a kormánynak az előkészítő munkáért. Kármán András pénzügyminiszter a jogszabálytervezet átadásakor a poszt szerint azt mondta, hogy a Tisza-kormány első, teljes évre vonatkozó költségvetése az igazságosság és a fejlődés jegyében készült. Igazságos, mert számos olyan társadalmi csoportot hoz kedvezőbb helyzetbe, akikről az előző kormányok elfelejtkeztek. Hozzátette: egyben a fejlődés költségvetése is, mert elindul a magyar gazdaság helyreállítása.

Kiemelte, hogy az általános vita legkorábban a benyújtást követő 14. napon kezdődhet meg. Ekkor a kormány képviselője ismerteti a tervezetet, felszólal az Állami Számvevőszék és a Költségvetési Tanács elnöke, majd a parlamenti frakciók vezérszónokai mondják el a véleményüket. A vitára összesen 30 óra áll rendelkezésre: 15 óra a kormánypártoknak, 15 óra az ellenzéknek - tette hozzá.

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Belenyúl a minisztériumok zsebébe a kormány: hatalmas kiadáscsökkentés jön Magyarországon

Pénteken késő este megjelent a parlament honlapján a 2027-es költségvetés tervezete, amely szerint a központi alrendszer kiadásai 1437 milliárd forinttal, 47 588 milliárd forintra csökkennének. A pénzforgalmi hiány 7110 milliárdról 5103 milliárd forintra mérséklődne, az eredményszemléletű hiány pedig a GDP 4,9 százalékára csökkenne, 2,4 százalékos növekedés és 3 százalékos infláció mellett. A tárcák között jelentős átrendeződés látható, hiszen a Közlekedési és Beruházási Minisztérium kerete 743 milliárd, a Gazdasági és Energetikai Minisztériumé 513 milliárd, a Tudományos és Technológiai Minisztériumé pedig 305 milliárd forinttal szűkül. Eközben az egészségügy 326 milliárd, az oktatás 281 milliárd, a belügy 211 milliárd, a szociális és családügyi terület pedig 186 milliárd forinttal több forrást kaphat. Csak a tételes előirányzatokból derül majd ki, hogy ebből mennyi a valódi megtakarítás, és hogyan jelenik meg a költségvetésben a kormány által októberben bejelentett 1465 milliárdos takarékossági csomag.

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Belenyúl a minisztériumok zsebébe a kormány: hatalmas kiadáscsökkentés jön Magyarországon
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Benyújtotta a kormány a jövő évi költségvetést

Most először látható teljes egészében, hogyan alakítaná át az állami költekezést a Tisza-kormány: az Országgyűlés elé került a 2027-es költségvetés tervezete. A javaslatban megtalálhatók a jól ismert ígéretek, és az euróbevezetés mellett is ismét elköteleződött a kabinet.

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Benyújtotta a kormány a jövő évi költségvetést
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Ez történt pénteken

Péntek éjjel benyújtotta a kormány a 2027-es költségvetést, a központi költségvetési alrendszer bevételei 42 484,9 milliárd, kiadásai 47 587,6 milliárd forintot tesznek ki, ami 5102,7 milliárd forintos pénzforgalmi hiányt jelent.

A benyújtást rossz makrohír előzte meg, mivel a harmadik negyedéves GDP a vártnál rosszabbul alakult, a gazdaság mindössze 0,1 százalékkal bővült, így Magyarország pedig lejjebb csúszott az európai GDP-rangsorban is.

A Fővárosi Közgyűlés zöld utat adott a BKK regionális közlekedésszervezővé alakításának.Vitézy Dávid bejelentette, hogy a kormány az autópálya-koncesszió megszüntetésén dolgozik és 2027. április 1-jétől a Magyar Közút venné vissza a gyorsforgalmi hálózat üzemeltetését az MKIF-től. Másrészt megszületett a megállapodás Egyiptommal is a leállított vasútijármű-szállítások folytatásáról.

De új fejlemény volt az elszámoltatásban is: letartóztatták Seszták Miklós egyik bizalmasát, aki a gyanú szerint pénzfutárként vett részt korrupciós összegek célba juttatásában.

A pénteki nap eseményeit alábbi cikkünkben olvashatja vissza:

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