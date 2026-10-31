Tisza-kormány: nagy átrendezés jön a költségvetésben, több tízmilliárdos könnyítést kapnak az önkormányzatok

A következő hetekben a jövő évi költségvetési törvény tárgyalása lesz a legfontosabb feladat

– közölte Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke szombati Facebook-bejegyzésében.

A videójában köszönetet mondott a pénzügyminiszternek és a kormánynak az előkészítő munkáért. Kármán András pénzügyminiszter a jogszabálytervezet átadásakor a poszt szerint azt mondta, hogy a Tisza-kormány első, teljes évre vonatkozó költségvetése az igazságosság és a fejlődés jegyében készült. Igazságos, mert számos olyan társadalmi csoportot hoz kedvezőbb helyzetbe, akikről az előző kormányok elfelejtkeztek. Hozzátette: egyben a fejlődés költségvetése is, mert elindul a magyar gazdaság helyreállítása.

Kiemelte, hogy az általános vita legkorábban a benyújtást követő 14. napon kezdődhet meg. Ekkor a kormány képviselője ismerteti a tervezetet, felszólal az Állami Számvevőszék és a Költségvetési Tanács elnöke, majd a parlamenti frakciók vezérszónokai mondják el a véleményüket. A vitára összesen 30 óra áll rendelkezésre: 15 óra a kormánypártoknak, 15 óra az ellenzéknek - tette hozzá.