Új költségvetés: valóban árad pénz a nyugdíjasokhoz?

A Tisza-kormány számára kiemelkedően fontos a nyugdíjasok, különösen a legszegényebb nyugdíjasok helyzetének javítása és stabilizálása. Érdemes megvizsgálni a 2027-re szóló költségvetési törvény közzétett tervezetének tükrében, hogy milyen módon és mennyiben valósul meg ez a kormányzati szándék.

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A nyugdíjasok és egyéb ellátásban részesülők számára járó új juttatások - a minimálnyugdíj 120 000 forintra emelése, a 120 000 és 146 000 forint közötti sávban a kiegészítő nyugdíjemelés végrehajtása, a nyugdíjas SZÉP-kártya bevezetése, az árvaellátás minimumának 60.000 forintra növelése, az özvegyi nyugdíjak minimumának arányos emelése, a rokkantsági és rehabilitációs ellátások 10 százalékos emelése, az időskorúak járadékának megduplázása, az ápolási díjak 50%-os növelése - mellett a nyugdíjtörvénybe már korábban beépített régi juttatások (inflációs nyugdíjemelés, a 13. és a 14. havi nyugdíj, valamint a nők kedvezményes nyugdíja) egyaránt jelentős plusz terhelést okoz a költségvetésben.

A rokkantsági és rehabilitációs ellátások emelése az egészségügyi kasszát, az időskorúak járadékának és az ápolási díjaknak az emelése a szociális kasszát terheli, a többi ellátásra a nyugdíjkasszában kell fedezetet teremteni.

A minimálnyugdíj emelése és az ezzel összefüggő egyéb intézkedések költsége 123 milliárd forint, a nyugdíjas SZÉP-kártya első lépcsőjének (az ígért összegek egynegyedének) költsége 76 milliárd forint, a 2027. januári 3,0 százalékos emelés emelés költsége 210 milliárd Ft, a 13. havi nyugdíjra 571,8 milliárd forintot, a 14. havi nyugdíj egyheti részletére 142,9 milliárd forintot terveznek. Az özvegyi nyugdíjak költsége 575,8 milliárd forint, az árvaellátásoké 54,6 milliárd forint.

A plusz juttatások (13. havi nyugdíj, 14. havi nyugdíj egynegyede, nyugdíjas SZÉP-kártya, rendkívüli és kiegészítő emelések a 146 ezer forintos nyugdíjösszegek alatt) legalább egyharmada gyorsan vissza is áramlik az államkasszába a nyugdíjas vásárlások adótartalma (áfa, jövedéki adó, a kereskedőket és szolgáltatókat terhelő különadók, stb.) révén.

A szocho csökkentések nyugdíjkasszát szorongató hatása továbbra is jelentős. A 2021-ben eredetileg 27%-os mértékben bevezetett szociális hozzájárulási adó 2022-től már csak 13%-os mértékű, ami a gazdasági versenyképességre gyakorolt pozitív hatás mellett rendkívül kedvezőtlenül érinti a nyudíjkassza bevételi oldalát. A Nyugdíjbiztosítási Alap bevételei körében így jövőre is hangsúlyosabb marad a magánszemélyek kereseteit terhelő társadalombiztosítási járulék. 2027-ben a nyugdíjkassza bevételeinek csak 41,54%-át (2026-ban 42,82%-át) adja a szocho, miközben 44,2% (2026-ban 46,43%) a társadalombiztosítási járulék aránya.

A két fő bevételi forrás mellett a jövő évi nyugdíjkassza 14%-át, több mint 1000 milliárd forintot egyéb forrásokból kell előteremteni. A 13. havi nyugdíjra 571,8 milliárd forintot, a 14. havi nyugdíj egyheti részletére (az 57. heti nyugdíjra) 142,9 milliárd forintot, a SZÉP-kártya első lépcsőjére 76 milliárd forintot, a kiadások támogatására 200,1 milliárd forintot, míg a nyugdíjprémium céltartalékra 50 millió forintot különítenek el a költségvetésben.

A nyugdíjköltségvetés látszólag hatalmas abszolút tételei elfedik azt a szomorú tényt, hogy a GDP arányában a nyugdíjak finanszírozására 2027-ben is keveset költ a magyar állam (akárcsak az előző években, pedig a 27 uniós tagállam közül már 2026-ban is az utolsó helyek egyikére süllyedtünk).

2025-ben a nyugdíjkassza (6554,7 milliárd Ft) és a nominális GDP (88 ezer milliárd forint) aránya 7,45% volt, míg a nyugdíjkasszán belül az öregségi nyugdíjakra (korbetöltött nyugdíj és a nők kedvezményes nyugdíja) fordított 5401,47 milliárd Ft a GDP arányában 6,2%-ot tett ki.

2026-ban az eredetileg 6996 milliárd forintos nyugdíjkassza a 95.474 milliárd forintra tervezett nominális GDP-hez képest mindössze 7,32% volt, az öregségi nyugdíjakra fordítandó 5820,2 milliárd forint a GDP arányában 6,0%-ra csökkent. Az évközi módosítás eredményeként a nyugdíjkassza 7208,4 milliárd forintra, a GDP-hez képest 7,55 %-ra nőtt.

2027-ben a helyzet valamelyest javul, mert a 7698,7 milliárd forintos nyugdíjkassza a 97.716,3 milliárd forintra tervezett nominális GDP-hez képest 7,88%-ra nő, az öregségi nyugdíjakra (korbetöltött plusz Nők40) fordítandó 6266,8 milliárd forint a GDP arányában 6,41%-ra nőtt.

A költségvetésen belül a főbb bevételi és kiadási tételek növekedését eltérő mértékűre tervezték: 2025 2026 2027 Főbb bevételi tételek Szocho Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető része 2927,6 milliárd Ft 2995,6 milliárd 3198,0 milliár Ftd Tb-járulék Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető része + nyugdíjjárulék 2952,8 milliárd Ft 3248,4 milliárd Ft 3407,6 milliárd Ft 13. és 14. havi nyugdíj támogatása 487 milliárd Ft 531,7 milliárd Ft 714,7 milliárd Ft Kiadások támogatása 77,4 milliárd Ft 70 milliárd Ft 200.1 milliárd Ft Nyugdíjprémium céltartalék 50 millió Ft 24,3 millió Ft 50 millió Ft Főbb kiadási tételek Korbetöltött öregségi nyugdíj 4979,9 milliárd Ft 5281,6 milliárd Ft 5695,9 milliárd Ft Nők40 490,6 milliárd Ft 538,6 milliárd Ft 570,9 milliárd Ft Saját jogú öregségi nyugdíjak összesen 5470,5 milliárd Ft 5820,2 milliárd Ft 6266,8 milliárd Ft Teljes működési költségvetés 6554,7 milliárd Ft 7208,4 milliárd Ft 7698,7 milliárd Ft Forrás: a szerző gyűjtése

A cégek által fizetendő szocho növekedésének 6,7%-os mértéke, és a tb-járulék 4,9%-os növekedése a gazdasági növekedési előrejelzések jövő évi mérsékelt javulására utal.

Az öregségi nyugdíjakra fordítandó kiadások 7,67%-os növekedése - ami részben a minimálnyugdíj emelésének és a kisnyugdíjak sávos kiegészítő emelésének a következménye - tükrében a 13. havi és 14. havi nyugdíjak támogatására átadott összeg 34,4 %-os növelése jelentős (bár a költségvetési táblázatban a 13. és 14. havi nyugdíj vonatkozásában nehéz kiszűrni, hogy a támogatásból mi vonatkozik a nyugellátásokra és mi vonatkozik az egyéb, 13. és 14. havi ellátásra jogosító juttatásokra). A nyugdíjprémium okafogyott eszközétől a tervezet szerint jövőre sem szabadulna a kormányzat (bár az 50 millió forintos tétel elenyésző összeg a nyugdíjkasszában, és ennek kifizetése csak akkor merülne fel, ha a 2027-es GDP növekedés meghaladná a 3,5%-ot).

2027-ben tovább erősödik a foglalkoztatói nyugdíjpillér megteremtésének szükségessége

A magyar nyugdíjrendszer fejnehéz, az állami nyugdíj teszi ki a nyugdíjaskori bevétel átlagosan 85 százalékát, így bármilyen változás, amely negatívan érinti a társadalombiztosítási nyugellátás jövőbeni finanszírozását, különösen veszélyes következményekkel járhat.

Ennek két fő oka az, hogy a kötelező állami nyugdíjpillér mellett Magyarországon a szükségesnél jóval erőtlenebb az öngondoskodás pillére, de ennél is fájdalmasabb, hogy a magyar nyugdíjrendszerből teljes mértékben hiányzik a munkáltatói nyugdíjpillér. Így a jövőbeni nyugdíjasok anyagi helyzetéért csak az állam és (minimális részben) az egyén felelős, a munkáltató e felelősség alól intézményesen mentesül.

Különösen azóta, hogy 2019. január 1-jével a cafeteria rendszer keretében a dolgozók nyugdíjcélú előtakarékossága ösztönzése érdekében biztosított minimális adóelőnyöket is elvonták a munkáltatóktól, így például az önkéntes nyugdíjpénztári tagság támogatása számukra ugyanannyiba kerül, mintha munkabért fizetnének az érintett dolgozónak - aki nyilván a béremelést választja, ha ilyen opciót nyújt neki a foglalkoztató. (2018-ban a munkáltatói összes közteher az egyes meghatározott jutattások körébe tartozó önkéntes nyugdíjpénztári tagsági díj támogatásra 40,71% volt, ami 2019-ben - az egyes meghatározott juttatások törvényi kategóriájának megszüntetésével - a kereseteket akkor egységesen terhelő 54,5%-ra ugrott.)

Mindeközben az EU tagállamai sorra deklarálják, hogy az állami nyugdíjrendszernek nem feladata az aktív korban elért életszínvonal megőrzésének biztosítása. Ez csak az összes érintett fél - az állam, a foglalkoztató és a nyugdíjjogosultságot gyűjtő személy - együttes részvételével és áldozatával valósítható meg. Ezért lehet kitüntetett szerepe az egyéni nyugdíjbiztosítási megtakarítási és befektetési lehetőségek mellett a foglalkoztatói nyugdíjpillérnek.

Pillanatnyilag négy tagállamban (a jóléti állam modelljét továbbra is fenntartó és erősítő Dániában, Finnországban, Hollandiában, Svédországban) van 80 százaléknál magasabb lefedettségű foglalkoztatói nyugdíj, míg egyes további tagállamokban (Belgium, Németország) a lefedettség meghaladja az 50 százalékot, Írországban a lefedettség 30 százalékos mértékű, de folyamatosan bővül. Azokban az országokban, amelyekben történelmi okok miatt kimagasló szerepe van az állami nyugdíjrendszernek - mint Magyarországon - egyelőre nincs foglalkoztatói nyugdíjpillér vagy alacsony a lefedettség mértéke (Lengyelország, Olaszország).

Magyarország számára kézenfekvő mintát nem csak az EU említett tagországai szolgáltathatnak, hanem a brit foglalkoztatói nyugdíjrendszer (National Employment Savings Trust, NEST) is. A NEST-rendszerben minden alkalmazott, aki 22 évesnél idősebb. de még nem töltötte be a brit állami nyugdíjra jogosító életkorát, valamint az éves keresete legalább 10 ezer font, automatikusan tagja lesz a NEST foglalkoztatói nyugdíjszervezetnek (auto-enrolment), amelyből kívánsága szerint 30 napon belül kiléphet, ha akar (opt-out). A dolgozó a keresete 5 százalékát, míg a munkáltató e kereset legalább 3 százalékát fizeti az állam által felügyelt foglalkoztatói nyugdíjalapba. A dolgozó által fizetett 5 százalék egyötödét - a befizetett keresetrész adótartalmát - a brit állam a dolgozó nyugdíjszámlájára utalja, ez a rendszer állami támogatása. A NEST-rendszernek már az összes brit munkavállaló egynegyede (tízmillió dolgozó) a tagja.

Ha Magyarországon a szocho folyamatos csökkentése révén a munkáltatók egyre kisebb mértékben járulnak közvetlenül hozzá az állami nyugdíjrendszer fenntartásához, akkor lassan elérheti a politikai cselekvés ingerküszöbét a magyar foglalkoztatói nyugdíjpillér létrehozására törekvés, hiszen Magyarország sem vonhatja ki magát az európai és brit hárompilléres nyugdíj-finanszírozási megatrendek hatása alól.

Kezdő lépésként az önkéntes nyugdíjpénztár tag dolgozók munkáltatói támogatásának szocho alóli mentesítése is ösztönözhetné a munkáltatókat a dolgozóik jövőbeni (nyugdíj) érdekeinek támogatására.

Hogyan javulhatna hosszabb távon is érdemben a nyugdíjasok helyzete?

A foglalkoztatói nyugdíjpillér gyors megteremtése mellett 2027-ben három azonnali beavatkozás javíthatná valójában a jövőbeni és a mai nyugdíjasok helyzetét - örvendetes lenne, ha a törvényhozói aktivitás ezekre a területekre is kiterjedne a nyugdíjprémium, a 13. és 14. havi nyugdíj és az inflációs nyugdíjemelések mellett.

A relatív nyugdíjas elszegényedés lassítása

Az első beavatkozás a nyugdíjmegállapítás és a nyugdíjkarbantartás rendszerét érinthetné. A nyugdíjmegállapítási eljárás során a valorizáció mai módszere (amelynek révén a nyugdíjmegállapítás évét megelőző év nemzetgazdasági nettó átlagkereseti szintjéhez igazítják a korábbi évek 1988-tól számításba vett nettó kereseteit) egyre kevésbé tolerálható méltánytalanságot okoz a régebben és a frissen megállapított nyugdíjak összegében. Miután a valorizációs szorzók alakulását meghatározó nemzetgazdasági átlagkereset három-négyszer olyan gyorsan (9-12 százalékkal) nő az utóbbi években, mint az infláció - amelynek átlagosan évi 3-5 százalékos mértékével a már megállapított nyugdíjakat kell korrigálni -, a korábbi években megállapított nyugdíjak relatív vásárlóereje drámai tempóban szakad le egyrészt a frissen megállapított nyugdíjak, másrészt az adott évi átlagkeresetek vásárlóerejétől.

Erre a relatív elszegényedési csúszdára minden nyugdíjas rákerül, amint megállapították a nyugdíját, és a csúszda meredekségét csak részben képes enyhíteni a 13. és 14. havi nyugdíj pozitív hatása - hiszen ezek a plusz nyugdíjak is a relatíve egyre kevesebbet érő rendes nyugdíj pénzügyi sorsát osztják.

A probléma megoldását a nyugdíjemelés inflációkövető elvének megváltoztatása jelentheti. A környező államokban az utóbbi években új típusú emelési eljárásokat vezettek be, amelyek lényege, hogy az infláció mértéke mellett a nyugdíjakat az előző évi reálkereset-növekedés meghatározott százalékával is megemelik. Ez az eljárás Magyarországon például 2027. januárjában nem a tervezett 3,0%-os inflációval történő növelést, hanem a 3,0%-os infláció mellett a 2026-os, 6%-os várható nettó reálkereset-növekedés felével, 3%-kal történő plusz emelést is jelenthetné, vagyis összességében a nyugdíjakat 6,0%-kal emelhetnék 2027 januárjától.

A nyugdíjas társadalom pénzügyi szétszakadásának megakadályozása

A nyugdíjas társadalom szétszakadása az utóbbi években veszedelmesen felgyorsult. A folyamatot a 13. havi nyugdíj visszaépítése és a 14. havi nyugdíj részleges bevezetése kifejezetten turbófokozatba lökte, mivel ez a juttatás mindenkinek a saját nyugdíja (vagy egyéb jogosító ellátása) alapján jár.

Az a nyugdíjas, akinek havi 100 ezer forint a nyugdíja, éves szinten 1,2 millió forint nyugellátást kap, amely a 13. havi nyugdíj miatt éves szinten 1,3 millió forintra nő. Az a nyugdíjas viszont, akinek havi 500 ezer forint a nyugdíja, vagyis éves szinten 6 millió forint nyugellátást kap, a 13. havi nyugdíjjal együtt éves szinten 6,5 millió forintra nő a nyugdíjbevétele. Ennek következtében a két nyugdíjas között a jövedelmi különbség 6 millió - 1,2 millió = 4,8 millió forintról 6,5 millió - 1,3 millió = 5,2 millió forintra nő. A különbséget évről-évre tovább növeli a nyugdíjemelés egységes százalékos mértéke is - és a bevezetés alatt áló 14. havi nyugdíj egyelőre egyheti részlete is.

A 13. és 14. havi nyugdíj csak akkor lehetne méltányos juttatás, ha átgondolt szolidaritási újraelosztási elemeket is tartalmazna, akár méltányos alsó-felső korlátok közé szorítva a kifizetést. Ha nem ez történik, a plusz havi nyugdíjak ugyanarra a sorsra juthatnak, mint a 2004-ben bevezetett 13. havi nyugdíj, amelyet 2009-ben először drákói szigorral kellett maximalizálni 80 ezer forint összegben (ez a korlát öröklődött a nyugdíjprémium máig hatályos elméleti felső korlátjaként), majd meg is kellett szüntetni.

A nyugdíjemelés változatlanul egységes százalékos mértéke tovább növeli a különbséget a szegényebb és gazdagabb nyugdíjasok között, hiszen az emelés után a nyugdíjak összegének aránya ugyan nem változik, de annál inkább változik az emelés szubjektív érzete: a kisebb nyugdíjat kapó szegényebbnek, a nagyobb nyugdíjjal rendelkező "gazdagabbnak" érezheti magát, és persze változik az emelés után ténylegesen elkölthető pénzösszeg nagysága is.

Az európai nyugdíjrendszerek jellemzően nem engednek meg ilyen nagy eltérést a nyugdíjak vásárlóértékének karbantartása kapcsán, vagyis valamilyen módon szolidaritási újraelosztási elemeket tartalmaznak. A legtöbb európai nyugdíjrendszerben a megállapítható nyugdíjakat szorítják keretek közé a járulékplafon érvényesítésével, néhány másik EU-tagállamban, például Spanyolországban nyugdíjplafont (is) alkalmaznak. Magyarországon sem nyugdíjplafon, sem járulékfizetési felső határ nincs, ezért a nyugdíjvárományok a szolidaritási kiegyenlítő mechanizmusok hiányában korlátlanul csapongva alakulhatnak: éppúgy várható a jövőben (ezerszámra) többmilliós, mint (százezerszámra) néhány százezer forintos nyugdíj, ami egyenes út a társadalmi feszültségek kezelhetetlen szintre növekedéséhez - ha nem történik időben beavatkozás.

A helyes irányba történő első lépés a minimálnyugdíj emelése és a minimálnyugdíj fölötti sávokban a kiegészítő nyugdíjemelés bevezetése, amely a 2027-es költségvetési törvényben megfelelő fedezetet nyert.

A nyugdíjrendszer rugalmasságának erősítése

Magyarországon 2011 végén megszűnt az összes korhatár előtti nyugdíjfajta (a rokkantsági nyugdíjakkal együtt), igaz, hogy e súlyosan korlátozó intézkedésekkel majdnem egyidőben bevezetett nők kedvezményes nyugdíja finanszírozási igénye gyakorlatilag lenullázta az ebből fakadó megtakarításokat, a politikai és az erkölcsi haszon azonban nyilván megérte e kedvezményes nyugdíj bevezetését – bár egyre kevésbé látszik, meddig tartható ez fenn a jelenlegi feltételekkel. (Különösen, ha a Nők40 mintájára be szeretnék vezetni a Férfiak40-et is.) A kedvezményes nyugdíj 2011. január 1-jei bevezetése idején az akkori 62 éves nyugdíjkorhatárhoz igazították a 40 évi jogosító idő követelményét, ám azóta három évvel nőtt a korhatár és 2022-ben elérte a 65 évet. Három évvel magasabb nyugdíjkorhatárhoz elvileg három évvel hosszabb jogosító időt kellene előírni, hacsak nem törődik bele az állam, hogy minden nő a korhatára betöltése előtt nyugdíjba mehet. A fenntartható megoldás mind a női, mind a férfi korhatár előtti nyugdíjazás lehetőségére az lehet, ha Magyarországon ismét bevezetnénk a korkedvezményes nyugdíjazás korszerű rendszerét, amelyben minden korhatár előtti kifizetést, vagyis a nők kedvezményes nyugdíját is, levonás - málusz - terhelne, amely annyiszor 4-6% (nők esetében 2-3%) lehetne, ahány évvel a korhatár betöltése előtt szeretné valaki igénybe venni ezt a nyugellátást.

A fenti hármas problémakör megoldásával a nyugdíjasok helyzete érdemben javulhatna. Talán a 2028-as költségvetési törvény tervezése során e problémák megoldására is sor kerülhet.

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