Új költségvetés: valóban árad pénz a nyugdíjasokhoz?

A nyugdíjasok és egyéb ellátásban részesülők számára járó új juttatások - a minimálnyugdíj 120 000 forintra emelése, a 120 000 és 146 000 forint közötti sávban a kiegészítő nyugdíjemelés végrehajtása, a nyugdíjas SZÉP-kártya bevezetése, az árvaellátás minimumának 60.000 forintra növelése, az özvegyi nyugdíjak minimumának arányos emelése, a rokkantsági és rehabilitációs ellátások 10 százalékos emelése, az időskorúak járadékának megduplázása, az ápolási díjak 50%-os növelése - mellett a nyugdíjtörvénybe már korábban beépített régi juttatások (inflációs nyugdíjemelés, a 13. és a 14. havi nyugdíj, valamint a nők kedvezményes nyugdíja) egyaránt jelentős plusz terhelést okoz a költségvetésben.
A rokkantsági és rehabilitációs ellátások emelése az egészségügyi kasszát, az időskorúak járadékának és az ápolási díjaknak az emelése a szociális kasszát terheli, a többi ellátásra a nyugdíjkasszában kell fedezetet teremteni.
A minimálnyugdíj emelése és az ezzel összefüggő egyéb intézkedések költsége 123 milliárd forint, a nyugdíjas SZÉP-kártya első lépcsőjének (az ígért összegek egynegyedének) költsége 76 milliárd forint, a 2027. januári 3,0 százalékos emelés emelés költsége 210 milliárd Ft, a 13. havi nyugdíjra 571,8 milliárd forintot, a 14. havi nyugdíj egyheti részletére 142,9 milliárd forintot terveznek. Az özvegyi nyugdíjak költsége 575,8 milliárd forint, az árvaellátásoké 54,6 milliárd forint.
A plusz juttatások (13. havi nyugdíj, 14. havi nyugdíj egynegyede, nyugdíjas SZÉP-kártya, rendkívüli és kiegészítő emelések a 146 ezer forintos nyugdíjösszegek alatt) legalább egyharmada gyorsan vissza is áramlik az államkasszába a nyugdíjas vásárlások adótartalma (áfa, jövedéki adó, a kereskedőket és szolgáltatókat terhelő különadók, stb.) révén.
A szocho csökkentések nyugdíjkasszát szorongató hatása továbbra is jelentős. A 2021-ben eredetileg 27%-os mértékben bevezetett szociális hozzájárulási adó 2022-től már csak 13%-os mértékű, ami a gazdasági versenyképességre gyakorolt pozitív hatás mellett rendkívül kedvezőtlenül érinti a nyudíjkassza bevételi oldalát. A Nyugdíjbiztosítási Alap bevételei körében így jövőre is hangsúlyosabb marad a magánszemélyek kereseteit terhelő társadalombiztosítási járulék. 2027-ben a nyugdíjkassza bevételeinek csak 41,54%-át (2026-ban 42,82%-át) adja a szocho, miközben 44,2% (2026-ban 46,43%) a társadalombiztosítási járulék aránya.
A két fő bevételi forrás mellett a jövő évi nyugdíjkassza 14%-át, több mint 1000 milliárd forintot egyéb forrásokból kell előteremteni. A 13. havi nyugdíjra 571,8 milliárd forintot, a 14. havi nyugdíj egyheti részletére (az 57. heti nyugdíjra) 142,9 milliárd forintot, a SZÉP-kártya első lépcsőjére 76 milliárd forintot, a kiadások támogatására 200,1 milliárd forintot, míg a nyugdíjprémium céltartalékra 50 millió forintot különítenek el a költségvetésben.
A nyugdíjköltségvetés látszólag hatalmas abszolút tételei elfedik azt a szomorú tényt, hogy a GDP arányában a nyugdíjak finanszírozására 2027-ben is keveset költ a magyar állam (akárcsak az előző években, pedig a 27 uniós tagállam közül már 2026-ban is az utolsó helyek egyikére süllyedtünk).
2025-ben a nyugdíjkassza (6554,7 milliárd Ft) és a nominális GDP (88 ezer milliárd forint) aránya 7,45% volt, míg a nyugdíjkasszán belül az öregségi nyugdíjakra (korbetöltött nyugdíj és a nők kedvezményes nyugdíja) fordított 5401,47 milliárd Ft a GDP arányában 6,2%-ot tett ki.
2026-ban az eredetileg 6996 milliárd forintos nyugdíjkassza a 95.474 milliárd forintra tervezett nominális GDP-hez képest mindössze 7,32% volt, az öregségi nyugdíjakra fordítandó 5820,2 milliárd forint a GDP arányában 6,0%-ra csökkent. Az évközi módosítás eredményeként a nyugdíjkassza 7208,4 milliárd forintra, a GDP-hez képest 7,55 %-ra nőtt.
2027-ben a helyzet valamelyest javul, mert a 7698,7 milliárd forintos nyugdíjkassza a 97.716,3 milliárd forintra tervezett nominális GDP-hez képest 7,88%-ra nő, az öregségi nyugdíjakra (korbetöltött plusz Nők40) fordítandó 6266,8 milliárd forint a GDP arányában 6,41%-ra nőtt.
|A költségvetésen belül a főbb bevételi és kiadási tételek növekedését eltérő mértékűre tervezték:
|2025
|2026
|2027
|Főbb bevételi tételek
|Szocho Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető része
|2927,6 milliárd Ft
|2995,6 milliárd
|3198,0 milliár Ftd
|Tb-járulék Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető része + nyugdíjjárulék
|2952,8 milliárd Ft
|3248,4 milliárd Ft
|3407,6 milliárd Ft
|13. és 14. havi nyugdíj támogatása
|487 milliárd Ft
|531,7 milliárd Ft
|714,7 milliárd Ft
|Kiadások támogatása
|77,4 milliárd Ft
|70 milliárd Ft
|200.1 milliárd Ft
|Nyugdíjprémium céltartalék
|50 millió Ft
|24,3 millió Ft
|50 millió Ft
|Főbb kiadási tételek
|Korbetöltött öregségi nyugdíj
|4979,9 milliárd Ft
|5281,6 milliárd Ft
|5695,9 milliárd Ft
|Nők40
|490,6 milliárd Ft
|538,6 milliárd Ft
|570,9 milliárd Ft
|Saját jogú öregségi nyugdíjak összesen
|5470,5 milliárd Ft
|5820,2 milliárd Ft
|6266,8 milliárd Ft
|Teljes működési költségvetés
|6554,7 milliárd Ft
|7208,4 milliárd Ft
|7698,7 milliárd Ft
|Forrás: a szerző gyűjtése
A cégek által fizetendő szocho növekedésének 6,7%-os mértéke, és a tb-járulék 4,9%-os növekedése a gazdasági növekedési előrejelzések jövő évi mérsékelt javulására utal.
Az öregségi nyugdíjakra fordítandó kiadások 7,67%-os növekedése - ami részben a minimálnyugdíj emelésének és a kisnyugdíjak sávos kiegészítő emelésének a következménye - tükrében a 13. havi és 14. havi nyugdíjak támogatására átadott összeg 34,4 %-os növelése jelentős (bár a költségvetési táblázatban a 13. és 14. havi nyugdíj vonatkozásában nehéz kiszűrni, hogy a támogatásból mi vonatkozik a nyugellátásokra és mi vonatkozik az egyéb, 13. és 14. havi ellátásra jogosító juttatásokra). A nyugdíjprémium okafogyott eszközétől a tervezet szerint jövőre sem szabadulna a kormányzat (bár az 50 millió forintos tétel elenyésző összeg a nyugdíjkasszában, és ennek kifizetése csak akkor merülne fel, ha a 2027-es GDP növekedés meghaladná a 3,5%-ot).
2027-ben tovább erősödik a foglalkoztatói nyugdíjpillér megteremtésének szükségessége
A magyar nyugdíjrendszer fejnehéz, az állami nyugdíj teszi ki a nyugdíjaskori bevétel átlagosan 85 százalékát, így bármilyen változás, amely negatívan érinti a társadalombiztosítási nyugellátás jövőbeni finanszírozását, különösen veszélyes következményekkel járhat.
Ennek két fő oka az, hogy a kötelező állami nyugdíjpillér mellett Magyarországon a szükségesnél jóval erőtlenebb az öngondoskodás pillére, de ennél is fájdalmasabb, hogy a magyar nyugdíjrendszerből teljes mértékben hiányzik a munkáltatói nyugdíjpillér. Így a jövőbeni nyugdíjasok anyagi helyzetéért csak az állam és (minimális részben) az egyén felelős, a munkáltató e felelősség alól intézményesen mentesül.
Különösen azóta, hogy 2019. január 1-jével a cafeteria rendszer keretében a dolgozók nyugdíjcélú előtakarékossága ösztönzése érdekében biztosított minimális adóelőnyöket is elvonták a munkáltatóktól, így például az önkéntes nyugdíjpénztári tagság támogatása számukra ugyanannyiba kerül, mintha munkabért fizetnének az érintett dolgozónak - aki nyilván a béremelést választja, ha ilyen opciót nyújt neki a foglalkoztató. (2018-ban a munkáltatói összes közteher az egyes meghatározott jutattások körébe tartozó önkéntes nyugdíjpénztári tagsági díj támogatásra 40,71% volt, ami 2019-ben - az egyes meghatározott juttatások törvényi kategóriájának megszüntetésével - a kereseteket akkor egységesen terhelő 54,5%-ra ugrott.)
Mindeközben az EU tagállamai sorra deklarálják, hogy az állami nyugdíjrendszernek nem feladata az aktív korban elért életszínvonal megőrzésének biztosítása. Ez csak az összes érintett fél - az állam, a foglalkoztató és a nyugdíjjogosultságot gyűjtő személy - együttes részvételével és áldozatával valósítható meg. Ezért lehet kitüntetett szerepe az egyéni nyugdíjbiztosítási megtakarítási és befektetési lehetőségek mellett a foglalkoztatói nyugdíjpillérnek.
Pillanatnyilag négy tagállamban (a jóléti állam modelljét továbbra is fenntartó és erősítő Dániában, Finnországban, Hollandiában, Svédországban) van 80 százaléknál magasabb lefedettségű foglalkoztatói nyugdíj, míg egyes további tagállamokban (Belgium, Németország) a lefedettség meghaladja az 50 százalékot, Írországban a lefedettség 30 százalékos mértékű, de folyamatosan bővül. Azokban az országokban, amelyekben történelmi okok miatt kimagasló szerepe van az állami nyugdíjrendszernek - mint Magyarországon - egyelőre nincs foglalkoztatói nyugdíjpillér vagy alacsony a lefedettség mértéke (Lengyelország, Olaszország).
Magyarország számára kézenfekvő mintát nem csak az EU említett tagországai szolgáltathatnak, hanem a brit foglalkoztatói nyugdíjrendszer (National Employment Savings Trust, NEST) is. A NEST-rendszerben minden alkalmazott, aki 22 évesnél idősebb. de még nem töltötte be a brit állami nyugdíjra jogosító életkorát, valamint az éves keresete legalább 10 ezer font, automatikusan tagja lesz a NEST foglalkoztatói nyugdíjszervezetnek (auto-enrolment), amelyből kívánsága szerint 30 napon belül kiléphet, ha akar (opt-out). A dolgozó a keresete 5 százalékát, míg a munkáltató e kereset legalább 3 százalékát fizeti az állam által felügyelt foglalkoztatói nyugdíjalapba. A dolgozó által fizetett 5 százalék egyötödét - a befizetett keresetrész adótartalmát - a brit állam a dolgozó nyugdíjszámlájára utalja, ez a rendszer állami támogatása. A NEST-rendszernek már az összes brit munkavállaló egynegyede (tízmillió dolgozó) a tagja.
Ha Magyarországon a szocho folyamatos csökkentése révén a munkáltatók egyre kisebb mértékben járulnak közvetlenül hozzá az állami nyugdíjrendszer fenntartásához, akkor lassan elérheti a politikai cselekvés ingerküszöbét a magyar foglalkoztatói nyugdíjpillér létrehozására törekvés, hiszen Magyarország sem vonhatja ki magát az európai és brit hárompilléres nyugdíj-finanszírozási megatrendek hatása alól.
Kezdő lépésként az önkéntes nyugdíjpénztár tag dolgozók munkáltatói támogatásának szocho alóli mentesítése is ösztönözhetné a munkáltatókat a dolgozóik jövőbeni (nyugdíj) érdekeinek támogatására.
Hogyan javulhatna hosszabb távon is érdemben a nyugdíjasok helyzete?
A foglalkoztatói nyugdíjpillér gyors megteremtése mellett 2027-ben három azonnali beavatkozás javíthatná valójában a jövőbeni és a mai nyugdíjasok helyzetét - örvendetes lenne, ha a törvényhozói aktivitás ezekre a területekre is kiterjedne a nyugdíjprémium, a 13. és 14. havi nyugdíj és az inflációs nyugdíjemelések mellett.
A relatív nyugdíjas elszegényedés lassítása
Az első beavatkozás a nyugdíjmegállapítás és a nyugdíjkarbantartás rendszerét érinthetné. A nyugdíjmegállapítási eljárás során a valorizáció mai módszere (amelynek révén a nyugdíjmegállapítás évét megelőző év nemzetgazdasági nettó átlagkereseti szintjéhez igazítják a korábbi évek 1988-tól számításba vett nettó kereseteit) egyre kevésbé tolerálható méltánytalanságot okoz a régebben és a frissen megállapított nyugdíjak összegében. Miután a valorizációs szorzók alakulását meghatározó nemzetgazdasági átlagkereset három-négyszer olyan gyorsan (9-12 százalékkal) nő az utóbbi években, mint az infláció - amelynek átlagosan évi 3-5 százalékos mértékével a már megállapított nyugdíjakat kell korrigálni -, a korábbi években megállapított nyugdíjak relatív vásárlóereje drámai tempóban szakad le egyrészt a frissen megállapított nyugdíjak, másrészt az adott évi átlagkeresetek vásárlóerejétől.
Erre a relatív elszegényedési csúszdára minden nyugdíjas rákerül, amint megállapították a nyugdíját, és a csúszda meredekségét csak részben képes enyhíteni a 13. és 14. havi nyugdíj pozitív hatása - hiszen ezek a plusz nyugdíjak is a relatíve egyre kevesebbet érő rendes nyugdíj pénzügyi sorsát osztják.
A probléma megoldását a nyugdíjemelés inflációkövető elvének megváltoztatása jelentheti. A környező államokban az utóbbi években új típusú emelési eljárásokat vezettek be, amelyek lényege, hogy az infláció mértéke mellett a nyugdíjakat az előző évi reálkereset-növekedés meghatározott százalékával is megemelik. Ez az eljárás Magyarországon például 2027. januárjában nem a tervezett 3,0%-os inflációval történő növelést, hanem a 3,0%-os infláció mellett a 2026-os, 6%-os várható nettó reálkereset-növekedés felével, 3%-kal történő plusz emelést is jelenthetné, vagyis összességében a nyugdíjakat 6,0%-kal emelhetnék 2027 januárjától.
A nyugdíjas társadalom pénzügyi szétszakadásának megakadályozása
A nyugdíjas társadalom szétszakadása az utóbbi években veszedelmesen felgyorsult. A folyamatot a 13. havi nyugdíj visszaépítése és a 14. havi nyugdíj részleges bevezetése kifejezetten turbófokozatba lökte, mivel ez a juttatás mindenkinek a saját nyugdíja (vagy egyéb jogosító ellátása) alapján jár.
Az a nyugdíjas, akinek havi 100 ezer forint a nyugdíja, éves szinten 1,2 millió forint nyugellátást kap, amely a 13. havi nyugdíj miatt éves szinten 1,3 millió forintra nő. Az a nyugdíjas viszont, akinek havi 500 ezer forint a nyugdíja, vagyis éves szinten 6 millió forint nyugellátást kap, a 13. havi nyugdíjjal együtt éves szinten 6,5 millió forintra nő a nyugdíjbevétele. Ennek következtében a két nyugdíjas között a jövedelmi különbség 6 millió - 1,2 millió = 4,8 millió forintról 6,5 millió - 1,3 millió = 5,2 millió forintra nő. A különbséget évről-évre tovább növeli a nyugdíjemelés egységes százalékos mértéke is - és a bevezetés alatt áló 14. havi nyugdíj egyelőre egyheti részlete is.
A 13. és 14. havi nyugdíj csak akkor lehetne méltányos juttatás, ha átgondolt szolidaritási újraelosztási elemeket is tartalmazna, akár méltányos alsó-felső korlátok közé szorítva a kifizetést. Ha nem ez történik, a plusz havi nyugdíjak ugyanarra a sorsra juthatnak, mint a 2004-ben bevezetett 13. havi nyugdíj, amelyet 2009-ben először drákói szigorral kellett maximalizálni 80 ezer forint összegben (ez a korlát öröklődött a nyugdíjprémium máig hatályos elméleti felső korlátjaként), majd meg is kellett szüntetni.
A nyugdíjemelés változatlanul egységes százalékos mértéke tovább növeli a különbséget a szegényebb és gazdagabb nyugdíjasok között, hiszen az emelés után a nyugdíjak összegének aránya ugyan nem változik, de annál inkább változik az emelés szubjektív érzete: a kisebb nyugdíjat kapó szegényebbnek, a nagyobb nyugdíjjal rendelkező "gazdagabbnak" érezheti magát, és persze változik az emelés után ténylegesen elkölthető pénzösszeg nagysága is.
Az európai nyugdíjrendszerek jellemzően nem engednek meg ilyen nagy eltérést a nyugdíjak vásárlóértékének karbantartása kapcsán, vagyis valamilyen módon szolidaritási újraelosztási elemeket tartalmaznak. A legtöbb európai nyugdíjrendszerben a megállapítható nyugdíjakat szorítják keretek közé a járulékplafon érvényesítésével, néhány másik EU-tagállamban, például Spanyolországban nyugdíjplafont (is) alkalmaznak. Magyarországon sem nyugdíjplafon, sem járulékfizetési felső határ nincs, ezért a nyugdíjvárományok a szolidaritási kiegyenlítő mechanizmusok hiányában korlátlanul csapongva alakulhatnak: éppúgy várható a jövőben (ezerszámra) többmilliós, mint (százezerszámra) néhány százezer forintos nyugdíj, ami egyenes út a társadalmi feszültségek kezelhetetlen szintre növekedéséhez - ha nem történik időben beavatkozás.
A helyes irányba történő első lépés a minimálnyugdíj emelése és a minimálnyugdíj fölötti sávokban a kiegészítő nyugdíjemelés bevezetése, amely a 2027-es költségvetési törvényben megfelelő fedezetet nyert.
A nyugdíjrendszer rugalmasságának erősítése
Magyarországon 2011 végén megszűnt az összes korhatár előtti nyugdíjfajta (a rokkantsági nyugdíjakkal együtt), igaz, hogy e súlyosan korlátozó intézkedésekkel majdnem egyidőben bevezetett nők kedvezményes nyugdíja finanszírozási igénye gyakorlatilag lenullázta az ebből fakadó megtakarításokat, a politikai és az erkölcsi haszon azonban nyilván megérte e kedvezményes nyugdíj bevezetését – bár egyre kevésbé látszik, meddig tartható ez fenn a jelenlegi feltételekkel. (Különösen, ha a Nők40 mintájára be szeretnék vezetni a Férfiak40-et is.) A kedvezményes nyugdíj 2011. január 1-jei bevezetése idején az akkori 62 éves nyugdíjkorhatárhoz igazították a 40 évi jogosító idő követelményét, ám azóta három évvel nőtt a korhatár és 2022-ben elérte a 65 évet. Három évvel magasabb nyugdíjkorhatárhoz elvileg három évvel hosszabb jogosító időt kellene előírni, hacsak nem törődik bele az állam, hogy minden nő a korhatára betöltése előtt nyugdíjba mehet. A fenntartható megoldás mind a női, mind a férfi korhatár előtti nyugdíjazás lehetőségére az lehet, ha Magyarországon ismét bevezetnénk a korkedvezményes nyugdíjazás korszerű rendszerét, amelyben minden korhatár előtti kifizetést, vagyis a nők kedvezményes nyugdíját is, levonás - málusz - terhelne, amely annyiszor 4-6% (nők esetében 2-3%) lehetne, ahány évvel a korhatár betöltése előtt szeretné valaki igénybe venni ezt a nyugellátást.
A fenti hármas problémakör megoldásával a nyugdíjasok helyzete érdemben javulhatna. Talán a 2028-as költségvetési törvény tervezése során e problémák megoldására is sor kerülhet.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Hatalmas rendszerösszeomlás fenyeget - De mégis mi történik, ha egyszer tényleg minden leáll?
Egyre világosabb, mennyi minden függ a digitális infrastruktúráktól.
Kapja meg a főváros az idegenforgalmi adóból származó bevételeket is?
A Hétfa Kutatóközpont vezető elemzőjének véleménycikke.
Halloween tőzsdei borzongások – Hova tedd a pénzt horroros időkben?
Gyakorlati, hasznos, érthető
Új költségvetés: valóban árad pénz a nyugdíjasokhoz?
Farkas András elemzése.
A költségvetéssel kijött a kormány a fényre: teljesen átalakul, ki és mennyi adót fizet Magyarországon
Nem egyszerűen adókat emelnek és csökkentenek, átírják az egész adórendszer alapjait.
123 ezer dolgozó bére emelkedhet, a várólistákra is új célt tűzött ki Hegedűs Zsolt
Fél éven belül műtéthez jutna a várók többsége
Rekordhiány, rekordprofit: meddig tart a memóriagyártók aranykora?
Az AI-adatközpontok növekvő kereslete memóriachip-hiányt és rekordprofitot hozott a gyártóknak. A Micron hosszú távú szerződésekkel próbálja tartósabbá tenni a fellendülést, miközben a
Ki kell érdemelnie az adatközpontnak az áramot?
Januárban ezen a helyen arról írtam, hogy a mesterséges intelligencia terjedése új energiaigényt zúdít a villamosenergia-rendszerekre. Azóta egyre markánsabban formálódik
Őszi adócsomag 2026 - A legjelentősebb vállalati adóváltozások
Jelentősen átalakulhat a magyar adórendszer 2027-től. A 2026. október 27-én benyújtott őszi adócsomag egyik legfontosabb eleme a nagyvállalatokra vonatkozó 15 százalékos társaságiadó-kulcs
Élettársak is igényelhetik együtt a Wekerle+-t, de a párod régi lakása keresztbe tehet
A Wekerle+ egyik fontos újdonsága, hogy élettársak is igényelhetik közösen a támogatott lakáshitelt, ehhez nem kell összeházasodniuk. A közös igénylés azonban azt is jelenti, hogy mindkét f
A lakásproblémát is megoldjuk (feat. Zsiday)
Európa gets crushed és a béna emberek. De legalább közmédia és lakásprobléma megoldva. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, 
Zsiday Viktor grafikonja mögött évtizedek olcsó pénze áll
Az amerikai megtakarítási ráta hosszabb távon csökkent, miközben a hosszú kamatok is lefelé tartottak; eközben a fejlett gazdaságok termelékenységnövekedése lassult. Ez önmagában nem bizony
Kiegyezés, fegyverszünet vagy eszkaláció? - Mi dönti el az amerikai-orosz és amerikai-kínai viszonyt Trump utolsó két évében
Donald Trump elnökségének hátralévő két évét a 2026. novemberi félidős kongresszusi választások alapozzák meg: ezek rendezik át a washingtoni erőviszonyokat. Az eredménytől függően szű
Ahol tankolnak, nem feltétlenül ott autóznak - ezt mutatja a régió benzinfogyasztása
1995-ben Szlovéniában 413 kilogramm, Romániában mindössze 44 kilogramm benzinfogyasztás jutott egy lakosra. A csaknem tízszeres különbség azonban nem azt jelenti, hogy a szlovének ennyivel több
Családi vagyonstratégia
Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.
A mezőgazdaság mélyrepülése a GDP-t is hazavágta
Az aszály a hibás mindenért?
Egyedülálló európai sztorit épít Oszkó Péter
Nyilvános részvénykibocsátásra készül az O3 Partners.
A jósgömb már a kukában: az energiapiac Trump és Putyin szavait lesi
Geopolitikai feszültségek mozgatják az energiaárakat.