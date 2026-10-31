Veszélyesre fordult a helyzet: az Egyesült Államok kimenekíti a diplomatáit a közel-keleti királyságból

Az amerikai külügyminisztérium az október 23-i közleményében arra utasította a nem létfontosságú kormányzati személyzetet és hozzátartozóikat, hogy hagyják el Szaúd-Arábiát. A döntés oka az Irán által támogatott húszi lázadók egyre súlyosabb támadássorozata. A lázadók polgári repülőtereket és más kritikus infrastruktúrát is célba vettek, ami civil áldozatokkal és komoly közlekedési fennakadásokkal járt. Washington attól tart, hogy a konfliktus gyorsan túlterjedhet a közvetlen harci övezeten. Az országban maradó diplomatáknak ezért külön engedély kell a repülőterek használatához, a jemeni határ 20 mérföldes körzetébe pedig nem utazhatnak.

Az október 23-i keltezésű közleményben a külügyminisztérium utasította a nem létfontosságú amerikai kormányzati személyzetet és hozzátartozóikat, hogy

hagyják el Szaúd-Arábiát biztonsági fenyegetések miatt.

A dokumentum hangsúlyozta, az Irán által támogatott húszi lázadók harci cselekményei Szaúd-Arábia ellen, beleértve a polgári repülőterek és más kritikus infrastruktúra elleni támadásokat, civil áldozatokkal járt, komoly közlekedési fennakadásokat okoztak.

A közlemény figyelmeztetett, a konfliktus gyorsan eszkalálódhat a közvetlen harci övezeten túl. Az amerikai külügyminisztérium kiemelte, az országban maradó diplomatáknak külön engedélyt kell kérniük a misszióvezetőtől, hogy Szaúd-Arábia bármelyik repülőterét használhassák, tekintettel a királyság repülőterei ellen a közelmúltban végrehajtott rakéta- és dróntámadásokra. Ezen kívül nem utazhatnak a jemeni határhoz 20 mérföldnél közelebb.

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