Bejelentette az energiatechnológiai óriás: Magyarország lehet az egyik globális stratégiai központja

A GE Vernova energiatechnológiai óriás most nyílt új budapesti irodájában, a Duna-parti BEM centerben készült Portfolio-interjúban Morgan Terrill, a cég globális ellátásilánc-fejlesztési vezetője beszélt Magyarország innovációban, ellátásilánc-fejlesztésben, nearshoringban, egyetemi együttműködésekben, lányoknak szóló STEM-programokban és a tiszta energia jövőjében betöltött szerepéről. Az új központ révén hazánk válhat a vállalat egyik globális stratégiai központjává.

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A budapesti iroda

Portfolio: Hogyan született meg a döntés arról, hogy Budapesten, és konkrétan ebben az épületben hozzák létre ezt a központot?

Morgan Terrill: Az én csapatom ellátásilánc-fejlesztéssel foglalkozik, vagyis azt vizsgáljuk, hol vagyunk jelen ma, és hol szeretnénk jelen lenni hosszú távon. Öt, tíz, sőt akár tizenöt évre előre gondolkodunk: hol kell bővítenünk a gyártási kapacitásainkat, hol legyenek laborjaink, automatizálási és robotikai központjaink, illetve irodáink. A kulcskérdés a tehetség. Hol látjuk azt a szakértelmet, amelyre szükségünk van? Hol tudunk együttműködni egyetemekkel? És hol találjuk meg nemcsak a jelen, hanem a jövő tehetségeit is? Ez ugyanúgy egy nagyberuházás, mint amikor gyárakba fektetünk be. Oda szeretnénk beruházni, ahol az emberek segíteni tudnak bennünket a küldetésünk teljesítésében: az elektrifikációban és a dekarbonizációban.

Morgan Terrill Budapesten. Fotó: Hajdu D András

Hányan dolgoznak most itt, és mi a terv a következő időszakra? Milyen KPI mutatja majd Magyarország hosszú távú sikerét?

Jelenleg körülbelül 700 emberünk dolgozik itt. Sokan egyszerűen létszámban mérnék a sikert, én azonban inkább azt nézem, hogy hány stratégiai döntés születik meg egy adott helyszínről. Az itt dolgozók valóban hatással vannak-e a vállalatra, megkérdőjelezik-e a status quót, és képesek-e megváltoztatni azt, ahogyan dolgozunk? A magyarországi telephelyeink gyakran a legújabb innovációk bevezetésében vállalnak szerepet. Amikor automatizálási vagy robotikai megoldásokat szeretnénk pilotként kipróbálni – például robothegesztést vagy automatizált vizuális ellenőrzést –, Magyarország gyakran az a helyszín, amelyik azt mondja: „Hmm, próbáljuk meg"! Ezután a csapat megmutatja a világ többi részének, hogyan működhet a megoldás. Magyarország már többször bizonyult sikeres pilot-helyszínnek, mert

erős innovációs szellem van itt jelen, amely alázattal párosul.

Az alázat fontos, mert azt jelenti, hogy az emberek figyelnek egymásra. Ugyanakkor azt is igyekszem erősíteni a csapatban, hogy magabiztosabbak legyenek, mert néha nem is érzik, mennyire felkészültek és innovatívak. Jó, ha az ötleteiket szélesebb körben is meg tudják osztani.

Van verseny az irodák között?

Én inkább együttműködésről beszélnék, nem versenyről. Néhányan eleinte új európai központként hivatkoztak Budapestre. Én azt mondtam: nem, ez az egyik globális központunk lesz. Az elvárásom az, hogy a világ minden részéről érkezzenek ide kollégák. Például Budapesten tartunk egy megbeszélést a világszínvonalú gyártásról, valamint digitális és mesterséges intelligencia utunk következő lépéséről. Egy kaizen eseményre Ázsiából, Európából, az Egyesült Államokból és Latin-Amerikából is érkeznek kollégák, hogy közösen gondolkodjanak a vállalat digitális jövőjéről. Nagyon jó érzés, hogy mindez itt történik.

A kaizen japán üzleti filozófia, jelentése „változás a jobb irányba”, vagyis folyamatos fejlesztés. Lényege, hogy kis, folyamatos javításokkal, a szervezet minden szintjének bevonásával – a frontvonalban dolgozóktól a felsővezetőkig – fejlesszék a működést.

Végső soron nem gondolom, hogy Magyarország a GE Vernován belül bármely más helyszínnel versenyezne. Sokkal inkább arról van szó, hogy az egyes helyszínek mit tudnak hozzátenni a közös munkához. A legjobb ötleteket keressük, és meggyőződésem, hogy ezek akkor születnek, amikor az emberek egy térben vannak.

Milyen funkciók vannak Budapesten?

Számos kritikus funkció működik itt, többek között pénzügy, digitális technológia, valamint People Operations, amely szélesebb területet fed le, mint a hagyományos HR. Van flottamenedzsment-csapatunk, valamint közvetett beszerzési és szolgáltatási csapataink is, amelyek világszerte támogatják ügyfeleinket és berendezéseinket. Emellett további lehetőségeket látok bizonyos műszaki területeken, például a mérnöki munkában. Ez az egyik oka annak, hogy szerettem volna, ha ez a központ a mérnöki tehetségeket is támogatja.

Mennyire nemzetközi ez a központ?

Nagyon, a világ minden részéről fogja fogadni a GE Vernova munkavállalóit. Hiszen ugye, ki ne szeretne ebben a gyönyörű városban élni? Májusban a saját csapatomat is elhoztam Budapestre. Ez felnyitotta a szemüket arra, mit kínál a város lakó- és munkahelyként. Számomra ez egy „go to Gemba” pillanat volt.

A „go to Gemba” a Lean menedzsment egyik alapelve: a vezetőknek el kell menniük arra a valós helyszínre, ahol a munka történik, meg kell figyelniük a folyamatokat, beszélniük kell a munkatársakkal, és első kézből kell megoldaniuk a problémákat.

Ezek a kollégák már maguk is nagykövetekké váltak. El tudják mondani: „Ott voltam, még épült, de lenyűgöző hely lesz.”

Miért éppen ezt az épületet választották?

Ez történelmi helyszín, és nagyra értékelem, hogy az épületet és a kapcsolódó hotelt helyreállították. A homlokzat megmaradt, miközben mögötte egy LEED Gold minősítésű, fenntartható és energiahatékony épület jött létre. Számomra ez a fenntarthatóság több pillérét is megjeleníti: megőrizni a régit, miközben jobban használjuk az energiát.

Ellátási lánc, gyártás, nearshoring és beszállítók

Milyen konkrét problémák megoldása zajlik Budapesten?

A GE Vernova egyik legnagyobb kihívása az, hogy elegendő berendezés álljon rendelkezésre. Olyan termékeket hozunk létre, amelyek villamos energiát termelnek vagy elosztanak.

A világnak több energiára van szüksége, és ennek az energiának egyre inkább dekarbonizáltnak is kell lennie.

Itt vannak velünk a jelen termékei, de közben a jövő termékeiről is gondolkodnunk kell.

Újabb területek is megjelennek, például az atomenergiában a kis moduláris reaktorok, vagy a közvetlen levegőből történő szén-dioxid-leválasztás. Ez utóbbi nem feltétlenül energiatermelésről szól, hanem a szennyező anyagok levegőből történő kiszűréséről, bizonyos értelemben a múltbeli szennyezés kezeléséről. Ilyen problémák megoldásához keresünk embereket. Budapesten IT-, digitális technológiai és pénzügyi csapataink is vannak, itt a szakemberek nemcsak Európa számára dolgoznak, hanem globális folyamatokat terveznek. A csapat Lean-fókuszú és folyamatos fejlesztés zajlik.

Hogyan kapcsolódik össze az energiaigény növekedése, az ellátási láncok kihívásai és a nearshoring?

Az ellátásilánc-stratégia az én csapatom egyik felelősségi területe. Ide tartozik az ügyféligények értékelése, a gyártani vagy vásárolni döntések, a geopolitikai kérdések, a vámok, a kritikus nyersanyagok, a fenntarthatóbb beszerzés, a telephelystratégia és a robotikai innováció. Ezek együtt alkotják azt, amit ellátásilánc-útitervnek nevezünk: a hosszú távú stratégiai tervünket arról, hol kell növekednünk és mire kell fókuszálnunk. Nemcsak a GE Vernován belül dolgozunk együtt, például az Advanced Research Centerrel, hanem magyarországi és más országokban működő beszállítókkal is.

Ha úgy látjuk, hogy egy adott területen egy partner jobb pozícióban van, együtt dolgozunk vele a jövő termékein – az akkumulátoros energiatárolástól a következő szélturbináig. A lokalizáció és a nearshoring egyre fontosabbá válik. Ehhez a fenntarthatóság is kapcsolódik. Magyarországon például szervizeljük a termékeinket.

Ha egy nikkelből készült alkatrész az élettartama során nem kétszer, hanem háromszor vagy négyszer is használható, az azt jelenti, hogy kevesebb nikkelt kell kibányászni.

Ezek a kérdések összefüggenek, és folyamatos tervezést igényelnek, nem egy egyszeri, tíz évre szóló dokumentumot.

Voltak ellátási problémák a veresegyházi üzemben?

Veresegyház a GE Vernova egyik legnagyobb gyára a világon. Igen, vannak ellátási láncokat érintő kihívásaink; ez a mindennapok része. Ugyanakkor diverzifikáltak vagyunk, és a csapatom sokat dolgozik az ellenálló képességen: megnézzük, melyek a legnagyobb kockázataink, és hogyan tudjuk ezeket kezelni. A veresegyházi telephely globálisan az egyik legjobban teljesítő egységünk. Régóta dolgozom együtt a HIPA-val, a Nemzeti Befektetési Ügynökséggel ehhez a gyárhoz kapcsolódóan, és láttam, hogyan növekedett. Érkeznek ide ügyfelek az Egyesült Államoktól Szingapúron át rengeteg országból, hogy itt testközelből megvizsgálják az alkatrészeiket. Látva az emberek szakértelmét és elkötelezettségét, bizalmat éreznek, hogy az alkatrészeiket itt le lehet gyártani, meg lehet javítani, vagy lehet szervizelni.

Hogyan teszik hatékonyabbá a meglévő telephelyeket?

Igyekszünk jobban kihasználni a meglévő telephelyeinket. Veresegyházon például azt vizsgáljuk, hogyan tudnánk több munkát elvégezni ugyanakkora területen. Ez gyakran az elrendezés újratervezését jelenti: olyan, mint amikor a gyerekek Legóval játszanak, csak ma már szimulációkat használunk. Feltesszük a kérdést: hogyan tudunk új munkafolyamatokat beilleszteni a telephely működésébe? Már nem úgy dolgozunk, mint 20 éve, 15 éve vagy akár két éve, ugyebár. Emellett napelemparkot is építettünk. Ez a zéró kibocsátású, megújuló energiaforrás a telephely energiafelhasználásának mintegy 50 százalékát fedezi majd, olyan területen, amely már a tulajdonunkban volt. Ez javítja az üzem energia-önellátását, és illeszkedik a GE Vernova tágabb küldetéséhez: globális gyártási működésünk karbonlábnyomának csökkentéséhez.

Fenntarthatóság, épületek és tiszta energia

Hogyan vesz részt a GE Vernova abban a trendben, amely a régi épületek megőrzéséről és újrahasznosításáról szól?

Ez a téma személyesen is nagyon közel áll hozzám – ahogy erre már utaltam, amikor a budapesti épületről kérdeztek. A bostoni vállalati központunk sem egy csillogó, új épület, hanem egy régi textilüzem, ahol hálókat és zsinórokat készítettek. Ezt az épületet keltettük újra életre, miután bezárt és használaton kívül tengődött. Ugyanezt tesszük gyárakkal is: bár a GE Vernova új vállalat, alig több mint két és fél éves, de a GE-n keresztül több mint 130 éves örökség áll mögötte, amely eredetileg Thomas Edisonhoz kötődik.

Az eredeti telephelyen, a New York állambeli Schenectadyben van egy történelmi gyártóépület. Úgy éreztem, fel kell nőnünk ehhez az örökséghez. Stratégiai tervünk része volt, hogy a szárazföldi szélturbinák gyártását bevigyük ebbe a régi gyárba, a gázturbinák, generátorok és gőzturbinák mellé. Voltak, akik azt mondták, hogy az alkatrészek be sem férnek az ajtón. Én erre azt mondtam, hogy - "Hát, akkor legyen nagyobb a garázskapu"! Kilenc hónap alatt megoldottuk, miközben megőriztük az eredeti téglákat és részleteket, és új funkcióhoz igazítottuk az épületet. Ha valamit újonnan kell megépíteni, építsük energiahatékonyan.

De ha régi épülettel van dolgunk, őrizzük meg – különösen történelmi városokban, ahol vannak barnamezős területek és megmentésre érdemes épületek.

Terveznek további fenntarthatósági megoldásokat?

Az egyik terület, amelyet a csapatom mélyrehatóan vizsgál, a vízhasználat: hogyan tudjuk jobban használni és újrahasznosítani a vizet. Még építjük az erre vonatkozó terveinket. A csapatom szorosan együttműködik a Roger Martella vezette washingtoni fenntarthatósági csapattal. Nemrég beszéltünk az Egyesült Államok magyarországi nagykövetségének egyik képviselőjével is, aki magyar delegációt visz Washingtonba. Felajánlottam, hogy fogadjuk őket a közvetlenül a Fehér Házzal szemben lévő irodánkban, és ott beszélgessünk olyan témákról, amelyek fontosak lehetnek Magyarország jövőbeli energetikai projektjei szempontjából.

Hogyan látja a tiszta energia felé történő átállást?

Úgy gondolom, hogy a tiszta energia felé történő átállás mindenkinek érdeke. Nem az számít, ki biztosítja ezt az energiát; a lényeg, hogy a jövő tisztább legyen a következő generációk számára.

Három gyermek édesanyja vagyok, és jobb jövőt szeretnék a gyermekeimnek és minden fiatalnak.

Egyetemek, oktatás, tehetséggondozás és STEM Együttműködik a GE Vernova magyar egyetemekkel? Igen, ezek a kapcsolatok már elindultak. Nemrég találkoztam azzal a kollégával, akit az egyetemi kapcsolatok kezelésére vettünk fel, többek között a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel és más intézményekkel való együttműködésre.

A STEM betűszó az angol Science, Technology, Engineering, Mathematics kifejezések rövidítése, magyarul a természettudományok, technológia, mérnöki tudományok és matematika területeit jelöli. A STEM-szemlélet lényege, hogy ezekre a tudásterületekre nem különálló tantárgyakként, hanem egymást erősítő, gyakorlati problémamegoldást támogató területekként tekint. Különösen fontos szerepe van az innovációban, a digitális készségek fejlesztésében és a jövő munkaerőpiacára való felkészülésben.

Most, hogy megvan ez a budapesti iroda, arra számítok, hogy ez az együttműködés tovább bővül. A vállalati központunk a Massachusetts állambeli Cambridge-ben van, stratégiailag közel az MIT-hez. Néhány hete ott vettem részt egy panelbeszélgetésen a gyártás jövőjéről; pontosan ezt szeretnénk itt is felépíteni.

Az együttműködés azt is jelenti, hogy az iparági igényekhez igazítják az oktatást?

Mi az egyetemeket tekintjük az oktatás szakértőinek, miközben mi az energiaszektor szakértői vagyunk. Ha vannak ötleteink, megosztjuk őket, együttműködünk professzorokkal, és gyakran veszünk részt vendégelőadóként is. Ez nagyon értékes lehet a hallgatók számára. Ezt én magam is csinálom a szabadidőmben, Spanyolországban és New Yorkban, és nagyon szeretem. A diákok számára hasznos, ha nemcsak az akadémiai nézőpontot hallják, hanem valós iparági példákat is. Úgy gondolom, értékes lenne, ha magyarországi vezetőink is szereznének ilyen vendégelőadói tapasztalatot.

Több országban vannak lányoknak szóló STEM-táboraik. Szeretnék ezt a programot bővíteni?

Igen, ezt szeretnénk itt is megvalósítani. Több országban szervezünk GE Vernova Girls STEM vagy STEAM táborokat. Spanyolországban körülbelül hat éve én vagyok a programvezető, és ezt a programot terveink szerint most Budapestre is kiterjesztjük. Tavaly Spanyolországban körülbelül 40-50 lány vett részt, és a létszám folyamatosan nő. Szaúd-Arábiába és Szingapúrba is elvisszük majd, sőt, az Európai Bizottság is felkért bennünket, hogy osszuk meg az ötletet, és természetesen örömmel tesszük.

Ahogy a fenntarthatóság, úgy a fiatalok oktatása sem lehet olyan terület, amelyben a vállalatoknak versenyezniük kellene.

Spanyolországban a feladatok között szerepel például szélerőműpark építése vagy gyártósor tervezése Lego és hasonló eszközök segítségével. Jó látni, hogyan fejlődnek az ötletek évről évre, és szeretném majd bevonni a magyarországi kollégákat is. A Leanben ezt úgy hívjuk: „fresh eyes”, vagyis friss szemmel való ránézés - ahol a különböző hátterű és tapasztalati szintű emberek új ötleteket hoznak egy projektbe.

Ezek a programok 8-12 éves gyerekeknek szólnak. Ez bár korai életkor, de pontosan ekkor szeretnénk felkelteni a kíváncsiságot. Az idősebb diákok számára gyakornoki programjaink is vannak, amelyek továbbra is fontosak. A kulcs azonban az, hogy

még azelőtt keltsük fel az érdeklődést, mielőtt a gyerekek eldöntenék, hogy a természettudomány, a mérnöki pálya vagy a gyárak világa nem nekik való.

Szóval hadd lássák a lányok, hogy nőként is teljesen rendben van, ha valakit érdekelnek a gyárak?

Pontosan. Még mindig széles körben él az a vélekedés, hogy a gyárak és a mérnöki terület a fiúknak való. Ma is többségben vannak a férfiak ezen a területen.

Éppen ezért fontos a láthatóság: szükség van példaképekre és inspirációra.

Címlapkép forrása: Portfolio

A cikk elkészítésében a magyar nyelvre optimalizált Alrite online diktáló és videó feliratozó alkalmazás támogatta a munkánkat.