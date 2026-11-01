Berobbant az AI, ezért elképesztő rekordot döntött a távol-keleti tech-óriás gazdasága

Októberben is meredeken nőtt Dél-Korea exportja, elsősorban a mesterséges intelligenciához kapcsolódó chipkeresletnek köszönhetően – írja a Bloomberg.
A kivitel értéke éves alapon 93,7 százalékkal, 115,3 milliárd dollárra emelkedett, míg a munkanaphatással kiigazított növekedés 76,1 százalék volt.
Az import 36 százalékkal bővült, így a külkereskedelmi többlet 42,5 milliárd dollárt tett ki. Az éves összevetést jelentősen befolyásolta, hogy a csuszok ünnepe idén szeptemberre, tavaly októberre esett.
A félvezetők kivitele 259 százalékkal, 56,4 milliárd dollárra ugrott, ezzel a teljes export közel felét adta.
A számítógépek exportja 497 százalékkal, a kőolajtermékeké 80 százalékkal, az autóké 18 százalékkal nőtt.
A chipgyártók eredményei és beruházási tervei is erős keresletet jeleznek: az SK Hynix negyedéves profitja hétszeresére nőtt, a Samsung pedig idén több mint 60 százalékkal tervezi emelni beruházási kiadásait.
A kedvező külkereskedelmi adatok ugyanakkor a technológiai részvények jelentős esése után érkeztek. Az Amazon és az Intel eredményei, illetve kilátásai ismét felerősítették a befektetők kételyeit az AI-infrastruktúrára fordított hatalmas összegek megtérülésével kapcsolatban. Pénteken a dél-koreai Kospi részvényindex 3,5 százalékot esett, az SK Hynix árfolyama 7, a Samsungé 3 százalékkal csökkent.
Az export lendülete újabb kamatemelés mellett szólhat a dél-koreai jegybank november 26-i ülésén, miközben a gazdasági fellendülés továbbra is egyenetlen.
A harmadik negyedévben a GDP az előző három hónaphoz képest 1 százalékkal, a gép- és berendezésberuházások 4,1 százalékkal nőttek, a magánfogyasztás viszont 0,2 százalékkal csökkent. A szeptemberi 2,9 százalékos infláció meghaladta a jegybank 2 százalékos célját.
A kivitel éves értéke idén először átlépheti az 1000 milliárd dollárt, amivel Dél-Korea az Egyesült Államok, Kína és Németország után negyedikként érné el ezt a szintet.
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