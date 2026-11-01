Egy hónapra lezárják a magyarok népszerű úticéljának repülőterét

A repülőtér pályahálózatát újítják fel. Az üzemeltető Gesac vállalat közlése szerint a munkák kétszázötvenezer négyzetméteres területet érintenek, és a teljes beruházás értéke harminc millió euróval egyenlő.
A belföldi és nemzetközi járatokat a közeli Salerno-Pontecagnano "Costa d’Amalfi e del Cilento" elnevezésű repülőtér veszi át, valamint más kereskedelmi légikikötők.
A Nápolyba tartó utasok számára
kedvezményes taxidíjakat és buszjáratokat biztosítanak a salernói repülőtér és a nápolyi központi pályaudvar között.
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