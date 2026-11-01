Életmódközpontok jönnek létre Magyarországon?

Tótth Árpád, az Országos Kórházi Főigazgatóság vezetője a tanácskozáson arra biztatta a résztvevőket, hogy lobbizzanak a norvég mintájú életmódközpontok hazai bevezetéséért. A szakember a saját, 13 évnyi norvégiai tapasztalata alapján hangsúlyozta a több szakterületet – dietetikusokat, életmódszakértőket és pszichológusokat – integráló intézmények hatékonyságát. Egy ilyen hálózat kialakítása, ahol 20-25 ezer lakosra jutna egy központ, a becslések szerint

évi 30 milliárd forintot igényelne.

A rendszer fontos eleme lenne a páciensek által fizetendő önrész is, amely a norvég szemlélet szerint növeli a szolgáltatás megbecsülését és a betegek motivációját.

A rendezvényen elhangzott, hogy a biológiai kor sokszor eltér a naptári kortól, ezért a fókusz egyre inkább a minőségi, egészségben eltöltött életszakasz növelésére helyeződik. Cs. Szabó Zsuzsanna életmódorvos kiemelte, hogy az izomzat nem csupán a mozgás eszköze, hanem a szervezet egyik legfontosabb anyagcsere-szerve is. Az izomerő – például a szorítóerő – gyengülése már az izomtömeg látványos csökkenése előtt megkezdődik, és szoros összefüggést mutat a szív- és érrendszeri halálozás, valamint a stroke kockázatával. Egy idős ember járássebessége vagy a székből való felállásának képessége alapvető információkat árul el az általános állapotáról.

Bár a krónikus betegségek mintegy nyolcvan százaléka életmódfüggő, az orvosképzésben mégis alig kap helyet a táplálkozástan és a mozgás élettana. Ioan Hanes, az Európai Életmódorvostani Egyesület elnöke szerint az olyan sablonos tanácsok, mint az "étkezzen egészségesen és mozogjon többet", ma már elégtelenek. Személyre szabott terápiára és valódi orvos-beteg partnerségre van szükség, ahol a gyógyítás aktív részévé válik az alvás, a stresszkezelés, a mozgás és a táplálkozás rendezése. Mindez azonban csak akkor valósulhat meg, ha a szakembereknek elegendő idejük jut a betegekre, és nem fenyegeti őket az egészségügyben amúgy is magas kiégési arány.

A testsúlycsökkentés megítélése is gyökeresen átalakulóban van, a szigorú, kalóriamegvonásos diéták helyett ugyanis a tartós egészségnyereség vált az új céllá. Már a testsúly öt-tíz százalékos csökkenése is jelentősen javíthatja a vérnyomást, a vércukorszintet, és enyhítheti az alvási apnoét.

A szakemberek arra is figyelmeztettek, hogy a manapság rendkívül népszerű fogyasztószerek önmagukban nem helyettesítik az életmódváltást. Megfelelő mozgás és minőségi fehérjebevitel nélkül a gyors súlyvesztés súlyos izomtömeg-csökkenéssel járhat, ami hosszú távon rendkívül káros. A valódi cél tehát nem a normál testtömegindex mindenáron való elérése, hanem az apró, fenntartható lépésekkel kialakított, egészségesebb napi rutin.

Címlapkép: Tótth Árpád, az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgatója beszédet mond a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Központi Laboratóriuma Teljes Laboratóriumi Automatizált (TLA) rendszerének átadásán 2026. október 2-án. Forrása: MTI Fotó/Mészáros János