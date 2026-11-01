Eljött a határidő, messze a céltól a német gáztárolók – Megszólalt a hatóság

Felül kell vizsgálnia és módosítania kell Németországnak a földgáztárolók feltöltési mechanizmusát a helyi gáztárolói szakmai szövetség (INES) szerint. Európa legnagyobb gazdaságában a téli fűtési szezon előtt rekordmélységben vannak a készletek, ezért az ágazati szereplők szigorúbb szabályozást és kötelező betárolási előírásokat sürgetnek.

A német gáztárolók töltöttsége mindössze 61,17 százalékon áll, ami jelentősen

elmarad a november 1-jére kitűzött 80 százalékos céltól.

Bár a berlini kormányzat szerint nem kell ellátási fennakadásoktól tartani, az alacsony készletszint komoly aggodalmakat váltott ki az esetleges gázhiány miatt. Az elmaradás hátterében elsősorban az iráni háború és annak árfelhajtó hatása áll, a magas piaci árak miatt ugyanis a nyári időszakban gazdaságtalanná vált a betárolás - emlékeztet a Reuters.

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Sebastian Heinermann, az INES ügyvezető igazgatója szerint a célszámok elvétése egyértelművé teszi, hogy a következő telekre sokkal szigorúbban kell garantálni a megfelelő készletszintet. A szakember üdvözölte, hogy a gazdasági minisztérium nyitott a gázkereskedőkre vonatkozó kötelezettségek bevezetésére, és sürgette a konkrét részletek mielőbbi kidolgozását a gyors törvénybe iktatás érdekében. A döntéshozatal szakmai megalapozásához az INES a német gázhálózat-üzemeltetők szövetségével (FNB Gas) közösen egy átfogó jelentést is összeállított.

A tárolók alacsony töltöttsége nemzetközi szinten is vitát váltott ki. Németország pénteken hivatalosan is visszautasította Olaszország azon vádjait, miszerint szándékosan nem töltötték fel a tárolókat a tél előtt, hogy ezzel csökkentsék a privatizáció előtt álló gázimportőr vállalatok költségeit.

Klaus Müller, a német szövetségi hálózati felügyelet (Bundesnetzagentur) elnöke ugyanakkor igyekezett hűteni a kedélyeket. Nyilatkozata szerint a biztonságos gázellátáshoz már nem elengedhetetlen a tárolási célszámok maradéktalan teljesítése, mivel az ország már rendelkezik olyan cseppfolyósított földgázt (LNG) fogadó terminálokkal, amelyek érdemben segítik az importot. A hatóság vezetője azonban arra figyelmeztetett, hogy a földgáz jelentősen megdrágult, amivel minden fogyasztónak tisztában kell lennie.

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