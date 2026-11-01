Figyelmeztet a Világbank volt vezető közgazdásza: tévúton jár a gazdag világ segélyezési politikája

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Az elmúlt 75 év az emberi jólét legnagyobb mértékű javulását hozta a történelemben. Az elmúlt évtizedben azonban a fejlődés nagy része megtorpant. Ez éppen akkor történt, amikor a gazdag világ figyelme a klímaváltozásra terelődött. Ez nem véletlen történt, és ezen változtatni kell.

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Vegyük például a mélyszegénység kérdését, amelyet régóta úgy határoznak meg, amikor napi egy dollárnál kevesebből kell megélnie az embereknek. 1950-ben az emberiség több mint fele ilyen szegény volt. Ma ez az arány 7,6%, ami a valaha mért legalacsonyabb érték. Az iskolában eltöltött évek átlagos száma csaknem megháromszorozódott: 3,2 évről közel 9 évre emelkedett. A villamos energiához való hozzáférés ugrásszerűen megnőtt. Problémák továbbra is vannak, de az elért eredmények látványosak.

Mostanra a fejlődés szinte teljesen megtorpant.

A szegénység közel két évszázadon át tartó csökkenése után a szegények száma 2016 óta nem változott.

A Világbank szerint a globális fejlődés 1950 óta most halad a leglassabban.

Ennek számos oka van, de egy kiemelkedik közülük. 2016-ban a világ felhagyott a millenniumi fejlesztési célokkal – a többnyire ésszerű és jól célzott célkitűzések rövid listájával: a szegénység, a betegségek, valamint a gyermekágyi halálozás és a csecsemőhalandóság csökkentésével és annak biztosításával, hogy minden gyermek iskolába járhasson.

Helyükbe a fenntartható fejlesztési célok léptek. A gazdag világ pedig a klímaváltozás kérdésének megszállottjává vált.

Sehol sem nyilvánul meg ez a megszállottság olyan egyértelműen, mint a gazdag világ fejlesztési segélyeiben. Ezek alapvető célja a fejlődés elősegítése, mégis egyre inkább a klímavédelemre fordítják a pénzt. A gazdag világban 49 milliárd dollár, azaz az összes fejlesztési kötelezettségvállalás közel egynegyede klímavédelemre irányul. A globális fejlesztési bankok jelenleg fejlesztési forrásaik felét fordítják a klímavédelemre, és 103 milliárd dollárnyi klímafinanszírozást biztosítanak az alacsony és közepes jövedelmű országok számára.

Úgy tűnik, mind a fejlesztési ügynökségek, mind a bankok meggyőződtek arról, hogy mivel a szegény emberek sebezhetőbbek a klímaváltozással szemben, a klímavédelmi politika elengedhetetlen a fejlődéshez. Ez a gondolatmenet meggyőzőnek tűnik, de téves, ugyanis a szegények minden más veszéllyel szemben is kiszolgáltatottabbak: a betegségekkel, az éhezéssel, a leromlott infrastruktúrával és a gazdasági sokkhatásokkal szemben egyaránt. Az igazi kérdés az, hogy vajon a klímapolitika-e a legjobb módja annak, hogy segítsünk rajtuk. Alapos vizsgálat után általában a fejlesztés nyer döntő fölénnyel ebben a kérdésben.

A tartós gazdasági növekedés a legbiztosabb mutatója annak, hogy egy ország mennyire képes ellenállni az éghajlati sokkhatásoknak. Az egy főre jutó bruttó hazai termék 10%-os emelkedése 100 millióval csökkentheti a klímaváltozás következményeinek leginkább kitett emberek számát.

A jólét a legfőbb klímaalkalmazkodási stratégia. Egy hurrikán több száz ember életét követeli a szegény Haitin; ugyanez a vihar a jómódú Floridában csupán kellemetlenségeket okoz.

A reziliencia a fejlődésen keresztül valósul meg – nem pedig egy olyan naperőműparkon keresztül, amely megemeli az áramárakat, és lassítja az iparosodást.

A legfőbb probléma az alternatív költség. Minden dollár, amellyel napelemeket vagy a szén-dioxid-kibocsátás elszámolását támogatják, egyben egy olyan dollár, amelyet nem iskolákra, az anyák egészségére vagy a tiszta vízre fordítanak. A Copenhagen Consensus több mint 100 közgazdászt és több Nobel-díjas szakértőt bevonó kutatása összehasonlította a különböző beruházások megtérülését. A táplálkozás javítására fordított, vagy az egészségügybe és az oktatásba történő beruházások rendszerint minden elköltött dollárra 40–110 dollár társadalmi hasznot hoznak. A klímaváltozás következményeinek mérséklésére irányuló beruházások – a szegény országok kibocsátáscsökkentésének finanszírozása – gyakran sokkal kevesebb haszonnal járnak.

Az egyes célok közötti választás kérdése egyértelmű. 2,50 dollárért egy várandós anya olyan mikrotápanyag-kiegészítőket kaphat, amelyek megakadályozzák gyermeke növekedési visszamaradását és az egész életre szóló kognitív károsodást – ami közel 100 dollár hosszú távú hasznot eredményez. A tuberkulózis és a malária – amelyek miatt még mindig évente több mint egymillió ember hal meg – diagnosztizálásának és kezelésének kiterjesztése minden befektetett dollár után több mint 45 dollár hasznot eredményez.

Az energia kérdésében a legszembetűnőbbek az ellentmondások. Afrika nagy részén az egy főre jutó áramfogyasztás alacsonyabb annál, mint amit egy hűtőszekrény elhasznál egy nyugati ország háztartásában. A gazdag világ a jólétét az olcsó, megbízható fosszilis energiahordozókra építette fel, amelyek még mindig a globális energiaellátás több mint 80%-át biztosítják. Ugyanakkor a gazdag világ fejlesztési ügynökségeinek és fejlesztési bankjainak többsége ma már nem hajlandó finanszírozni új fosszilisenergia-projekteket a szegény országokban. Németország 2002 óta több mint 700 milliárd eurót költött az energetikai átállásra; az országban az áramárak több mint megduplázódtak, és a német gazdaság még mindig közel négyötöd részben fosszilis energiaforrásokra támaszkodik.

Azt követelni az afrikai országoktól, hogy töredékannyi erőforrással érjék el azt, amire Németország sem képes, nem klímavédelmi vezető szerepvállalás. Ez képmutatás.

Mindez nem jelenti azt, hogy fel kellene hagynunk a klímavédelemmel, hiszen mind a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, mind a zöld innováció jelentős hasznot generál.

A gazdag világ fejlesztési intézményeinek azonban túl kell lépniük a klímakérdéssel kapcsolatos megszállottságukon. Tanulniuk kellene Norvégia hivatalos elemzéséből: egy szakértői csoport azt javasolta a kormánynak, hogy válassza szét a klímafinanszírozást és az egyéb globális közjavak támogatását a fejlesztési költségvetéstől. Ez azt jelentené, hogy a világ legszegényebbjei számára elkülönített pénz valóban az ő megsegítésüket szolgálná.

Az emberiség nagy része még mindig meglehetősen szegény. A segítségnyújtás érdekében a gazdag világnak milliárdokat kellene költeniük a sürgető, viszonylag olcsón megoldható problémák kezelésére, mielőtt ezermilliárdokat fordítanának arra, hogy egy évszázad alatt alig mérsékeljék a hőmérséklet-emelkedést. Beszédes, hogy az afrikaiak egy közelmúltbeli Afrobarometer-felmérésben a klímaváltozást a felsorolt 34 prioritás közül a 31. helyre sorolták. Újra fel kell fedeznünk azokat az intelligens, célzott fejlesztési megoldásokat, amelyek az elmúlt 75 évben átalakították a világot, és a leghatékonyabb fejlesztéspolitikai intézkedéseket kell előtérbe helyeznünk.

Indermit Gill

A Világbank volt vezető közgazdásza, négyéves megbízatása 2026 szeptemberében ért véget. E megbízatásával párhuzamosan a Világbank fejlesztési közgazdaságtanért felelős alelnöke is volt. 2021 és 2022 között a Világbank egy másik alelnöki tisztségét (a méltányos növekedésért, pénzügyekért és intézményekért felelős posztot) töltötte be. 2016 és 2021 között a Duke Egyetem közpolitikai professzora, illetve a Brookings Institution vendégkutatója volt.

Bjorn Lomborg

A Copenhagen Consensus Center think tank elnöke, amely több száz közgazdásszal (köztük hét Nobel-díjassal) együttműködve a világ fő kihívásaira (kezdve a betegségek, az éhezés felszámolásától az oktatásig, a klímaváltozásig), lényegében az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak megvalósítására megoldási javaslatokat dolgozott ki. A Stanford Egyetem Hoover Intézetének vendégkutatója. Elemzései, publicisztikái jellemzően a klímaváltozás elleni küzdelem, valamint a globális fenntartható fejlődési célok elérésének kérdését járják körül.

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