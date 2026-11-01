Folytatódik a munka az M0-son és M7-esen – Itt lehet torlódásokra számítani

Hétfőtől újra dolgoznak a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kollégái az M0-s autóúton és az M7-es autópályán, ahol sávlezárásokra kell készülni – figyelmeztet Facebook-oldalán a közútkezelő.

Folytatódnak a burkolatjavítási munkák az M0-s autóúton és az M7-es autópályán a következő napokban – tájékoztatott a Magyar Közút. Az M0-s esetében hétfőtől Diósd térségében dolgoznak, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, a 7-es főúti csomópontnál, a diósdi kihajtótól 2 kilométer hosszan lezárják a külső sávot. A forgalom a két belső sávon haladhat.

Az M7-esen Budaörs térségében csütörtökön és pénteken a Budapest felé vezető oldalon, a budaörsi csomópont után először a külső forgalmi sávot, majd a gyűjtő-elosztó sávot zárják le. A főpályán a két belső sávon haladhatsz.

A Magyar Közút arra figyelmeztet, hogy munkavégzés idején

torlódások alakulhatnak ki, ezért az érintett szakaszokon közlekedőknek érdemes hosszabb menetidőre készülni.

Az ütemezést az időjárási és kivitelezési körülmények is befolyásolhatják – teszik hozzá.

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