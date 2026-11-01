13°C erősen fátyolfelhős
Budapest
  • Megjelenítés
Folytatódik a munka az M0-son és M7-esen – Itt lehet torlódásokra számítani
Gazdaság

Folytatódik a munka az M0-son és M7-esen – Itt lehet torlódásokra számítani

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Hétfőtől újra dolgoznak a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kollégái az M0-s autóúton és az M7-es autópályán, ahol sávlezárásokra kell készülni – figyelmeztet Facebook-oldalán a közútkezelő.

Folytatódnak a burkolatjavítási munkák az M0-s autóúton és az M7-es autópályán a következő napokban – tájékoztatott a Magyar Közút. Az M0-s esetében hétfőtől Diósd térségében dolgoznak, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, a 7-es főúti csomópontnál, a diósdi kihajtótól 2 kilométer hosszan lezárják a külső sávot. A forgalom a két belső sávon haladhat.

Az M7-esen Budaörs térségében csütörtökön és pénteken a Budapest felé vezető oldalon, a budaörsi csomópont után először a külső forgalmi sávot, majd a gyűjtő-elosztó sávot zárják le. A főpályán a két belső sávon haladhatsz.

A Magyar Közút arra figyelmeztet, hogy munkavégzés idején

torlódások alakulhatnak ki, ezért az érintett szakaszokon közlekedőknek érdemes hosszabb menetidőre készülni.

Még több Gazdaság

Egy hónapra lezárják a magyarok népszerű úticéljának repülőterét

Tisza-kormány: jön a lusztráció, feltárulnak előttünk a 2027-es év kormányzati tervei

Fontos magyar tavat mentene meg a kormány - Munkacsoport alakul

Az ütemezést az időjárási és kivitelezési körülmények is befolyásolhatják – teszik hozzá.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Keress azon, hogy mások befektetnek

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: jön a lusztráció, feltárulnak előttünk a 2027-es év kormányzati tervei
Vasárnaptól újabb sarcot kap az online rendelés – mutatjuk, mi változik!
Látszik, mire készül Unger Anna a vagyonvisszaszerzési hivatallal – kibuktak a részletek a 2027-es költségvetésből
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility