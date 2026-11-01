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Fontos magyar tavat mentene meg a kormány - Munkacsoport alakul
Gazdaság

Fontos magyar tavat mentene meg a kormány - Munkacsoport alakul

Portfolio
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Lezárult a Palatinus-tó jövőjéről szóló társadalmi egyeztetés, a következő lépésként pedig szakmai munkacsoport alakul a térség meghatározó természeti kincsének megmentésére – olvasható Radnai Márk Facebook-bejegyzésében.

Az Esztergom, Dorog és a környező települések számára kiemelt jelentőségű állóvíz megóvása érdekében korábban a Közhang felületén indítottak társadalmi egyeztetést. A felhívásra összesen 35 településről érkeztek visszajelzések, ami a bejegyzés szerint jól bizonyítja, hogy a tó sorsa nem csupán egyetlen várost, hanem a teljes régiót érinti.

A beérkezett eredmények összesítése után a folyamat a megvalósítási szakaszba lép.

November 11-én egy munkacsoportot hoznak létre,

amelyben az érintett önkormányzatok és polgármesterek mellett a tulajdonosok, valamint vízügyi szakemberek is helyet kapnak. Radnai Márk a testület célkitűzéseivel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy "A feladatunk egyértelmű, ki kell dolgozni a tó vízpótlásának lehetséges megoldásait, meg kell őrizni a természeti értékeit, rendezni a használat feltételeit, és mindehhez konkrét felelősöket, határidőket és finanszírozási lehetőségeket rendelni."

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A szakmai javaslatok kidolgozását követően lakossági fórumot is szerveznek, amelyen a helyben élőkkel közösen vitatják majd meg a tó megmentésére irányuló terveket.

Címlapkép forrása: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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