Fontos magyar tavat mentene meg a kormány - Munkacsoport alakul

Az Esztergom, Dorog és a környező települések számára kiemelt jelentőségű állóvíz megóvása érdekében korábban a Közhang felületén indítottak társadalmi egyeztetést. A felhívásra összesen 35 településről érkeztek visszajelzések, ami a bejegyzés szerint jól bizonyítja, hogy a tó sorsa nem csupán egyetlen várost, hanem a teljes régiót érinti.
A beérkezett eredmények összesítése után a folyamat a megvalósítási szakaszba lép.
November 11-én egy munkacsoportot hoznak létre,
amelyben az érintett önkormányzatok és polgármesterek mellett a tulajdonosok, valamint vízügyi szakemberek is helyet kapnak. Radnai Márk a testület célkitűzéseivel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy "A feladatunk egyértelmű, ki kell dolgozni a tó vízpótlásának lehetséges megoldásait, meg kell őrizni a természeti értékeit, rendezni a használat feltételeit, és mindehhez konkrét felelősöket, határidőket és finanszírozási lehetőségeket rendelni."
A szakmai javaslatok kidolgozását követően lakossági fórumot is szerveznek, amelyen a helyben élőkkel közösen vitatják majd meg a tó megmentésére irányuló terveket.
Címlapkép forrása: Portfolio
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