Háborús kényszermunka: észak-koreaiak tízezrei dolgoznak napi 18 órát orosz gyárakban, és még a fizetésüket sem kapják meg

Minden emberre szükségük van az oroszoknak
A lassan öt éve zajló ukrajnai háború nemcsak az orosz gazdaságnak okoz egyre komolyabb nehézséget, hanem az ország kimeríthetetlennek tartott erőforrásait is folyamatosan apasztja. Az anyagiak mellett egyre nagyobb probléma a munkaerő, hiszen miközben katonák százezrei harcolnak a fronton, a gyáraknak működni kell, ennek fenntartása pedig komoly kihívás.
Éppen ezért lehet szüksége minden egyes dolgos kézre az orosz vezetésnek, mely már odáig ment, hogy
észak-koreai dolgozókat toboroz.
Az már régóta közismert, hogy a fronton harcolnak az ázsiai diktatúra katonái is orosz oldalon, most azonban a Global Rights Compliance bizonyítékokat mutatott be arra, hogy orosz állami gyárakban is tízezrével dolgoznak észak-koreaiak. Sőt, mindez egy államilag támogatott program keretében történik.
Kicsoda Vlagyimir Szokolov?
A londoni székhelyű jogi alapítvány kilenc hónapig nyomozott az észak-koreai munkások után, ennek eredményeként derítették fel azt a hálózatot, melyet Vlagyimir Szokolov moszkvai üzletember vezet. Ő felel az ázsiai dolgozók beviteléért, a toborzástól kezdve a vízumügyintézésig és a dolgozók elhelyezéséig mindent ő szervez meg.
Az oknyomozás eredményeként derült ki, hogy Szokolov üzemelteti a kdnr.su weboldalt, mely „árulja” az észak-korai munkásokat az orosz gyáraknak. A platform 100-150 ezer rubel költséget számít fel egy dolgozó után, minimum ötven embert kell foglalkoztatni, vagyis „kicsire nem adnak”.
A nyomozás feltárta, hogy amennyiben egy cégnek munkásokra van szüksége, akkor az ügynökség operatív vezetőjével, Ruszlan Zsukovval kell felvennie a kapcsolatot. Ő az alapítvány szakembereinek megerősítette, hogy legalább 2025 óta dolgoznak már koreai munkások az országban.
A fenti munkaerőkölcsönzési modellt nem csak az orosz, hanem az észak-koreai vezetés is hivatalosan támogatja az alapítvány által megismert dokumentumok szerint. Erre utal az is, hogy a jelentkező orosz cégeket hivatalos delegáció látogatja meg az ázsiai ország nagykövetségétől, hogy felmérjék a munkakörülményeket.
Miután Szokolov értesült a nyomozásról, minden kompromittáló adatot eltűntettek a cég honlapjáról, azonban az archív oldalakon ezek még szerepelnek. Az Európai Unió október 12-én vette fel szankciós listára az üzletembert arra hivatkozva, hogy az észak-koreai rezsimmel üzletel.
Szokolov hivatalosan 2020 óta Anatolij Karpov egykori sakknagymester asszisztenseként dolgozik, aki jelenleg az orosz törvényhozás, a Duma képviselője. Az üzletember gyakran magánnyomozóként vagy újságíróként hivatkozik magára. Becslések szerint
az észak-koreai munkások közvetítésével akár 70 ezer dollárt is kereshet évente Szokolov.
Embertelen körülmények között gályáznak a diktatúrának
Az oknyomozás azt is kiderítette, hogy a vendégmunkások a legtöbbször hivatalosan „szakmai gyakorlatot” teljesítenek a gyárakban. Ennek azért van jelentősége, mert többségük
tanuló vízummal tartózkodik hivatalosan Oroszországban, így elkerülik, hogy hivatalos munkaszerződést kelljen kötni velük, amit az ENSZ szankciói tiltanak.
Oroszország 2020 óta teszi lehetővé, hogy a diákok korlátlanul vállalhassanak munkát tanulmányaik mellett minden további adminisztratív kötelezettség nélkül.
2025-ben Oroszország hivatalosan 36 413 vízumot állított ki észak-koreai állampolgárok számára, ez nagyjából a négyszerese volt az egy évvel korábbinak. Az összes tartózkodási engedély több mint 98%-át tették ki a tanuló vízumok. A dél-koreai hírszerzés becslései szerint
több mint 50 ezer észak-koreai dolgozik Oroszországban, akik közül sokan semmilyen információt nem kapnak a jövőbeli munkájukról és életkörülményeikről, amikor elhagyják a hazájukat.
Az orosz gyárakban dolgozóknak gyakran elkobozzák a dokumentumaikat, korlátozzák a mozgásukat, illetve megtorlással fenyegetik őket, amennyiben megszegik a megállapodást. Ezt nem is tartják titokban, a már említett kdnr.su oldalon egy hirdetésben nyilvánvalóvá tették, hogy a „kibérelt” dolgozók nem fognak lelépni a munkahelyükről.
Mindezek tetejébe az észak-koreaiak gyakran embertelen körülmények között vannak, a Global Rights Compliance nyomozása szerint
heti hat-hét napot kell dolgozniuk akár napi 18 órában, miközben a fizetésük 90%-át az észak-koreai állam kapja meg.
Becslések szerint a külföldi munkások évente 450-800 millió dolláros bevételt jelentenek a koreai vezetés számára, amit közvetlenül ahhoz a hadiipari létesítményhez csatornáznak, mely az ország ballisztikus rakétaprogramjáért felel. Vagyis az észak-koreaiak oroszországi munkájukkal közvetlenül finanszírozzák a diktatúra atomprogramjának fenntartását és fejlesztését.
A kényszermunka nemcsak a koreai, hanem az orosz hadigépezet működtetésében is szerepet játszik, kilenc olyan üzemet azonosítottak, ahol foglalkoztatnak ilyen vendégmunkásokat, melyek közül legalább kettő közvetlenül az orosz hadiiparhoz kapcsolható. Az alapítvány információi szerint Kim Hujk, a moszkvai észak-koreai nagykövetség tisztviselője személyesen látogatta meg többek között a KPP Ruszkon üzemét, ahol katonai élelmiszeradagokat és konzerveket állítanak elő. Fotók is bizonyítják, hogy az üzemben legalább harminc észak-koreai dolgozik.
Címlapkép forrása: Forrás: Global Rights Compliance
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