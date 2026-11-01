Időjárás: mínusz 5,2 fokkal indult a november, jönnek az esőzések

Mínusz 5,2 Celsius-fokot mértek Zabarban, így a szezon eddigi leghidegebb hajnalával kezdődött a november. A HungaroMet időjárási előrejelzése szerint mindenszentek napján délelőtt még többfelé kisüthet a nap, délutántól azonban dél felől vastag felhőzet érkezik, és egyre több helyen várható eső. A délnyugati országrészben tartósabb csapadék is előfordulhat, ezért a temetőbe indulóknak érdemes esernyőt vinniük. A legmagasabb nappali hőmérséklet 8 és 16 fok között alakul, az élénk, helyenként erős északkeleti szél pedig tovább ronthatja a hőérzetet.

A szezon eddigi leghidegebb hajnalával kezdődött november: Zabarban mínusz 5,2 Celsius-fokot mértek.

A HungaroMet vasárnapi időjárás-előrejelzése szerint mindenszentek napján eleinte még többfelé kisüthet a nap, délutántól azonban vastag felhőzet érkezik, és egyre nagyobb területen várható eső.

Az éjszakai lehűlésnek kedvezett, hogy felszakadozott, csökkent a felhőzet, elsősorban az északi, északkeleti tájakon.

Az ország nagyobb részén ugyanakkor fagymentes maradt az éjszaka, amiben a légmozgásnak is szerepe volt.

Vasárnap reggel és délelőtt még nagyobb területen lehet több-kevesebb napsütés, kisebb esőre, záporra csak kevés helyen, főként a Dunántúlon kell számítani. November 1-jén délutántól dél felől vastag felhőtakaró húzódik az ország fölé, fokozatosan beborítva az eget.

A délután érkező felhőzetből egyre többfelé alakulhat ki jellemzően időszakos eső, a délnyugati országrészben azonban tartósabb csapadék is előfordulhat. A mindenszenteki temetőlátogatásra indulóknak ezért különösen délután érdemes esernyővel, esőkabáttal készülniük.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 8 és 16 Celsius-fok között alakul.

Az északkeleti szelet nagy területen élénk, helyenként erős lökések kísérik, így a vasárnapi időjárást az eső mellett a szél is kellemetlenebbé teheti.

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