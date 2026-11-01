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Időjárás: mínusz 5,2 fokkal indult a november, jönnek az esőzések
Gazdaság

Időjárás: mínusz 5,2 fokkal indult a november, jönnek az esőzések

Portfolio
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Mínusz 5,2 Celsius-fokot mértek Zabarban, így a szezon eddigi leghidegebb hajnalával kezdődött a november. A HungaroMet időjárási előrejelzése szerint mindenszentek napján délelőtt még többfelé kisüthet a nap, délutántól azonban dél felől vastag felhőzet érkezik, és egyre több helyen várható eső. A délnyugati országrészben tartósabb csapadék is előfordulhat, ezért a temetőbe indulóknak érdemes esernyőt vinniük. A legmagasabb nappali hőmérséklet 8 és 16 fok között alakul, az élénk, helyenként erős északkeleti szél pedig tovább ronthatja a hőérzetet.

A szezon eddigi leghidegebb hajnalával kezdődött november: Zabarban mínusz 5,2 Celsius-fokot mértek.

A HungaroMet vasárnapi időjárás-előrejelzése szerint mindenszentek napján eleinte még többfelé kisüthet a nap, délutántól azonban vastag felhőzet érkezik, és egyre nagyobb területen várható eső.

Az éjszakai lehűlésnek kedvezett, hogy felszakadozott, csökkent a felhőzet, elsősorban az északi, északkeleti tájakon.

Az ország nagyobb részén ugyanakkor fagymentes maradt az éjszaka, amiben a légmozgásnak is szerepe volt.

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Vasárnap reggel és délelőtt még nagyobb területen lehet több-kevesebb napsütés, kisebb esőre, záporra csak kevés helyen, főként a Dunántúlon kell számítani. November 1-jén délutántól dél felől vastag felhőtakaró húzódik az ország fölé, fokozatosan beborítva az eget.

KAPOSVÁR órás időjárás
Másik település
09:00
Közepesen felhős
7°C
0%
10:00
Közepesen felhős
8°C
0%
11:00
Erősen fátyolfelhős
9°C
0%
12:00
Borult
9°C
0%
13:00
Borult
9°C
18%
14:00
Erősen felhős
10°C
0%
15:00
Borult
10°C
0%
16:00
Borult
10°C
0%
17:00
Szitálás
10°C
0%
18:00
Szitálás
8°C
0%
19:00
Borult
8°C
75%
20:00
Szitálás
8°C
20%
További részletek és hosszútávú előrejelzés a Portfolio időjárás oldalán

A délután érkező felhőzetből egyre többfelé alakulhat ki jellemzően időszakos eső, a délnyugati országrészben azonban tartósabb csapadék is előfordulhat. A mindenszenteki temetőlátogatásra indulóknak ezért különösen délután érdemes esernyővel, esőkabáttal készülniük.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 8 és 16 Celsius-fok között alakul.

Az északkeleti szelet nagy területen élénk, helyenként erős lökések kísérik, így a vasárnapi időjárást az eső mellett a szél is kellemetlenebbé teheti.

BUDAPEST órás időjárás
Másik település
09:00
Kissé felhős
7°C
0%
10:00
Közepesen felhős
9°C
0%
11:00
Kissé felhős
11°C
0%
12:00
Közepesen felhős
12°C
0%
13:00
Borult
12°C
4%
14:00
Borult
12°C
0%
15:00
Borult
13°C
0%
16:00
Erősen fátyolfelhős
13°C
0%
17:00
Borult
12°C
0%
18:00
Borult
11°C
0%
19:00
Erősen fátyolfelhős
10°C
2%
20:00
Borult
10°C
0%
További részletek és hosszútávú előrejelzés a Portfolio időjárás oldalán

Címlapkép forrása: Portfolio

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