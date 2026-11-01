Jön az eső, majd a hideg – Mutatjuk, milyen idő vár ránk a jövő héten

Hétfőn döntően erősen felhős vagy borult lesz az ég, de az északkeleti tájakon vékonyabb, szakadozottabb lehet a felhőzet.
Többfelé várható jellemzően kisebb, időszakos eső, a csapadék esélye az északi, északkeleti megyékben a legkisebb.
Az északias szelet többfelé élénk, elsősorban a Nyugat-Dunántúlon és a Bükk, Zempléni-hegység tágabb térségében erős lökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 7 és 13 fok között valószínű.
Kedden nagyrészt erősen felhős vagy borult idő valószínű, de az északi, északkeleti harmadban akár hosszabb időre is szakadozottá válhat a felhőtakaró. Délen és nyugaton még helyenként eshet, másutt reggelre jórészt megszűnik a csapadék. Az északi, északkeleti szelet a Nyugat-Dunántúlon és északkeleten több helyen erős lökések kísérik. A hajnali 2-7 fokról kora délutánra 8 és 14 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
Szerdán tovább szakadozik, csökken a felhőzet, egyre többfelé naposra fordul az idő, ugyanakkor elsősorban délen és nyugaton még lehetnek tartósan felhős körzetek, de csapadék nem valószínű. Az északi, északkeleti szél főként északkeleten, keleten élénk, néhol erős lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0 és plusz 6 fok között várható, de a kevésbé felhős, szélvédett fagyzugokban gyenge fagy is lehet. Délután 8-13 fok valószínű.
Csütörtökön hajnalban, reggel inkább csak a Dunántúlon képződhetnek átmeneti ködfoltok, ezek feloszlását döntően napos idő követi. Csapadék nem lesz. Az északias szél a Tiszántúlon néhol megélénkülhet. Hajnalban mínusz 4 és plusz 3, kora délután 8 és 12 fok közötti hőmérséklet várható.
Pénteken hajnalra többfelé párássá válik a levegő, helyenként köd is képződik, majd a látási viszonyok javulását alapvetően napos, száraz idő követi. Az északi, északkeleti szelet északkeleten néhol élénk lökések kísérhetik, másutt alapvetően gyenge vagy mérsékelt marad a légáralmás. A minimum-hőmérséklet mínusz 6 és plusz 1, a csúcsérték 8 és 12 fok között alakul.
Szombaton hajnalban többfelé párásság, helyenként köd képződik, majd ezek napközben jórészt feloszlanak, és napos időre lehet számítani többnyire kevés fátyolfelhővel, csapadék nélkül. Az északi, északkeleti szél a nap folyamán egyre többfelé délkeletire, délire fordul, néhol meg is élénkülhet. A minimum-hőmérséklet mínusz 6 és plusz 2, a csúcsérték 7 és 11 fok között alakul.
Vasárnap a hajnali párásság, köd megszűnését követően nyugatról felhősödésre van kilátás, de csapadéknak kicsi az esélye. A déli, délkeleti szél alapvetően mérsékelt marad. Hajnalban mínusz 6 és plusz 1, délután 7 és 12 fok közötti hőmérséklet valószínű.
A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio
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