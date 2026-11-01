10°C fátyolfelhős
Budapest
  • Megjelenítés
Gazdaság

Kiírta az MTI vezérigazgatói pályázatát a Független Közmédia Testület

MTI
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Nyílt pályázatot írt ki a Magyar Távirati Iroda Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztségének betöltésére a Független Közmédia Testület (FKT). A testület erről vasárnap közleményben tájékoztatta az MTI-t.

A testület olyan szakembert keres, aki felkészült, hiteles, tapasztalt vezető és képes újjászervezni Magyarország független, közszolgálati nemzeti hírügynökségét. Legfontosabb feladata a korábbi politikai függőség megszüntetése, az MTI szakmai tekintélyének és a hírszolgáltatás iránti közbizalomnak a helyreállítása - olvasható a közleményben.

A részletes pályázati felhívás az FKT honlapján érhető el: https://kozmediatestulet.hu/palyazatok/

Az Országgyűlés június végén döntött a közmédia intézményrendszerének teljes átalakításáról. Ennek értelmében jött létre a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt., amely továbbviszi a rádiós, televíziós, audiovizuális, digitális és műsorgyártási közszolgálati feladatokat, továbbá visszaáll a nemzeti hírügynökség önállósága az MTI Nonprofit Zrt. megalakulásával. A két nonprofit médiacég vezérigazgatóinál kizáró ok, ha valaki az előző öt évben miniszterelnök, kormánytag, államtitkár, országgyűlési képviselő, polgármester, párttisztségviselő vagy más pártpolitikai szereplő volt.

A közmédia új tulajdonosi-felügyeleti szervének a Független Közmédia Testületet jelölték ki. Az FKT szeptember 17-én tartotta alakuló ülését.

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: jön a lusztráció, feltárulnak előttünk a 2027-es év kormányzati tervei

Most akkor dübörög vagy stagnál a világ egyik vezető gazdasága?

Háborús kényszermunka: észak-koreaiak tízezrei dolgoznak napi 18 órát orosz gyárakban, és még a fizetésüket sem kapják meg

A kormány a nyáron szakmai párbeszédet is indított a magyar közmédia jövőjéről, a folyamat szeptember végén zárult. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium az MTI-hez október 2-án eljuttatott tájékoztatásában kiemelte, hogy még a vezérigazgatói pályázatok kiírása előtt bevonta az érintett szervezeteket a közmédia jövőjét meghatározó stratégiai kérdések és lehetséges irányok megfogalmazásába. A cél az volt, hogy a pályázók ezekre is kitérjenek elképzeléseik bemutatásakor, az új vezetés pedig ezek ismeretében alakíthassa ki a közmédia stratégiáját.

Ezt követően, október 6-án nyújtották be az Országgyűlésnek tiszás képviselők a Magyar Távirati Iroda Nonprofit Zrt. létrehozásáról és alapító okiratának elfogadásáról, valamint a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. alapító okiratának elfogadásáról és az átalakuláshoz kapcsolódó egyes intézkedésekről szóló országgyűlési határozati javaslatokat.

Az előterjesztések szerint a közszolgálati média intézményi és szervezeti rendszerének nyári átalakításával a jövőben a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. látja el a közszolgálati médiaszolgáltatói feladatokat, míg az önálló MTI Nonprofit Zrt. közszolgálati médiatartalom-szolgáltatóként, nemzeti hírügynökségként működik. Az indoklás szerint a határozati javaslatok célja nem csupán az alapító okirat formális elfogadása, hanem az új közmédia-struktúra társasági jogi, tulajdonosi, szervezeti, vagyoni és átmeneti szabályainak egységes, áttekinthető rendezése is. Kiemelt cél a tulajdonosi joggyakorlás és a szerkesztői-szakmai függetlenség közötti határ egyértelművé tétele.

Az MTI alaptőkéje ötmillió forint, az államot megillető részvényesi jogokat az FKT gyakorolja.

Az alapító okiratok rögzítik a társaságok célját és közszolgálati feladatait. Az MTI célja, hogy "a nemzet egésze számára, a polgárok demokratikus jogainak gyakorlása érdekében pártatlanul, kiegyensúlyozottan, pontosan, gyorsan és megbízhatóan minőségi információkat biztosítson" - áll a társaság létrehozásáról szóló javaslatban, amely rögzíti azt is: a hírügynökség kormányzati, politikai és gazdasági szereplőktől függetlenül működik.

A Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztségének betöltésére október 13-án írt ki nyílt pályázatot az FKT.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Keress azon, hogy mások befektetnek

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: jön a lusztráció, feltárulnak előttünk a 2027-es év kormányzati tervei
Jön az eső, majd a hideg – Mutatjuk, milyen idő vár ránk a jövő héten
Látszik, mire készül Unger Anna a vagyonvisszaszerzési hivatallal – kibuktak a részletek a 2027-es költségvetésből
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility