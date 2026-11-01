Mégis miről szólt Orbán Anita washingtoni útja?

A megkötött energiabiztonsági egyezmény értelmében Magyarország és a régió a jövőben versenyképesebb áron juthat amerikai földgázhoz és kőolajhoz. Orbán Anita az ATV műsorában kiemelte, hogy amerikai földgáz már most is érkezik az országba az MVM szerződése alapján, és versenyképes ár esetén a jövőben ennél több is jöhet, ez kulcsfontosságú a magyar ellátásbiztonság megteremtése szempontjából.
A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy az energia terén megkötött megállapodás keretében létrejövő infrastruktúra-fejlesztés akár évekig is eltarthat. A folyamat része lehet a tenderek kiírása, a szállítók kiválasztása, valamint a terminálokban és vezetékekben szükséges kapacitások lekötése.
Arra a kérdésre, hogy érkezhet-e amerikai gáz vagy olaj Magyarországra már a tél előtt, Orbán Anita azt válaszolta: az új infrastruktúra kiépítésének és az új szerződéseknek hosszú az átfutási ideje.
A műsorban szóba került az idei téli energiaellátás is. Orbán Anita szerint a tüzelőanyag-ellátás nem szerepelt a megállapodásban, a magyar földgázellátás pedig teljesen biztosított. Azt mondta, a cél az, hogy a jövőben is több forrásból, a lehető legkedvezőbb áron lehessen energiához jutni.
A bűnüldözési együttműködés az illegális migráció és az embercsempészet visszaszorítása mellett kiterjed a szélsőséges, radikális szervezetek elleni fellépésre is. A cél az információcsere hatékonyabbá tétele és a két ország rendvédelmi szervei közötti közös munka elmélyítése.
Az amerikai út a külügyminiszter szerint minden várakozást felülmúlt.
A látogatás személyes vonatkozásairól is beszélt: elmondása szerint két tárgyalópartnere korábbi iskolatársa volt.
Bár a találkozót az amerikai kormányzat két nappal elcsúsztatta, ez végül előnyt jelentett, mert így a magyar delegáció a tervezettnél több egyeztetést tudott megszervezni - hangzott el a műsorban. Orbán Anita Marco Rubio mellett találkozott a belbiztonsági miniszterrel, a pénzügyminiszter-helyettessel, valamint Donald Trump energetikai főtanácsadójával is. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy az elmúlt harminc évben nem volt példa ilyen sűrű, magas szintű amerikai–magyar találkozósorozatra mindössze két és fél nap alatt.
A miniszter ezt egyértelmű jelzésnek tartja arra vonatkozóan, hogy a washingtoni vezetés nyitott a jó kapcsolat ápolására a magyar kormánnyal. Külön rámutatott arra is, hogy míg elődjének, Szijjártó Péternek négy évre volt szüksége egy hivatalos találkozóhoz az amerikai külügyminiszterrel, őt már a választási győzelem után fél évvel fogadták.
Az interjúban kiderült: Orbán Anita mindössze egy ötfős delegációval, menetrend szerinti járattal utazott az Egyesült Államokba. Ezzel szemben a korábbi miniszterelnök, Orbán Viktor különgéppel tette meg az utat Washingtonba, több mint százfős kíséret – köztük újságírók és jobboldali influenszerek – társaságában.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kovács Márton
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