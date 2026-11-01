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Négy magyar vasúti fővonalon is nagy felújítások kezdődnek: így pótolják majd a kieső InterCityket
Gazdaság

Négy magyar vasúti fővonalon is nagy felújítások kezdődnek: így pótolják majd a kieső InterCityket

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Összesen 105 új, emeletes távolsági autóbusz beszerzésére ír ki pályázatot a MÁV a legforgalmasabb hazai járatok kiszolgálására, valamint a közelgő vasúti pályafelújítások miatti vonatpótlásra – jelentette be Facebook-videójában Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.

A most induló közbeszerzés egyik fő célja a járműpark fiatalítása azokon a távolsági viszonylatokon, ahol jelenleg gyorsabb az autóbuszos közlekedés a vasútinál. Az új járművekkel többek között a Budapestről Salgótarján, Zalaegerszeg, Nagykanizsa, valamint Hódmezővásárhely felé közlekedő, már több mint

egymillió kilométert futott, elöregedett buszokat váltják majd ki.

A miniszter hangsúlyozta, hogy az új járművek másik kiemelt feladata a vasúti közlekedés tehermentesítése és a szolgáltatási színvonal fenntartása lesz. "Ennek a flottának egy jelentős része vonatpótlónak érkezik, hogy az InterCityket ne elővárosi buszokkal kelljen pótolni, hanem az InterCitykhez méltó távolsági buszflotta álljon rendelkezésre, legyen az tervezett vagy rendkívüli vonatpótlás" – fogalmazott a tárcavezető.

A beszerzés ütemezése szorosan igazodik a közeljövőben induló vasúti beruházásokhoz, a korszerű járműveknek ugyanis még a kivitelezések kezdete előtt forgalomba kell állniuk. "A következő másfél évben négy vasúti fővonalon is tervezzük nagy, átfogó pályafelújítások elindítását. A Budapest–Szeged, a Budapest–Miskolc, a Debrecen–Nyíregyháza és a Budapest–Győr vasútvonalon egyaránt jelentős felújítási munkák kezdődnek, és több helyen pótlóbuszokra lesz szükség, ezért is indítjuk most el ezt a beszerzést" – tette hozzá Vitézy Dávid.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Derencsényi István

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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