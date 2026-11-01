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Orbán Viktor szerint a lengyel nép fellázadt a Tusk-kormány ellen
Gazdaság

Orbán Viktor szerint a lengyel nép fellázadt a Tusk-kormány ellen

MTI
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Varsóban a lengyel nép fellázadt a Brüsszelből támogatott, Tusk vezette baloldali önkény ellen - írta Orbán Viktor, a Fidesz elnöke vasárnap a Facebook-oldalán.

A szabadság nem tűri az önkényt. Vigyázó szemetek Varsóra vessétek!

- fogalmazott a politikus.

Orbán Viktor annak kapcsán tett közzé bejegyzést, hogy a lengyel alkotmánybíróság elnökét, Bogdan Swieczkowskit és helyettesét, Bartlomiej Sochanskit pénteken felfüggesztették tisztségéből, a testület irányítását pedig ideiglenesen Anna Korwin-Piotrowska vette át, akit a lengyel parlament márciusban alkotmánybírónak választott, Karol Nawrocki államfő azonban nem iktatott be.

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A korábbi vezetés vitatja a felfüggesztés jogszerűségét, és Korwin-Piotrowskát sem ismeri el alkotmánybírónak. Nawrocki szombaton az alkotmányos rend megsértésének és az alkotmánybíróság erőszakos átvételének nevezte a történteket. Az államfő megszakította szenegáli útját, visszatért Varsóba, és rendkívüli egyeztetésre hívta a parlamenti pártok képviselőit. Felszólította a kormányt, hogy vonja ki az alkotmánybíróság területére vezényelt rendőröket.

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Donald Tusk lengyel kormányfő a szombat este sugárzott rendkívüli beszédében kizárta a kialakult alkotmánybírósági válság kompromisszumos megoldását, és a jogállam aláásásával vádolta meg Karol Nawrocki államfőt és az ellenzéket.

Címlapkép forrása: European Union

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