12°C borult
Budapest
  • Megjelenítés
FONTOS Bejelentette az energiatechnológiai óriás: Magyarország lehet az egyik globális stratégiai központja
Tisza-kormány: jön a lusztráció, feltárulnak előttünk a 2027-es év kormányzati tervei
Gazdaság

Tisza-kormány: jön a lusztráció, feltárulnak előttünk a 2027-es év kormányzati tervei

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Mindenszentek vasárnapján is a 2027-es költségvetés körüli bejelentésekre figyelünk: a kormány tagjai sorra ismertetik, mely területekre mennyi pénzt szánnak, és milyen változásokat várnak az intézkedésektől. Közben a hétfői parlamenti munkára is készülnek Magyar Péter miniszterelnök kabinettjének tagjai: holnap délelőtt több bizottság ülésezik, 13 órakor pedig plenáris ülés kezdődik. A költségvetés általános vitájára még várni kell, az legkorábban a benyújtást követő tizennegyedik napon indulhat. Jövő héten pedig jön a lusztráció: november 4-től nyilvánossá válnak az ügynökakták.
Megosztás

Átszabta a kormány az uniós pénzeket: 130 milliárd forinttal csökken az egyik legfontosabb pályázati alap Magyarországon

A KEHOP Plusz teljes uniós kerete 363 millió euróval, 2,96 milliárd euróra csökken, derül ki a csütörtöki Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározatból. A kormány az uniós pénzek kiszabadítása érdekében több, korábban más forrásból finanszírozott beruházást is átsorolt a helyreállítási alap (RRF) terhére, köztük a Kvassay szivattyútelep második ütemét. A július végi kormányzati tájékoztatás szerint összesen mintegy 300 milliárd forint értékű projekt került át hazai vagy más uniós finanszírozásból az RRF-be, például vasútfejlesztések, villamosok és trolibuszok beszerzése. A dokumentált átcsoportosítások ugyanakkor nem magyarázzák meg teljesen a keretcsökkentést. A változás viszont mozgásteret ad a kormánynak arra, hogy más operatív programokban új pályázatokat írjon ki.

Tovább a cikkhez
Átszabta a kormány az uniós pénzeket: 130 milliárd forinttal csökken az egyik legfontosabb pályázati alap Magyarországon
Megosztás

Nyugat-Európa ajtaján kopogtat az, amitől Közép-Európában most búcsút vesznek – Moszkva ugrásra készen figyel?

Szerbiában október 25-én véget ért egy korszak, miután egy diákmozgalomból kinőtt politikai erő megdöntötte Aleksandar Vučić elnök rendszerét. Miközben Közép- és Kelet-Európában meginognak a populista rendszerek, Nyugaton a német AfD és a francia Nemzeti Tömörülés éppen erősödik. Úgy tűnik, Európa különböző részei ugyanannak a populista politikai ciklusnak más-más szakaszában járnak: ahol ez már hosszú kormányzati tapasztalattá vált, ott ismét felértékelődhetnek a korábban háttérbe szorult intézményi korlátok. Közben Moszkva árgus szemekkel figyeli a változásokat, és már készülhet erőforrásai átrendezésére.

Tovább a cikkhez
Nyugat-Európa ajtaján kopogtat az, amitől Közép-Európában most búcsút vesznek – Moszkva ugrásra készen figyel?
Megosztás

Megérkeztek az uniós pénzek, azonnal indulnak a hatalmas fejlesztések a Balaton partján

Október végétől uniós forrásokból tíz észak-balatoni vasútállomás és megállóhely korszerűsítése kezdődik meg, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A program keretében Polgárdiban és Fülén új felvételi épületek épülnek, több helyen pedig a meglévő állomásokat újítják fel. A legösszetettebb munka Balatonfüreden zajlik, ahol három akadálymentes magasperon és három felvonó készül. A tíz helyszínen összesen nyolc magasperon épül, és 131 parkolóhelyet alakítanak ki vagy újítanak fel. Balatonakarattya a helyi lakosok tiltakozása miatt kimarad a programból, a déli parton viszont hasonló felújítások indulnak.

Tovább a cikkhez
Megérkeztek az uniós pénzek, azonnal indulnak a hatalmas fejlesztések a Balaton partján
Megosztás

Tisza-kormány: jön a lusztráció, feltárulnak előttünk a 2027-es év kormányzati tervi

Egyelőre a péntek éjjel benyújtott költségvetési tervezet meghatározta a hétvégét, a Portfolio több elemzésben is bemutatta a kiadások és az adóterhek átrendezését.

A kormány 2,4 százalékos gazdasági növekedéssel, 3 százalékos inflációval és GDP-arányosan 4,9 százalékos hiánnyal számol jövőre.

A központi alrendszer minisztériumi kiadásai 1437 milliárd forinttal csökkennének, miközben egyes területek több pénzt kapnának. A tervek teljesítésének nehézségeire már a pénteki GDP-adat is figyelmeztetett: a gazdaság a harmadik negyedévben mindössze 0,1 százalékkal bővült az előző negyedévhez képest.

Kapcsolódó cikkünk

Tisza-kormány: nagy átrendezés jön a költségvetésben, több tízmilliárdos könnyítést kapnak az önkormányzatok

Magyar Péter megint "nem hinnémmel" reagált: marad Novák Katalin és Sulyok Tamás több millió forintos juttatása?

Sokat kapnának az önkormányzatok a 2027-es költségvetésből, de nem minden arany, ami fénylik

Új költségvetés: valóban árad pénz a nyugdíjasokhoz?

A költségvetéssel kijött a kormány a fényre: teljesen átalakul, ki és mennyi adót fizet Magyarországon

Belenyúl a minisztériumok zsebébe a kormány: hatalmas kiadáscsökkentés jön Magyarországon

Benyújtotta a kormány a jövő évi költségvetést

Az adóoldalon jelentős átrendezés körvonalazódik:

az alacsonyabb keresetűek szja-terheit mérsékelnék, társasági adóból viszont 42 százalékkal több bevételt várnak, az új vagyonadóból pedig 200 milliárd forintot.

Az önkormányzati rendszer bevételei több mint 500 milliárd forinttal emelkedhetnének, részben a szolidaritási hozzájárulás csökkentésével és a területfejlesztési befizetés eltörlésével. Elemzésünkben arra is rámutattunk, hogy a többletforrások jelentős része kötött feladatokat és növekvő működési költségeket fedezne.

Kapitány István szombaton arról beszélt, hogy költségvetési, uniós, pénzintézeti és magánforrások bevonásával több mint 4000 milliárd forintot mozgósítanának a gazdaság számára, ebből több mint 600 milliárd lenne vissza nem térítendő támogatás. Kármán András pénzügyminiszter a Wekerle Plusz lakáshitelprogramot védte: szerinte az új lakásokra kínált 3, a használtakra elérhető 5 százalékos fix kamat az építések ösztönzésével fékezheti a drágulást. Hegedűs Zsolt szakminiszter az egészségügynek szánt 510 milliárdos többletről számolt be, a költségvetési javaslat pedig a pedagógusok és oktatók átlagosan 5,5 százalékos béremelését is tartalmazza.

Magyar Péter miniszterelnök szombaton a közmédia támogatásának 63 milliárd forintos csökkentését emelte ki, és jelezte, hogy nem támogatja a volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásaira betervezett, fejenként 73 milliós keret fenntartását. A miniszterelnök megerősítette azt is, hogy

november 4-én megkezdődik az állambiztonsági iratok nyilvánosságra hozatala a nyitottaktak.hu oldalon.

A következő napokban így a költségvetési vállalások részletei mellett az ügynökakták megnyitásának előkészületei is napirenden maradhatnak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Keress azon, hogy mások befektetnek

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Ez is érdekelhet
Vasárnaptól újabb sarcot kap az online rendelés – mutatjuk, mi változik!
Megérkeztek az uniós pénzek, azonnal indulnak a hatalmas fejlesztések a Balaton partján
Látszik, mire készül Unger Anna a vagyonvisszaszerzési hivatallal – kibuktak a részletek a 2027-es költségvetésből
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility