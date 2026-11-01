Tisza-kormány: jön a lusztráció, feltárulnak előttünk a 2027-es év kormányzati tervei

Átszabta a kormány az uniós pénzeket: 130 milliárd forinttal csökken az egyik legfontosabb pályázati alap Magyarországon
A KEHOP Plusz teljes uniós kerete 363 millió euróval, 2,96 milliárd euróra csökken, derül ki a csütörtöki Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározatból. A kormány az uniós pénzek kiszabadítása érdekében több, korábban más forrásból finanszírozott beruházást is átsorolt a helyreállítási alap (RRF) terhére, köztük a Kvassay szivattyútelep második ütemét. A július végi kormányzati tájékoztatás szerint összesen mintegy 300 milliárd forint értékű projekt került át hazai vagy más uniós finanszírozásból az RRF-be, például vasútfejlesztések, villamosok és trolibuszok beszerzése. A dokumentált átcsoportosítások ugyanakkor nem magyarázzák meg teljesen a keretcsökkentést. A változás viszont mozgásteret ad a kormánynak arra, hogy más operatív programokban új pályázatokat írjon ki.
Nyugat-Európa ajtaján kopogtat az, amitől Közép-Európában most búcsút vesznek – Moszkva ugrásra készen figyel?
Szerbiában október 25-én véget ért egy korszak, miután egy diákmozgalomból kinőtt politikai erő megdöntötte Aleksandar Vučić elnök rendszerét. Miközben Közép- és Kelet-Európában meginognak a populista rendszerek, Nyugaton a német AfD és a francia Nemzeti Tömörülés éppen erősödik. Úgy tűnik, Európa különböző részei ugyanannak a populista politikai ciklusnak más-más szakaszában járnak: ahol ez már hosszú kormányzati tapasztalattá vált, ott ismét felértékelődhetnek a korábban háttérbe szorult intézményi korlátok. Közben Moszkva árgus szemekkel figyeli a változásokat, és már készülhet erőforrásai átrendezésére.
Megérkeztek az uniós pénzek, azonnal indulnak a hatalmas fejlesztések a Balaton partján
Október végétől uniós forrásokból tíz észak-balatoni vasútállomás és megállóhely korszerűsítése kezdődik meg, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A program keretében Polgárdiban és Fülén új felvételi épületek épülnek, több helyen pedig a meglévő állomásokat újítják fel. A legösszetettebb munka Balatonfüreden zajlik, ahol három akadálymentes magasperon és három felvonó készül. A tíz helyszínen összesen nyolc magasperon épül, és 131 parkolóhelyet alakítanak ki vagy újítanak fel. Balatonakarattya a helyi lakosok tiltakozása miatt kimarad a programból, a déli parton viszont hasonló felújítások indulnak.
Tisza-kormány: jön a lusztráció, feltárulnak előttünk a 2027-es év kormányzati tervi
Egyelőre a péntek éjjel benyújtott költségvetési tervezet meghatározta a hétvégét, a Portfolio több elemzésben is bemutatta a kiadások és az adóterhek átrendezését.
A kormány 2,4 százalékos gazdasági növekedéssel, 3 százalékos inflációval és GDP-arányosan 4,9 százalékos hiánnyal számol jövőre.
A központi alrendszer minisztériumi kiadásai 1437 milliárd forinttal csökkennének, miközben egyes területek több pénzt kapnának. A tervek teljesítésének nehézségeire már a pénteki GDP-adat is figyelmeztetett: a gazdaság a harmadik negyedévben mindössze 0,1 százalékkal bővült az előző negyedévhez képest.
Az adóoldalon jelentős átrendezés körvonalazódik:
az alacsonyabb keresetűek szja-terheit mérsékelnék, társasági adóból viszont 42 százalékkal több bevételt várnak, az új vagyonadóból pedig 200 milliárd forintot.
Az önkormányzati rendszer bevételei több mint 500 milliárd forinttal emelkedhetnének, részben a szolidaritási hozzájárulás csökkentésével és a területfejlesztési befizetés eltörlésével. Elemzésünkben arra is rámutattunk, hogy a többletforrások jelentős része kötött feladatokat és növekvő működési költségeket fedezne.
Kapitány István szombaton arról beszélt, hogy költségvetési, uniós, pénzintézeti és magánforrások bevonásával több mint 4000 milliárd forintot mozgósítanának a gazdaság számára, ebből több mint 600 milliárd lenne vissza nem térítendő támogatás. Kármán András pénzügyminiszter a Wekerle Plusz lakáshitelprogramot védte: szerinte az új lakásokra kínált 3, a használtakra elérhető 5 százalékos fix kamat az építések ösztönzésével fékezheti a drágulást. Hegedűs Zsolt szakminiszter az egészségügynek szánt 510 milliárdos többletről számolt be, a költségvetési javaslat pedig a pedagógusok és oktatók átlagosan 5,5 százalékos béremelését is tartalmazza.
Magyar Péter miniszterelnök szombaton a közmédia támogatásának 63 milliárd forintos csökkentését emelte ki, és jelezte, hogy nem támogatja a volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásaira betervezett, fejenként 73 milliós keret fenntartását. A miniszterelnök megerősítette azt is, hogy
november 4-én megkezdődik az állambiztonsági iratok nyilvánosságra hozatala a nyitottaktak.hu oldalon.
A következő napokban így a költségvetési vállalások részletei mellett az ügynökakták megnyitásának előkészületei is napirenden maradhatnak.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Egyenes úton robogunk a Balaton vesztébe – sürgős lépések nélkül három pocsolyára zsugorodhat a tó
Lehangoló modellszámításokról vallott a szakértő.
Értelmetlenül és csalárdgyanús módon költötték el az EU-pénzeket az ÁSZ új jelentése szerint
Az előző kormány programjánál súlyos problémákat tártak fel.
Globális olajéhség: megvan az olajkartell következő lépése
A Hormuzi-szorost érintő konfliktus után megvan a termelők döntése.
Elszabadultak az indulatok Németországban: Molotov-koktélok és fosztogatás kísérte a megmozdulásokat
Európa-szerte fellázadtak a fiatalok, amivel egyetlen rendszer se tud igazán mit kezdeni.
Átszabta a kormány az uniós pénzeket: 130 milliárd forinttal csökken az egyik legfontosabb pályázati alap Magyarországon
A változás viszont mozgásteret is ad a kormánynak új pályázatok kiírására.
A Trump–Putyin-megállapodás „korrupt és törvénytelen”: három, orosz dízelüzemanyaggal megrakott hajó talán soha nem éri el az USA-t
Ki se köthetnek a hajók az Egyesült Államokban, de alig szállítanak üzemanyagot.
Lazít az Európai Unió a szabályokon, miközben szétrabolják a múzeumokat
A pénzmosási ügyekben szélesre tárhatnak egy kiskaput.
Nyugat-Európa ajtaján kopogtat az, amitől Közép-Európában most búcsút vesznek – Moszkva ugrásra készen figyel?
Egész Európa bejárja a populista utat, csak eltérő időben.
Rekordhiány, rekordprofit: meddig tart a memóriagyártók aranykora?
Az AI-adatközpontok növekvő kereslete memóriachip-hiányt és rekordprofitot hozott a gyártóknak. A Micron hosszú távú szerződésekkel próbálja tartósabbá tenni a fellendülést, miközben a
Ki kell érdemelnie az adatközpontnak az áramot?
Januárban ezen a helyen arról írtam, hogy a mesterséges intelligencia terjedése új energiaigényt zúdít a villamosenergia-rendszerekre. Azóta egyre markánsabban formálódik
Élettársak is igényelhetik együtt a Wekerle+-t, de a párod régi lakása keresztbe tehet
A Wekerle+ egyik fontos újdonsága, hogy élettársak is igényelhetik közösen a támogatott lakáshitelt, ehhez nem kell összeházasodniuk. A közös igénylés azonban azt is jelenti, hogy mindkét f
A lakásproblémát is megoldjuk (feat. Zsiday)
Európa gets crushed és a béna emberek. De legalább közmédia és lakásprobléma megoldva. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, 
Zsiday Viktor grafikonja mögött évtizedek olcsó pénze áll
Az amerikai megtakarítási ráta hosszabb távon csökkent, miközben a hosszú kamatok is lefelé tartottak; eközben a fejlett gazdaságok termelékenységnövekedése lassult. Ez önmagában nem bizony
Kiegyezés, fegyverszünet vagy eszkaláció? - Mi dönti el az amerikai-orosz és amerikai-kínai viszonyt Trump utolsó két évében
Donald Trump elnökségének hátralévő két évét a 2026. novemberi félidős kongresszusi választások alapozzák meg: ezek rendezik át a washingtoni erőviszonyokat. Az eredménytől függően szű
Őszi adócsomag 2026 - A legjelentősebb vállalati adóváltozások
Jelentősen átalakulhat a magyar adórendszer 2027-től. A 2026. október 27-én benyújtott őszi adócsomag egyik legfontosabb eleme a nagyvállalatokra vonatkozó 15 százalékos társaságiadó-kulcs
Ahol tankolnak, nem feltétlenül ott autóznak - ezt mutatja a régió benzinfogyasztása
1995-ben Szlovéniában 413 kilogramm, Romániában mindössze 44 kilogramm benzinfogyasztás jutott egy lakosra. A csaknem tízszeres különbség azonban nem azt jelenti, hogy a szlovének ennyivel több
A mezőgazdaság mélyrepülése a GDP-t is hazavágta
Az aszály a hibás mindenért?
Egyedülálló európai sztorit épít Oszkó Péter
Nyilvános részvénykibocsátásra készül az O3 Partners.
A jósgömb már a kukában: az energiapiac Trump és Putyin szavait lesi
Geopolitikai feszültségek mozgatják az energiaárakat.
Családi vagyonstratégia
Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.