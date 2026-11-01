Tisza-kormány: jön a lusztráció, feltárulnak előttünk a 2027-es év kormányzati tervi

Megérkeztek az uniós pénzek, azonnal indulnak a hatalmas fejlesztések a Balaton partján
Október végétől uniós forrásokból tíz észak-balatoni vasútállomás és megállóhely korszerűsítése kezdődik meg, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A program keretében Polgárdiban és Fülén új felvételi épületek épülnek, több helyen pedig a meglévő állomásokat újítják fel. A legösszetettebb munka Balatonfüreden zajlik, ahol három akadálymentes magasperon és három felvonó készül. A tíz helyszínen összesen nyolc magasperon épül, és 131 parkolóhelyet alakítanak ki vagy újítanak fel. Balatonakarattya a helyi lakosok tiltakozása miatt kimarad a programból, a déli parton viszont hasonló felújítások indulnak.
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Egyelőre a péntek éjjel benyújtott költségvetési tervezet meghatározta a hétvégét, a Portfolio több elemzésben is bemutatta a kiadások és az adóterhek átrendezését.
A kormány 2,4 százalékos gazdasági növekedéssel, 3 százalékos inflációval és GDP-arányosan 4,9 százalékos hiánnyal számol jövőre.
A központi alrendszer minisztériumi kiadásai 1437 milliárd forinttal csökkennének, miközben egyes területek több pénzt kapnának. A tervek teljesítésének nehézségeire már a pénteki GDP-adat is figyelmeztetett: a gazdaság a harmadik negyedévben mindössze 0,1 százalékkal bővült az előző negyedévhez képest.
Az adóoldalon jelentős átrendezés körvonalazódik:
az alacsonyabb keresetűek szja-terheit mérsékelnék, társasági adóból viszont 42 százalékkal több bevételt várnak, az új vagyonadóból pedig 200 milliárd forintot.
Az önkormányzati rendszer bevételei több mint 500 milliárd forinttal emelkedhetnének, részben a szolidaritási hozzájárulás csökkentésével és a területfejlesztési befizetés eltörlésével. Elemzésünkben arra is rámutattunk, hogy a többletforrások jelentős része kötött feladatokat és növekvő működési költségeket fedezne.
Kapitány István szombaton arról beszélt, hogy költségvetési, uniós, pénzintézeti és magánforrások bevonásával több mint 4000 milliárd forintot mozgósítanának a gazdaság számára, ebből több mint 600 milliárd lenne vissza nem térítendő támogatás. Kármán András pénzügyminiszter a Wekerle Plusz lakáshitelprogramot védte: szerinte az új lakásokra kínált 3, a használtakra elérhető 5 százalékos fix kamat az építések ösztönzésével fékezheti a drágulást. Hegedűs Zsolt szakminiszter az egészségügynek szánt 510 milliárdos többletről számolt be, a költségvetési javaslat pedig a pedagógusok és oktatók átlagosan 5,5 százalékos béremelését is tartalmazza.
Magyar Péter miniszterelnök szombaton a közmédia támogatásának 63 milliárd forintos csökkentését emelte ki, és jelezte, hogy nem támogatja a volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásaira betervezett, fejenként 73 milliós keret fenntartását. A miniszterelnök megerősítette azt is, hogy
november 4-én megkezdődik az állambiztonsági iratok nyilvánosságra hozatala a nyitottaktak.hu oldalon.
A következő napokban így a költségvetési vállalások részletei mellett az ügynökakták megnyitásának előkészületei is napirenden maradhatnak.
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