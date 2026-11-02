A Big Tech nem csak adatot gyűjt – rejtett egészségügyi ára lehet a platformgazdaságnak

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Amikor a digitális technológiák egészségügyi hatásairól beszélünk, a közbeszéd hajlamos egy-egy konkrét okostelefonra, alkalmazásra vagy közösségi platformra szűkíteni a problémát. Azonban a Lancet orvostudományi folyóirat átfogó tanulmánya szerint a probléma gyökere ennél mélyebben, a digitális ökoszisztéma strukturális működésében rejlik.

A kutatók megközelítése tudatosan kerüli a technológiaellenes moralizálást. A digitális eszközök számos területen fontos előrelépést hoztak az egészségügyben. A telemedicina, a járványügyi információáramlás, a krónikus betegek távmonitorozása és az egészségügyi információk gyorsabb elérése mind valós előny. A kritika annak a mögöttes üzleti, adatkezelési és platformlogikának szól, amely egyre láthatatlanabbul határozza meg a mindennapjainkat.

Új fogalom a közegészségügyben: a digitális egészségmeghatározó

A Lancet ezt a jelenséget digitális egészségmeghatározókként (Digital Determinants of Health, DDoH) írja le. A fogalom lényege, hogy a digitális világ egészségügyi hatásait nem lehet kizárólag egyéni döntésekből, életmódból vagy technológiai eszközökből levezetni.

A digitális egészségmeghatározók egyszerre jelenthetnek hiányt és túlterhelést.

Ahol nem biztosított a digitális hozzáférés, ott az emberek kiszorulhatnak az oktatásból, nehezebben jutnak információhoz, és az egészségügyi szolgáltatások elérése is akadályokba ütközhet. Ahol viszont túl erős és rosszul szabályozott a digitális jelenlét, ott új típusú egészségügyi kockázatok keletkezhetnek. A jelenség ráadásul nem szűkíthető a közösségi médiára vagy néhány amerikai technológiai óriásra: a digitális egészségmeghatározók az állami rendszereket, az egészségügyet, az oktatást, a munkaerőpiacot és az információs környezetet is érintik.

A legfontosabb fogalmak röviden



Digitális egészségmeghatározók (DDoH): olyan strukturális feltételek, amelyek digitális infrastruktúrákon, üzleti modelleken, tervezési döntéseken és információs környezeteken keresztül hatnak az egészségre.



Digitális szociotechnológiai rend (DSTO): az a komplex hálózat, amelyben a technológiai infrastruktúrák, gazdasági ösztönzők, politikai normák és mindennapi szokások együtt formálják a digitális világ egészségügyi hatásait.



Adatifikáció: az a folyamat, amely során a mindennapi emberi viselkedés üzletileg hasznosítható adattá válik.



Algoritmikus döntéshozatal: amikor az algoritmusok rangsorolják, szűrik és ajánlják fel helyettünk az információkat, befolyásolva, mit látunk és mire kattintunk.



Platformkontroll vagy platformfüggőség: olyan technológiai ökoszisztémák kiépítése, amelyek megnehezítik a felhasználók és az intézmények számára, hogy kilépjenek egy adott szolgáltató rendszeréből.

Túl a képernyőn: a digitális szociotechnológiai rend

A digitális egészségmeghatározók nem légüres térben jönnek létre. A tanulmány a digitális szociotechnológiai rend fogalmával írja le azt a hálózatot, amelyben a digitális világ egészségügyi hatásai kialakulnak. Számít, hogyan keresnek pénzt a platformok, milyen szabályozás vonatkozik rájuk, milyen infrastruktúrákra épülnek, és hogyan alakítják át a mindennapi szokásainkat.

Ez a rendszer négy fő pillérre épül:

Politikai normák: azok a szabályok, közpolitikai döntések és intézményi reflexek, amelyek meghatározzák, mennyire engedjük szabadon működni a digitális iparágakat, és mennyire kérjük számon rajtuk a közérdeket. Gazdasági logika: ide tartoznak azok a profittermelési mechanizmusok, amelyek a felhasználói elköteleződés maximalizálására és a személyes adatok üzleti hasznosítására épülnek. Infrastruktúra: a hálózatoktól és adatközpontoktól a felhőszolgáltatásokon át a nagy platformokig terjedő fizikai és szoftveres háttér. Személyes és társas gyakorlatok: az a mód, ahogyan a mindennapi életünket, kapcsolattartásunkat és informálódásunkat a digitális eszközökhöz igazítjuk.

A jelenlegi digitális rendszer konkrét gyakorlatokban válik kézzelfoghatóvá. Az adatifikáció során a viselkedésünk mérhető és üzletileg hasznosítható adattá válik, ezekből pedig célzott hirdetésekhez és ajánlásokhoz használható profilok készülnek. A nagy platformok kapuőri szerepe meghatározza, ki milyen információhoz vagy szolgáltatáshoz fér hozzá. Az algoritmusok – a minél hosszabb használatra ösztönző platformlogika mentén – szűrik, mit látunk a hírfolyamokban.

A technológiai megoldásközpontúság szintén fontos eleme ennek a rendszernek. Ilyenkor összetett társadalmi vagy egészségügyi problémákra is elsősorban technológiai választ keresnek, miközben a háttérben álló okok érintetlenek maradnak. Mindeközben a munka világa is átalakul: a platformok működése gyakran alulfizetett vagy pszichésen megterhelő, láthatatlan digitális munkát, például tartalommoderációt igényel.

Az egészség mint gazdasági kockázat

Ezek a gyakorlatok túlmutatnak az egyéni felhasználói élményen, hiszen egészségügyi, munkaerőpiaci és közszolgáltatási következményeik is lehetnek. A platformok üzleti logikájából fakadó kockázatok végül az egészségügyi, oktatási és szociális rendszerekre is terhet rakhatnak, például amikor az ajánlórendszerek a figyelem lekötése érdekében polarizáló vagy szorongáskeltő tartalmakat pörgetnek a felhasználók elé.

A 23andMe nevű amerikai genetikai tesztelő vállalat esete jól mutatja, milyen kockázatokkal járhat, ha rendkívül érzékeny egészségügyi és genetikai adatok magáncégek üzleti modelljéhez kötődnek. A genetikai vizsgálatok eredményeiből ugyanis nemcsak az egyén származására, örökletes betegségekre való hajlamára és rokoni kapcsolataira lehet következtetni, hanem olyan családtagok érzékeny információira is, akik maguk soha nem végeztek ilyen tesztet. A vállalat 2025-ben csődöt jelentett, és a mintegy 15 millió ember adatait tartalmazó genetikai adatbázis sorsa komoly adatvédelmi, etikai és bizalmi kérdéseket vetett fel.

Hasonló tanulságot hordoz a mesterséges intelligencián alapuló egészségügyi szolgáltató, a Babylon Health esete is. A vállalat 2023-ban ment csődbe, miközben Ruanda egészségügyi rendszere jelentősen támaszkodott a szolgáltatásaira. A cég AI-alapú triázst és alapellátási menedzsmentet kínált, vagyis éppen olyan digitális funkciókat látott el, amelyek normál esetben az egészségügyi rendszer mindennapi működéséhez kapcsolódnak. A Lancet szerint a csőd széles körben rontotta az ellátáshoz való hozzáférést, és arra kényszerítette az országot, hogy új egészségügyi stratégiát dolgozzon ki. Az eset jól mutatja, milyen sérülékennyé válhat egy közszolgáltatás, ha kulcsfontosságú digitális feladatai egy magánplatform üzleti stabilitásától függnek.

A kutatók szerint a digitális infrastruktúrák egészségügyi jelentőségét az is növeli, hogy ezek ma már közszolgáltatások hordozói is.

Az oktatás, az egészségügy és a közigazgatás kulcsfontosságú digitális rendszerei sok esetben piaci szereplők szolgáltatásaira épülnek. Ilyenkor egy technológiai vagy üzleti zavar már túlmutat a vállalati kockázatokon, és társadalmi sebezhetőséget is jelenthet.

Bolygószintű hatások

Bár a tanulmány fókuszában elsősorban az emberi egészség áll, a kutatók arra is felhívják a figyelmet, hogy a digitális világ anyagi infrastruktúrája közvetett egészségügyi és környezeti kockázatokat is hordozhat a bolygószintű egészség szempontjából. Az adatközpontok energiafelhasználása, az eszközgyártás, az ásványkincsek és kritikus nyersanyagok kitermelése, valamint az ellátási láncok működése mind ide tartoznak.

Mindez egyértelművé teszi, hogy ha a digitális rendszerek a lakhatáshoz vagy a tiszta levegőhöz hasonlóan alapvető egészséget alakító tényezők, akkor

a szabályozásuk is jóval túlmutat az adatvédelmi vagy fogyasztóvédelmi kérdéseken.

A sorozat záró részében azt mutatjuk be, hogyan próbálhatják a kormányok szabályozni ezeket a digitális egészségkockázatokat, és miért idézik fel a kutatók a dohányipar elleni fellépésből ismert szabályozási tanulságokat a Big Tech esetében is.

Címlapkép forrása: Matteo Della Torre/NurPhoto via Getty Images