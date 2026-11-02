A napelem már nem elég: új korszak jön az ipari energiagazdálkodásban

A magyar ipar az elmúlt években tömegesen fordult a napelemek felé, sok vállalat azonban ma szembesül azzal, hogy a saját energiatermelés önmagában nem oldja meg az energiaárak kiszámíthatatlanságát. Miközben egyre több energiatároló épül az országban, a beruházók könnyen alábecsülhetik a megtérülés egyik meghatározó tényezőjét: az akkumulátor nem egyszerűen telepítendő berendezés, hanem aktív kereskedelmi döntéseket igénylő eszköz. Korhetz Szilárd, az ALTEO Nyrt. üzletfejlesztési vezetője szerint a következő évek nyertesei nem azok lesznek, akik a legtöbb napelemet vagy akkumulátort telepítik, hanem azok, akik a rendelkezésükre álló energetikai eszközöket a leghatékonyabban tudják összehangolni.

Az energiaárak volatilitása komoly fejtörést okoz a gyártóvállalatoknak. Milyen szempontok alapján érdemes egy ilyen cégnek kialakítania az energetikai rendszerét?

Az elmúlt években sok vállalat telepített napelemes rendszert, ami akkor logikus lépés volt, hiszen a cél a hálózati energia kiváltása és az energiaköltségek csökkentése volt. A piac azonban jelentősen megváltozott. Ma már egy naperőmű önmagában nem feltétlenül biztosítja a legjobb gazdasági eredményt, hiszen a termelése jellemzően akkor jelentkezik, amikor a villamosenergia-piaci árak alacsonyak. A valódi érték egyre inkább abban rejlik, hogyan tudják a vállalatok összehangolni a saját termelést, az energiatárolást és a hálózati beszerzést.

A legtöbb ipari fogyasztónál ma már nem az a kérdés, hogy legyen-e napelem vagy energiatároló, hanem az, hogyan működjenek együtt. A vállalat energetikai rendszerét egységes egészként érdemes kezelni, ahol a saját termelés, az energiatárolás, a hálózati vételezés és a piaci lehetőségek együtt alkotnak egy optimalizálható portfóliót.

A tapasztalatunk szerint a legnagyobb megtakarítást nem önmagában egy új beruházás, hanem az eszközök összehangolt működtetése teremti meg.

Nem az a fontos, hogy egy telephely rendelkezik-e napelemmel vagy energiatárolóval, hanem az, hogy ezek mikor és milyen logika alapján működnek. A cél nem a termelés átalakítása vagy a fogyasztás korlátozása, hanem az, hogy a telephely minden pillanatban a gazdaságilag legkedvezőbb energiaforrást használja. A következő években várhatóan azok a vállalatok kerülnek versenyelőnybe, amelyek nem különálló energetikai eszközökben, hanem egy integrált és optimalizált energiarendszerben gondolkodnak.

Ha a teljes energiafogyasztást nézzük, mennyire függetlenítheti magát egy gyártóvállalat a tőzsdei folyamatoktól saját napelemekkel vagy akár egy szolgáltatón keresztüli PPA, azaz Power Purchase Agreement konstrukcióval?

Teljesen függetlenné válni a villamosenergia-piaci folyamatoktól gyakorlatilag nem lehet, de nem is feltétlenül ez a cél. A cél inkább az, hogy a vállalat minél jobban csökkentse a piaci kitettségét, és kiszámíthatóbbá tegye az energiaköltségeit. A saját naperőművek ebben fontos szerepet játszanak, különösen akkor, ha a termelési és fogyasztási profil jól illeszkedik egymáshoz. Emellett nemcsak az energiabeszerzési költséget csökkentik, hanem a hálózaton keresztül vételezett energia mennyiségét is, ami a rendszerhasználati díjak szempontjából is előnyös lehet.

A kihívás jellemzően ott jelentkezik, hogy a naperőművek akkor termelnek a legtöbbet, amikor nem feltétlenül a legnagyobb a fogyasztás. Egy több műszakban működő üzem esetében ezért különösen felértékelődik az energiatárolás szerepe, hiszen lehetővé teszi, hogy a napközben megtermelt energia egy része később is felhasználható legyen.

Korhetz Szilárd, az ALTEO Nyrt. üzletfejlesztési vezetője.

A hosszú távú PPA-megállapodások szintén hatékony eszközt jelenthetnek a kockázatok mérséklésére és a zöldenergia-beszerzés biztosítására. Ugyanakkor önmagukban ritkán jelentenek teljes megoldást. A tapasztalatunk az, hogy a legjobb eredményt általában a saját termelés, az energiatárolás, a piaci energiabeszerzés és adott esetben a PPA-konstrukciók megfelelő kombinációja adja.

Különösen érdekes lehet a szélerőművi alapú vagy hibrid, szél- és naperőművekre épülő offsite PPA, mivel a két technológia termelési profilja sok esetben kedvezően kiegészíti egymást. Egy ilyen portfólió energiatárolással kombinálva már lényegesen kiegyensúlyozottabb zöldenergia-ellátást tud biztosítani egy ipari fogyasztó számára.

A versenyelőnyt ma már nem egyetlen technológia vagy szerződés adja, hanem az, hogy a vállalat mennyire tudja saját fogyasztási profiljához igazítani és összehangolni ezeket az eszközöket.

Várható-e változás a PPA-k piacán a közeljövőben?

Az offsite PPA-k második felfutása a szélerőművi kapacitások bővülésével várható. A jelenlegi, mintegy 330 MW-os szélerőművi kapacitás a kormányzati tervek szerint 2030-ig több mint 3000 MW-ra nőne. A szélerőmű ipari telephelyen belüli telepítése a szükséges védőtávolságok, a helyi szélviszonyok és a modern turbinák mérete miatt viszonylag kevés helyszínen jelent reális megoldást, ugyanakkor az offsite PPA konstrukció kifejezetten vonzó alternatíva lehet az ipari fogyasztók számára.

A szélenergia és a napenergia termelési profilja számos esetben jól kiegészíti egymást: a napelemes termelés jellemzően nyáron erősebb, míg a szélerőművek kapacitáskihasználása általában az őszi-téli időszakban kedvezőbb. Emiatt egy szél- és naperőműveket kombináló portfólió kiegyensúlyozottabb éves termelést biztosíthat, mint bármely technológia önmagában. Az ilyen hibrid portfólió energiatárolással kiegészítve kiegyensúlyozottabb zöldenergia-ellátást biztosíthat az ipari fogyasztók számára, és erős alapot teremthet a hosszú távú offsite PPA-konstrukciókhoz.

A hibrid megújulóenergia-portfóliók értékeléséhez és kialakításához ugyanakkor jelentős üzemeltetési és piaci tapasztalat szükséges. Az ALTEO jelentős tapasztalattal rendelkezik a napenergia, a szélenergia és az energiatárolás területén egyaránt. A hazai megújuló termelés menedzsmentjében meghatározó szerepet vállalunk, emellett kiterjedt meteorológiai és előrejelzési kompetenciával rendelkezünk. Ezt a tudást használjuk fel akkor is, amikor ügyfeleink számára az optimális energiabeszerzési és megújulóenergia-portfólió kialakításában nyújtunk támogatást.

A gyakorlatban melyek a legjellemzőbb hibák, amelyekkel a naperőművek és energiatárolók telepítése során találkoznak az ipari szereplőknél?

A vállalatok gyakran alábecsülik, hogy egy energiatároló integrálása mennyivel összetettebb feladat, mint egy napelemes rendszer telepítése. A meglévő naperőműveket jellemzően saját fogyasztásra méretezték, korlátozott vagy tiltott hálózati betáplálás mellett. Egy nagyobb energiatároló telepítése viszont sok esetben többletmérési, adatszolgáltatási és rendszerintegrációs követelményt támaszt, amelyek jelentős többletköltséget és hosszabb előkészítési időt eredményezhetnek.

Szintén gyakori félreértés, hogy az energiatároló egy passzív eszköz, amelyet elegendő telepíteni, és ezt követően évekig változatlan teljesítménnyel működik. A valóságban az akkumulátorok folyamatosan degradálódnak: minden töltési és kisütési ciklus, valamint az idő múlása is csökkenti a rendelkezésre álló kapacitást.

Napi egy teljes ciklust feltételezve egy korszerű lítiumion-rendszer esetében is érdemes számolni azzal, hogy 10-12 év alatt a névleges kapacitás jelentős része elveszhet.

A beruházás értékelésénél ezért nem elegendő a kezdeti teljesítményt vizsgálni; azt is figyelembe kell venni, hogy milyen állapotban lesz a rendszer 5, 10 vagy akár 15 év múlva.

Emiatt az energiatárolók gazdaságosságát nem a beruházás pillanatában, hanem a teljes életciklusukon keresztül érdemes vizsgálni. A degradáció, az üzemeltetési költségek, az inverterek és egyéb komponensek várható élettartama legalább olyan fontos tényezők, mint maga a beszerzési ár vagy a kezdeti bevételi potenciál.

Az ALTEO ezen a területen is jelentős gyakorlati tapasztalattal rendelkezik. Az elsők között telepítettünk ipari méretű energiatárolót Magyarországon, 2018-ban. Az immár nyolc éve üzemelő rendszer tapasztalatai azt mutatják, hogy megfelelő tervezéssel, szoftveres vezérléssel és üzemeltetéssel a degradáció kedvezőbben alakulhat az eredetileg vártnál. Ez a gyakorlati tudás fontos versenyelőnyt jelent akkor, amikor ügyfeleink számára hosszú távon is fenntartható és gazdaságosan működtethető energiatárolási megoldásokat tervezünk.

Az energiatárolóknál az egyik legnagyobb hiba kizárólag a beruházási költséget nézni. Ma már rengeteg gyártó kínál rendszereket, és első ránézésre nagyon csábító lehet egy olyan megoldás, amely 30-40 százalékkal olcsóbb a piacvezető márkáknál. A kérdés azonban nem az, hogy mennyibe kerül ma, hanem hogy működni fog-e tíz év múlva is. Lesz-e hozzá évekkel később is szoftveres támogatás, pótalkatrész és megfelelő szervizháttér. Egy energiatároló nem egyszerű hardvereszköz, hanem egy összetett villamosenergia-ipari rendszer, ahol a hosszú távú támogatás legalább akkora értéket képvisel, mint maga az akkumulátor. Ezért mi mindig a teljes életciklus-költség alapján vizsgáljuk a beruházásokat, nem pedig a kezdeti beszerzési ár alapján.

Hogyan érdemes megoldani egy energiatároló beszerzését és mindennapi üzemeltetését?

A műszaki oldal magában foglalja a karbantartást, a távfelügyeletet, a biztonsági rendszerek ellenőrzését, a szoftverfrissítéseket és az akkumulátor állapotának folyamatos monitorozását. Mivel az energiatárolók összetett villamosenergia-ipari rendszerek, a beruházók többsége ezt a feladatot specializált szolgáltatókra vagy a gyártó hivatalos partnereire bízza.

Legalább ilyen fontos azonban a kereskedelmi üzemvitel, vagyis az, hogy a tároló mikor tölt, mikor süt ki, illetve mely piacokon vesz részt. Az energiatároló értékének jelentős része ugyanis nem magából az eszközből, hanem az optimalizálás minőségéből származik. A gyakorlatban erre kétféle megközelítést látunk. Az egyik, amikor az ügyfél a gyártó által biztosított energiamenedzsment-rendszert használja. Ezek a megoldások egyre fejlettebbek, azonban jellemzően egy adott alkalmazási logika vagy üzleti modell mentén működnek.

A másik lehetőség, amikor a tárolót egy aggregátor vagy energiakereskedő optimalizálja. Ilyenkor a döntések nem egyetlen eszköz, hanem egy teljes portfólió szintjén születnek meg, figyelembe véve a különböző villamosenergia-piacokat, a rendszerigényeket és az aktuális piaci lehetőségeket.

Tapasztalataink szerint a nagyobb ipari energiatárolók esetében a professzionális optimalizálás jelentős többletértéket teremthet. Egy több megawattórás rendszer gazdaságosságát már néhány százalékpontnyi hatékonyságkülönbség is érdemben befolyásolja, ezért nem mindegy, hogy milyen adatokra, milyen előrejelzésekre és milyen piaci stratégiára épül az üzemeltetés.

Az energiatároló tehát ma már nem pusztán egy műszaki eszköz, hanem egy aktívan menedzselt energetikai és kereskedelmi termelőeszköz.

A hosszú távú eredményességet sokszor nem az határozza meg, hogy melyik akkumulátort választják, hanem az, hogy ki és milyen logika mentén működteti.

Milyen rejtett költségek merülhetnek fel egy energiatároló-beruházás kapcsán?

Az egyik leggyakoribb tévhit, hogy egy energiatárolóba betáplált energia maradéktalanul visszanyerhető. A valóságban minden energiatároló működése veszteségekkel jár, ezért egy akkumulátoros rendszerből mindig kevesebb energia nyerhető vissza, mint amennyit korábban betápláltunk. A beruházók gyakran a CAPEX-re koncentrálnak, miközben a teljes életciklus során jelentős költséget jelenthetnek a veszteségek is. Ezek közé tartoznak az inverterek veszteségei, a transzformátorok és kábelek veszteségei, az akkumulátor saját veszteségei, valamint a hűtési és segédüzemi rendszerek energiaigénye.

Emellett az energiatárolók nemcsak töltési és kisütési ciklus közben fogyasztanak energiát. A hőmérséklet-szabályozás, a tűzvédelmi rendszerek, a távfelügyelet, az adatkommunikáció és az egyéb vezérlési funkciók folyamatos működtetést igényelnek, ami állandó önfogyasztást jelent még akkor is, amikor a tároló éppen nem végez aktív energiakereskedelmi tevékenységet.

Gyakran alulértékelt tényező a degradáció. Az akkumulátor értéke és rendelkezésre álló kapacitása az évek során fokozatosan csökken, ezért az energiatároló gazdaságosságát nem a telepítéskori névleges teljesítmény alapján, hanem a teljes életciklusra vetítve érdemes vizsgálni. Egy jól felépített üzleti modellnek nemcsak a várható bevételeket, hanem a veszteségeket, az önfogyasztást, a karbantartást és a kapacitás fokozatos csökkenését is figyelembe kell vennie.

Ha egy töltési-kisütési művelet várható pénzügyi előnye nem fedezi az energiaveszteséget és az akkumulátor elhasználódásának költségét, akkor gazdasági szempontból nem érdemes végrehajtani. Ez különbözteti meg a valódi optimalizációt az egyszerű akkumulátorvezérléstől.

A tapasztalat azt mutatja, hogy egy energiatároló beruházás sikerét sokszor nem maga az akkumulátor ára határozza meg, hanem az, hogy a beruházó mennyire pontosan számol ezekkel a teljes életciklus során jelentkező költségekkel.

Mennyire reális az iparban a Demand Side Response, azaz a DSR, vagyis a termelési folyamatok energiaárakhoz való igazítása?

A Demand Side Response, vagyis a fogyasztás rugalmas igazítása az energiaárakhoz vagy a rendszerigényekhez, elméletben rendkívül vonzó megoldás. A gyakorlatban azonban fontos különbséget tenni az egyes iparágak és technológiák között. Egy gyártóvállalat elsődleges célja a termelési terv teljesítése, az üzembiztonság fenntartása és a vevői kiszolgálás. Emiatt a legtöbb esetben nem reális elvárás, hogy egy üzem pusztán az áramárak változása miatt leállítsa vagy jelentősen módosítsa a termelését.

A legtöbb folyamatos technológiával működő üzemben a termeléskiesés költsége lényegesen magasabb, mint az elérhető energiamegtakarítás.

Ugyanakkor a DSR nem feltétlenül a teljes termelés visszafogását jelenti. Számos ipari létesítményben találhatók olyan fogyasztók, például hűtési rendszerek, kompresszorok, vízkezelő berendezések, szivattyúk vagy egyes segédüzemi folyamatok, amelyek már bizonyos rugalmasságot biztosíthatnak. Ezek intelligens vezérléssel és megfelelő ösztönzők mellett értékes rugalmassági potenciált képviselhetnek.

Hosszabb távon ugyanakkor a villamosenergia-rendszer rugalmasságának növekedésével és a dinamikus árjelzések terjedésével várakozásaink szerint a fogyasztói oldali rugalmasság szerepe is egyre fontosabbá válik majd az iparban.

Milyen kézzelfogható megoldás érhető el ma, amely számba veszi az említett bizonytalanságokat, hogyan érdemes belefogni egy rendszer optimalizálásába?

Az első lépés minden esetben az, hogy pontosan megértsük az adott telephely energiafelhasználását. A vállalatok jelentős része már rendelkezik valamilyen saját energiatermelő eszközzel, tipikusan naperőművel, egyre többen pedig energiatároló telepítésében is gondolkodnak.

A valódi kérdés azonban az, hogyan lehet ezeket az eszközöket összehangoltan működtetni, ezért hoztuk létre a Telephelyi Optimum szolgáltatásunkat. Célja, hogy a telephely energetikai rendszerét ne különálló eszközökként, hanem egységes, optimalizálható rendszerként kezelje. A megoldás lényege, hogy a vállalatnak ne kelljen a termelési folyamatait vagy fogyasztási szokásait átalakítania, miközben a rendszer folyamatosan azt vizsgálja, hogy az adott pillanatban mely energiaforrás biztosítja a legkedvezőbb ellátást: a helyben termelt napenergia, az energiatároló vagy a villamosenergia-hálózat.

A gyakorlatban az energiatároló kapacitása jelenti a fő korlátot. A ma telepített ipari akkumulátoros rendszerek jelentős része néhány órányi energiatárolásra alkalmas, ezért elsősorban nem teljes műszakok vagy napok energiaellátását biztosítják, hanem a fogyasztási és árprofil optimalizálásában játszanak szerepet. Segítségükkel csökkenthetők a legdrágább időszakokban felmerülő energiaköltségek, illetve hatékonyabban hasznosítható a helyben megtermelt napenergia.

A megtakarítás mértéke természetesen minden telephelyen eltérő. Függ az üzem terhelési profiljától, a műszakszámtól, a hétvégi működéstől, a rendelkezésre álló napelemes kapacitástól és az energiatároló méretezésétől is. A megfelelően kialakított rendszer ugyanakkor érdemi költségcsökkentést és jelentősen kiszámíthatóbb energiabeszerzést tehet lehetővé.

Egy naperőmű vagy egy energiatároló önmagában még nem energiastratégia. A valódi kérdés az, hogy a vállalat mennyire tudja ezeket a saját működéséhez és fogyasztási profiljához igazítani.

A cikk megjelenését az Alteo Nyrt. támogatta.

Címlapkép forrása: Portfolio