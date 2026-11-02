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A rendőrség elit egysége vadászik Matolcsy Ádámra
Gazdaság

A rendőrség elit egysége vadászik Matolcsy Ádámra

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A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodájának (NNI) fejvadászai vették át Matolcsy Ádám és Stofa György körözését. A két férfit nemzetközi elfogatóparanccsal keresik egy különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás gyanúja miatt, amelynek kapcsán a korábbi jegybankelnököt, Matolcsy Györgyöt már október végén letartóztatták – szúrta ki a Telex.

A rendőrség honlapjáról kiderül, hogy az eddig a XII. kerületi kapitányság által folytatott eljárás átkerült az NNI célkörözési osztályához. Ez az egység kifejezetten a hatóságok elől tudatosan bujkáló, sok esetben hamis okmányokkal külföldön rejtőzködő személyek felkutatására specializálódott. Ebből is látszik, hogy a rendőrség kiemelt prioritásként kezeli a gyanúsítottak elfogását, amelyben a magyar nyomozók kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerükre és a külföldi társszervek segítségére is támaszkodnak.

A szökevényeket a Központi Nyomozó Főügyészség a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alapítványához, a PADME-hoz köthető visszaélések miatt gyanúsítja.

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A nyomozás adatai szerint 2025 februárjában, közvetlenül Matolcsy György tizenkét éves jegybankelnöki mandátumának lejárta előtt egy színlelt értékpapír-kölcsönszerződéssel próbálták meg átjátszani az alapítványi vagyon feletti rendelkezési jogot egy magántőkealapnak. Az ügyészség szerint a manőver valós célja az volt, hogy a vagyon felett a volt elnök és fia a mandátum lejárta után is megtarthassa a befolyását, és abból saját céljaiknak megfelelően hasznot húzzanak.

A tranzakciót végül az MNB új elnöke, Varga Mihály hivatalba lépése hiúsította meg, az új vezetés pedig feljelentést tett.

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Bár Matolcsy Ádám neve hivatalosan nem szerepelt az ügyleteket lebonyolító cégek irataiban, a hatóságok szerint az abban részt vevő Stofa György, valamint a szerződéseket elkészítő Sándor Tamás ügyvéd is az ő bizalmi emberének számít.

Az üggyel összefüggésben október 21-én a hatóságok őrizetbe vették, majd a bíróság letartóztatta Matolcsy György korábbi jegybankelnököt, Valkó Mihály volt cégvezetőt és Sándor Tamás ügyvédet. Mivel Matolcsy Ádám és Stofa György nem jelentkeztek a hatóságoknál, és feltételezhetően külföldön tartózkodnak, az ellenük kiadott európai és nemzetközi elfogatóparancs továbbra is érvényben van.

A körözés nyomán az adataik hamarosan bekerülhetnek az Interpol legmagasabb szintű, úgynevezett vörös riasztási (Red Notice) nyilvántartásába is.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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