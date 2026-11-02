A rendőrség elit egysége vadászik Matolcsy Ádámra

A rendőrség honlapjáról kiderül, hogy az eddig a XII. kerületi kapitányság által folytatott eljárás átkerült az NNI célkörözési osztályához. Ez az egység kifejezetten a hatóságok elől tudatosan bujkáló, sok esetben hamis okmányokkal külföldön rejtőzködő személyek felkutatására specializálódott. Ebből is látszik, hogy a rendőrség kiemelt prioritásként kezeli a gyanúsítottak elfogását, amelyben a magyar nyomozók kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerükre és a külföldi társszervek segítségére is támaszkodnak.
A szökevényeket a Központi Nyomozó Főügyészség a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alapítványához, a PADME-hoz köthető visszaélések miatt gyanúsítja.
A nyomozás adatai szerint 2025 februárjában, közvetlenül Matolcsy György tizenkét éves jegybankelnöki mandátumának lejárta előtt egy színlelt értékpapír-kölcsönszerződéssel próbálták meg átjátszani az alapítványi vagyon feletti rendelkezési jogot egy magántőkealapnak. Az ügyészség szerint a manőver valós célja az volt, hogy a vagyon felett a volt elnök és fia a mandátum lejárta után is megtarthassa a befolyását, és abból saját céljaiknak megfelelően hasznot húzzanak.
A tranzakciót végül az MNB új elnöke, Varga Mihály hivatalba lépése hiúsította meg, az új vezetés pedig feljelentést tett.
Bár Matolcsy Ádám neve hivatalosan nem szerepelt az ügyleteket lebonyolító cégek irataiban, a hatóságok szerint az abban részt vevő Stofa György, valamint a szerződéseket elkészítő Sándor Tamás ügyvéd is az ő bizalmi emberének számít.
Az üggyel összefüggésben október 21-én a hatóságok őrizetbe vették, majd a bíróság letartóztatta Matolcsy György korábbi jegybankelnököt, Valkó Mihály volt cégvezetőt és Sándor Tamás ügyvédet. Mivel Matolcsy Ádám és Stofa György nem jelentkeztek a hatóságoknál, és feltételezhetően külföldön tartózkodnak, az ellenük kiadott európai és nemzetközi elfogatóparancs továbbra is érvényben van.
A körözés nyomán az adataik hamarosan bekerülhetnek az Interpol legmagasabb szintű, úgynevezett vörös riasztási (Red Notice) nyilvántartásába is.
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