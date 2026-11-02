A rezsicsökkentés jövőjéről és a lemondásáról szóló pletykákról is beszélt Kapitány István

Nem dolgozták ki a rezsicsökkentés célzottabbá tételét a jövő évi költségvetés készítésekor, és jelenleg sem ennek átalakítása áll a Gazdasági és Energetikai Minisztérium szakmai munkájának középpontjában – mondta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Kossuth rádió reggeli műsorában. A tárcavezető ugyanakkor arról is beszélt, hogy olyan energetikai feltételeket akarnak teremteni, amelyek mellett a jövőben több lehetőség áll majd a kormány rendelkezésére.

A műsorvezető arra kérdezett rá, hogy a lakásállomány energetikai korszerűsítése és az energiaárak csökkenése után elképzelhető-e a jelenlegi rezsicsökkentési rendszer átalakítása. Kapitány erre azt mondta, a minisztérium feladata jelenleg az, hogy

minél több forrásból és minél olcsóbban szerezzen energiát Magyarország számára.

Kapitány azt is cáfolta, hogy a minisztérium már a mostani költségvetés készítésekor a rezsicsökkentés célzottabbá alakításán dolgozott volna. A miniszter szerint Tótth András államtitkár lemondásának sincs köze a rezsicsökkentéshez vagy az erről folyó esetleges szakmai vitákhoz.

4000 milliárd forrás a gazdaságnak

Kapitány a több mint 4000 milliárd forintos gazdaságfejlesztési keretről azt mondta, ennek csak egy része közvetlen költségvetési forrás. Gazdaságfejlesztésre 700 milliárd forintot biztosít a költségvetés, emellett 900 milliárd forintnyi európai uniós forrással számolnak.

A miniszter szerint az uniós pénzek többek között olyan energetikai fejlesztéseket tesznek lehetővé, amelyeket ezek nélkül nem, vagy csak más kiadások rovására lehetne megvalósítani. A keretet az MFB és az Eximbank hitelprogramjai egészítik ki, így összességében mintegy 4000 milliárd forint állhat rendelkezésre a gazdaság fejlesztésére.

A Wekerle+ program egyik eleme a lakásvásárlások támogatása. Kapitány szerint az új lakásoknál fix 3 százalékos, a használt lakásoknál 5 százalékos kamatozású konstrukció lesz elérhető. A programhoz nem szükséges gyereket vállalni, az ország egész területén igénybe vehető, és a szülők is segíthetnek a finanszírozásban. A kormány ettől az új és használt lakások piacának élénkülését várja.

A Wekerle+ másik fontos eleme az energetikai lakásfelújítás, amelybe a családi házakat, köztük a Kádár-kockákat, valamint a tégla- és paneltársasházakat is bevonnák. Családi házaknál 15 millió forintos keret állhat rendelkezésre, amelyből az elért energiahatékonysági javulástól függően 30 vagy 50 százalék lehet vissza nem térítendő támogatás. A program jelenlegi célja 2030-ig 120 ezer otthon korszerűsítése. Kapitány szerint azonban ez nem feltétlenül végleges keret: ha nagy lesz az érdeklődés, további uniós vagy költségvetési forrásokat biztosítanának. A 120 ezerből mintegy 60 ezer családi ház felújításával számolnak.

Ha azt látjuk, hogy erre van igény, annak nagyon örülnénk, hogyha lenne rá igény, akkor mindenféleképpen egyéb forrásokból, uniós forrásokból, költségvetési forrásokból további pénzt biztosítanának

– mondta.

A társasházaknál lakásonként 5 millió forint finanszírozás érhető el, és 50 százalékos energiahatékonysági javulás esetén 50 százalékos vissza nem térítendő támogatás járhat. A fennmaradó részhez 0 százalékos kamat és 15 éves futamidő társulhat. A pénzt többek között szigetelésre, árnyékolásra és hőszivattyús rendszerek korszerűsítésére lehet fordítani.

A műsorvezető felvetette, hogy a rezsicsökkentés gyengítheti az energetikai korszerűsítés pénzügyi ösztönzőjét. Kapitány szerint a beruházások a jelenlegi rendszer mellett is megtérülő előnyöket kínálnak: javítják az épületek komfortját és állapotát, csökkentik az energiafogyasztást, a rezsicsökkentett fogyasztási sáv felett pedig közvetlenül is jelentős megtakarítást eredményezhetnek.

Négyezer megawattnyi szélerőmű jöhet

Az energiaárak csökkentésének egyik eszköze a megújuló energiatermelés és az energiatárolás bővítése. Kapitány szerint 2030-ig 4000 megawattnyi szélenergia-kapacitást terveznek megpályáztatni, amitől az energiaárak csökkenését várják. Az energiatárolóknál már elérték a korábban 2030-ra kitűzött 1000 megawattos célt, ezért ezt 3000–4000 megawattra emelnék az évtized végére. A miniszter szerint erre azért is szükség van, mert Magyarország napenergia-kapacitása már eléri a 9000 megawattot, miközben a megtermelt energiát jelenleg jellemzően akkor lehet értékesíteni, amikor más országokban is nagy a kínálat. A tárolókapacitás növelésével a termelés és a felhasználás időben jobban elválasztható lenne. Példaként Bulgáriát említette, ahol a hőhullám idején hatékonyan használták az energiatároló rendszert.

A nukleáris kapacitásokat szintén fenn akarják tartani.

A kormány dolgozik Paks I. üzemidő-hosszabbításán és megfelelő működtetésén,

miközben Paks II. teljes felülvizsgálata zajlik. Kapitány szerint az új energiamix néhány éven belül a jelenleginél alacsonyabb energiaárakat tehet lehetővé.

A jövő évi költségvetésben 175 milliárd forint szerepel a Paks II. társaság tőkeemelésére, 30 milliárd forinttal kevesebb a korábbinál, amit - a műsorvezető kérdése szerint - egyesek a projektből való hátralépésként értelmeztek, de Kapitány szerint ebből az összegből nem lehet ilyen következtetést levonni. A projekt finanszírozása részletes ütemterveken és a szerződéses rendszeren alapul, emellett szükség esetén tartalékok is rendelkezésre állnak.

Paks II.-t energetikai, jogi és pénzügyi szempontból is felülvizsgálják.

Ez a kormány elkötelezett híve a nukleáris energiának

– hangsúlyozta a miniszter, hozzátéve, hogy Magyarország aktív szereplője az európai nukleáris szövetségnek is. A projekt folytatásáról a felülvizsgálat lezárása után döntenek.

Kapitány a lemondásáról szóló híreket is cáfolta

A beszélgetésben szóba kerültek a Kapitány István esetleges távozásáról szóló híresztelések is. A miniszter azt mondta, ezeknek nincs valóságalapjuk, szerinte Tóth államtitkár lemondása után kezdett terjedni a történet. Kapitány szerint a kormányban komoly szakmai munka zajlik, a 16 szakminiszter között pedig jó az együttműködés. A kormány működését más politikai kultúraként jellemezte, és azt mondta, a miniszterek saját szakterületükön korábban is eredményeket értek el, és azért vállalták a kormányzati munkát, hogy javítsák az ország működését. A távozásáról szóló híreket politikai ellenfeleik által gerjesztett történetnek nevezte.

Több mint 2000 milliárd hitelprogramokra

A gazdaságfejlesztési források jelentős részét a kis- és középvállalkozásoknak szánják. A miniszter szerint az MFB részben uniós forrásokra épülő programjai beruházásokat, termékfejlesztést és a külpiacra lépést támogatják.

Kapitány az egyik legnagyobb problémának azt nevezte, hogy kevés magyar kkv exportál. Korábban torz volt a hazai verseny, a cégek pedig sokszor attól tartottak, hogy növekedésükkel kiszolgáltatott helyzetbe kerülnek. A miniszter szerint a Tisza-kormány az ezeket okozó korlátokat már lebontotta.

A mintegy 4000 milliárd forintos keretből 1300 milliárd forintot különféle Széchenyi Kártya-hitelekre, hozzávetőleg 1000 milliárdot pedig az Eximbank programjaira fordítanak. Ezek jelentős része a kkv-k forgóeszköz- és beruházási finanszírozását célozza. A beruházási programok között döntően 0 százalékos kamatozású konstrukciók is lesznek, és vissza nem térítendő támogatások is társulnak hozzájuk. A kormány emellett 25 milliárd forint költségvetési forrást fordít a kkv-k exportképességének javítására. Kapitány hangsúlyozta azt is, hogy a kis- és középvállalkozások adózása nem változik, az adózási módosítások a nagyobb vállalatokat érintik.

A miniszter szerint a vállalkozásfejlesztési politika célja nem egyszerűen a támogatások kiosztása. A forrásokat olyan programokra akarják irányítani, amelyek a digitalizációt, a mesterséges intelligencia használatát, a vállalati menedzsmentkultúrát, a nyelvtudást és az exportképességet fejlesztik.

A külföldi beruházásoknál nagyobb hozzáadott értéket és a magyar vállalatok értékláncokba történő erősebb bekapcsolását szeretnék elérni. Kapitány szerint kisebb külföldi vállalatokat is megcéloznának, amelyek magyar cégeket tudnak partnerként bevonni a termelésbe, ezzel segítve azok exportképességének kialakítását.

Magyarországnak nem ez a problémája. Magyarországnak a kis- és középvállalkozások képességeit kell javítani

– mondta Kapitány, szembeállítva az új megközelítést a nagy összeszerelő üzemekre és jelentős fizikai beruházásokra építő korábbi gyakorlattal. A miniszter szerint a kedvezményes hitelek és a vissza nem térítendő támogatások kombinációja megfelelő nagyságrendű forrást biztosíthat ahhoz, hogy javuljon a magyar gazdaság állapota.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert