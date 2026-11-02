„A víz lehetne Magyarország ideológiákon átívelő nemzeti ügye” − Középpontban az aszályhelyzet az év agrárcsúcsán

Portfolio: A magyar agrárium problématérképén egyértelműen az utóbbi időszak aszályai foglalják el a legdominánsabb helyet. Mennyire rossz a helyzet?
Varga Ákos: A 2022-es aszályt történelminek neveztük, de az idei helyzet bizonyos szempontból még súlyosabbnak látszik. Nemcsak az a riasztó, hogy a mérések kezdete óta soha nem volt ekkora csapadékhiány az év első kilenc hónapjában, ez már egy tudományosan bizonyított tendencia része. Egy rossz évet a gazdák még valahogy kibírnak, de ha a klímaváltozás miatt tartósan átalakulnak a termelési feltételek, az alapjaiban írja át a magyar mezőgazdaság működését.
Melyik szegmensen látszik ez most a legélesebben?
V.Á.: A kukoricán nagyon jól mérhető a változás. Az elmúlt években pedig folyamatos visszaesést láttunk Magyarországon: korábban 8-9 millió tonnás termések is voltak az idei 1,4 millió tonnával szemben, ami jól mutatja, hogy milyen drámai szintre zuhant a termés. Ez nemcsak egy adott év problémája: a gazdák látják a kockázatot, ezért a kukorica vetésterülete tovább fog csökkenni. Ha kevesebb területen vetünk, és az átlaghozam is romlik, akkor tartósan importőr helyzetbe kerülhetünk.
Mit okoz ez a takarmánypiacon és az állattenyésztésben, és általában véve hogyan érinti az ország versenyképességét?
V.Á.: A drága takarmány óriási versenyhátrányt jelent. Magyarországon a takarmányköltség már most magasabb, mintegy átlagosan húsz-harminc euró per tonnával, mint a nyugat-európai országokban vagy Lengyelországban. Erre rakódik rá, hogy az élelmiszeriparunk sok tekintetben kevésbé fejlett, miközben Nyugat-Európából olcsó húskészletek árasztják el a magyar piacot. Az állattenyésztés így harapófogóba kerül: drágán termel, de olcsó importtal kell versenyeznie. Ha az állattenyésztés jelentős része meggyengül, annak dominóhatása van az egész magyar élelmiszeriparra, ami 2027-re beláthatatlan következményeket okozhat.
Rövid távon mi lehet a megfejtés? A klímaváltozás hatásainak erősödése miatt sajnos lassan meg kell barátkoznunk a gondolattal, hogy a helyzet egyre csak romlani fog.
V.Á.:
Azonnal oldani kellene minden olyan alapanyag-behozatali korlátot, amely akadályozza az olcsóbb takarmány-alapanyagok beáramlását.
Ez nem beruházási kérdés, hanem politikai döntés kérdése, még ha érzékeny is. Ha a hazai hiányt nem tudjuk importtal enyhíteni, akkor a takarmányárak magasak maradnak, ami tovább rontja az állattenyésztés versenyképességét, és végső soron az élelmiszerárakra is hatással lesz.
Valóban az utóbbi időben az ukrán gabona behozatalának kérdése az igazán forró témák közé került. Ez tehát a most problémája, de ha hosszabb távra tekintünk, mi jelenthet valódi megoldást?
V.Á.: Egyértelműen a vízgazdálkodás teljes újrarajzolása. Magyarországon nem lehet tovább halogatni a víz megtartását, tájban tartását, az öntözés fejlesztését és a vízszabályozás újragondolását. Komplex megoldás kell: víztározók, csatornák, öntözési rendszerek, ahol indokolt, akár nagyobb léptékű vízszintszabályozási megoldások, gondolok itt vízlépcsők építésére a Dunán és a Tiszán.
A jelenlegi beavatkozási szándékot fontosnak tartom, de kevésnek érzem.
Itt nem néhány százezer hektárban kellene gondolkodni, inkább abban, hogy az ország jelentős részén megváltoztak a termelési feltételek.
A kormány azért már napirendre vette a témát, de ahogy említi, ez nem tűnik elégségesnek. Mi lenne a megfelelő lépték, hogy a kérdés a megfelelő polcra kerüljön?
V.Á.: Ez a történet már jóval többről szól, mint a mezőgazdaság. A víz hűt, életet ad, növényzetet tart fenn, befolyásolja a mikroklímát. Ha kiszárad a táj, az nemcsak a termést veszélyezteti, hanem az életminőséget is. Az Alföldön például nem akarhatunk félnomád, sivatagosodó körülmények között élni. Magyarország szerencsés helyzetben van, mert nagy folyói vannak ellentétben például Izraellel, ahol a mostoha körülmények ellenére sikerül elképesztően jól hasznosítani a Jordán folyót. A lehetőség adott, csak akarat és forrás kell hozzá.
Végső soron lehet ebből társadalmi ügy?
V.Á.: Szerintem kellene is, hogy legyen.
A víz lehetne az a közös nemzeti cél, amely túlmutat politikán, ideológián és napi vitákon. A víz maga az élet, és ha az egész ország mögé tudna állni, az egy politikai hívószó is lehetne. A gyerekeink és unokáink jövőjéről van szó.
Ha most 10-15 évre előre gondolkodva komoly forrásokat fordítanánk a víz megtartására és hasznosítására, az az egyik legjobb befektetés lenne, amit az ország megtehet.
A témával hangsúlyosan foglalkozunk a Portfolio Agrárszektor Konferencia 2026-on, ahol előadóként Varga Ákos részt vesz. Regisztráljon most a legjobb árakon!
Megbukott a kormány, de aztán mégsem – lehetetlen helyzet alakul Brüsszelben
Nem fogadta el a király a miniszterelnök lemondását.
Kiverte a biztosítékot Donald Trump embere: egymás után törhetik meg a republikánusok egyeduralmát
Nemcsak a kongresszusi összecsapásokra érdemes odafigyelni.
„A víz lehetne Magyarország ideológiákon átívelő nemzeti ügye” − Középpontban az aszályhelyzet az év agrárcsúcsán
A kormány bejelentett intézkedéseinek jóval többre lesz szükség hosszú távon.
Ezekkel a befektetésekkel lehetett idén nagyot kaszálni és hatalmasat bukni
Jelentős eltérések vannak az eszközosztályok között.
Felrobbant Oroszország legmodernebb, ötödik generációs Szu-57-es vadászgépe: itt vannak a részletek
A hírszerzés fedte fel az információkat.
Egészen elképesztő megoldást talált Donald Trump Amerika legbotrányosabb háborújának megnyerésére
Hülye elnökökre panaszkodik az amerikai vezető.
Megdöbbentő részletek derültek ki: tonnás páncélszekrényeket találtak a volt miniszter otthonában
Seszták Miklós széfjét jellemzően pénzügyi szolgáltatók és zálogházak szokták használni.
A nagy nyugdíjlázadás, avagy a túlméretes jóléti állam agóniája
Nem így hívják, de ez van mögötte, a fiatalok elégedetlenségi hullámának, ami a megélhetési nehézségekhez és az állami közszolgáltatásokkal való elégedetlenséghez kapcsolódik, alapvet
Őszi adócsomag 2026 - A legjelentősebb vállalati adóváltozások
Jelentősen átalakulhat a magyar adórendszer 2027-től. A 2026. október 27-én benyújtott őszi adócsomag egyik legfontosabb eleme a nagyvállalatokra vonatkozó 15 százalékos társaságiadó-kulcs
Mégsem olyan biztos befektetés az arany?
Ha megremeg a tőzsde, kitör egy háború vagy elszabadul az infláció, sokan szinte reflexből az aranyhoz nyúlnak. A sárga fém évszázadok óta a vagyonmegőrzés jelképe, a legtöbben ma is a leg
Több ország is átlépte az adósságpálya figyelmeztető vonalát
Olaszország kamatkiadások nélkül már többletet termel, az adósságpályája mégis kedvezőtlenebb lett. De Franciaország tízéves állampapírhozama is meghaladja a nominális GDP növekedését.
Rekordhiány, rekordprofit: meddig tart a memóriagyártók aranykora?
Az AI-adatközpontok növekvő kereslete memóriachip-hiányt és rekordprofitot hozott a gyártóknak. A Micron hosszú távú szerződésekkel próbálja tartósabbá tenni a fellendülést, miközben a
Ki kell érdemelnie az adatközpontnak az áramot?
Januárban ezen a helyen arról írtam, hogy a mesterséges intelligencia terjedése új energiaigényt zúdít a villamosenergia-rendszerekre. Azóta egyre markánsabban formálódik
A lakásproblémát is megoldjuk (feat. Zsiday)
Európa gets crushed és a béna emberek. De legalább közmédia és lakásprobléma megoldva. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, 
Zsiday Viktor grafikonja mögött évtizedek olcsó pénze áll
Az amerikai megtakarítási ráta hosszabb távon csökkent, miközben a hosszú kamatok is lefelé tartottak; eközben a fejlett gazdaságok termelékenységnövekedése lassult. Ez önmagában nem bizony
Családi vagyonstratégia
Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.
Átrendeződés a hazai luxusingatlan-piacon: mi történt a vevőkkel?
Vendégünk volt Andó Gergely, a Sotheby’s International Realty Magyarország vezérigazgatója.
A mezőgazdaság mélyrepülése a GDP-t is hazavágta
Az aszály a hibás mindenért?
Egyedülálló európai sztorit épít Oszkó Péter
Nyilvános részvénykibocsátásra készül az O3 Partners.