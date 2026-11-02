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„A víz lehetne Magyarország ideológiákon átívelő nemzeti ügye” − Középpontban az aszályhelyzet az év agrárcsúcsán
Gazdaság

„A víz lehetne Magyarország ideológiákon átívelő nemzeti ügye” − Középpontban az aszályhelyzet az év agrárcsúcsán

Portfolio
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A 2026-os aszály nem egyszerűen rossz évjáratot hozott, hanem világosan megmutatta: a magyar mezőgazdaság alkalmazkodási kényszerben van. Varga Ákos, az UBM igazgatósági elnöke úgy látja, a kukoricatermés drámai visszaesése, a dráguló takarmány, az állattenyésztés versenyhátránya és az élelmiszeripar növekvő kiszolgáltatottsága ugyanannak a problémának a tünetei. A megoldás szerinte rövid távon az alapanyag-behozatali korlátok feloldása, hosszabb távon pedig egy nagyszabású vízgazdálkodási fordulat lehet. Varga Ákos a december 2-3-án sorra kerülő Portfolio Agrárszektor Konferencia 2026 előadói között is ott van, és még részletesebben beszél a témáról több más vezető szakértővel együtt.

Portfolio: A magyar agrárium problématérképén egyértelműen az utóbbi időszak aszályai foglalják el a legdominánsabb helyet. Mennyire rossz a helyzet?

Varga Ákos: A 2022-es aszályt történelminek neveztük, de az idei helyzet bizonyos szempontból még súlyosabbnak látszik. Nemcsak az a riasztó, hogy a mérések kezdete óta soha nem volt ekkora csapadékhiány az év első kilenc hónapjában, ez már egy tudományosan bizonyított tendencia része. Egy rossz évet a gazdák még valahogy kibírnak, de ha a klímaváltozás miatt tartósan átalakulnak a termelési feltételek, az alapjaiban írja át a magyar mezőgazdaság működését.

Agrárszektor Konferencia 2026
Valamennyi „forró” agrártémával foglalkozik a Portfolio Csoport Agrárszektor Konferenciája december 1-2-3-án Siófokon. Jelentkezzen Ön is az év kihagyhatatlan agrárszakmai csúcsrendezvényére!
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Melyik szegmensen látszik ez most a legélesebben?

V.Á.: A kukoricán nagyon jól mérhető a változás. Az elmúlt években pedig folyamatos visszaesést láttunk Magyarországon: korábban 8-9 millió tonnás termések is voltak az idei 1,4 millió tonnával szemben, ami jól mutatja, hogy milyen drámai szintre zuhant a termés. Ez nemcsak egy adott év problémája: a gazdák látják a kockázatot, ezért a kukorica vetésterülete tovább fog csökkenni. Ha kevesebb területen vetünk, és az átlaghozam is romlik, akkor tartósan importőr helyzetbe kerülhetünk.

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Mit okoz ez a takarmánypiacon és az állattenyésztésben, és általában véve hogyan érinti az ország versenyképességét?

V.Á.: A drága takarmány óriási versenyhátrányt jelent. Magyarországon a takarmányköltség már most magasabb, mintegy átlagosan húsz-harminc euró per tonnával, mint a nyugat-európai országokban vagy Lengyelországban. Erre rakódik rá, hogy az élelmiszeriparunk sok tekintetben kevésbé fejlett, miközben Nyugat-Európából olcsó húskészletek árasztják el a magyar piacot. Az állattenyésztés így harapófogóba kerül: drágán termel, de olcsó importtal kell versenyeznie. Ha az állattenyésztés jelentős része meggyengül, annak dominóhatása van az egész magyar élelmiszeriparra, ami 2027-re beláthatatlan következményeket okozhat.

Varga Ákos
UBM Csoport, igazgatósági elnök
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Rövid távon mi lehet a megfejtés? A klímaváltozás hatásainak erősödése miatt sajnos lassan meg kell barátkoznunk a gondolattal, hogy a helyzet egyre csak romlani fog.

V.Á.:

Azonnal oldani kellene minden olyan alapanyag-behozatali korlátot, amely akadályozza az olcsóbb takarmány-alapanyagok beáramlását.

Ez nem beruházási kérdés, hanem politikai döntés kérdése, még ha érzékeny is. Ha a hazai hiányt nem tudjuk importtal enyhíteni, akkor a takarmányárak magasak maradnak, ami tovább rontja az állattenyésztés versenyképességét, és végső soron az élelmiszerárakra is hatással lesz.

Valóban az utóbbi időben az ukrán gabona behozatalának kérdése az igazán forró témák közé került. Ez tehát a most problémája, de ha hosszabb távra tekintünk, mi jelenthet valódi megoldást?

V.Á.: Egyértelműen a vízgazdálkodás teljes újrarajzolása. Magyarországon nem lehet tovább halogatni a víz megtartását, tájban tartását, az öntözés fejlesztését és a vízszabályozás újragondolását. Komplex megoldás kell: víztározók, csatornák, öntözési rendszerek, ahol indokolt, akár nagyobb léptékű vízszintszabályozási megoldások, gondolok itt vízlépcsők építésére a Dunán és a Tiszán.

A jelenlegi beavatkozási szándékot fontosnak tartom, de kevésnek érzem.

Itt nem néhány százezer hektárban kellene gondolkodni, inkább abban, hogy az ország jelentős részén megváltoztak a termelési feltételek.

A kormány azért már napirendre vette a témát, de ahogy említi, ez nem tűnik elégségesnek. Mi lenne a megfelelő lépték, hogy a kérdés a megfelelő polcra kerüljön?

V.Á.: Ez a történet már jóval többről szól, mint a mezőgazdaság. A víz hűt, életet ad, növényzetet tart fenn, befolyásolja a mikroklímát. Ha kiszárad a táj, az nemcsak a termést veszélyezteti, hanem az életminőséget is. Az Alföldön például nem akarhatunk félnomád, sivatagosodó körülmények között élni. Magyarország szerencsés helyzetben van, mert nagy folyói vannak ellentétben például Izraellel, ahol a mostoha körülmények ellenére sikerül elképesztően jól hasznosítani a Jordán folyót. A lehetőség adott, csak akarat és forrás kell hozzá.

Végső soron lehet ebből társadalmi ügy?

V.Á.: Szerintem kellene is, hogy legyen.

A víz lehetne az a közös nemzeti cél, amely túlmutat politikán, ideológián és napi vitákon. A víz maga az élet, és ha az egész ország mögé tudna állni, az egy politikai hívószó is lehetne. A gyerekeink és unokáink jövőjéről van szó.

Ha most 10-15 évre előre gondolkodva komoly forrásokat fordítanánk a víz megtartására és hasznosítására, az az egyik legjobb befektetés lenne, amit az ország megtehet.

A témával hangsúlyosan foglalkozunk a Portfolio Agrárszektor Konferencia 2026-on, ahol előadóként Varga Ákos részt vesz. Regisztráljon most a legjobb árakon!

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