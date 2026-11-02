Az adóhatósághoz fordult a Gránit Alapkezelő a Tiborcz Istvánhoz kötödő alap adatai miatt

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz fordult a Gránit Alapkezelő, mert szerinte a Gordiusz Magántőkealap hatósági nyilvántartásban szereplő tényleges tulajdonosi adatai eltérnek az általa bejelentettektől. A társaság hétfői közleménye szerint az eltérés az érintett személyek körét és a tulajdonosi jogcímet is érinti, ezért az okok tisztázását és az adatok helyesbítését kérte. Az ügy előzménye, hogy októberben Tiborcz István neve már nem szerepelt a Gordiusz tényleges tulajdonosai között, pedig szeptemberben még 99 százalékos érdekeltséggel tüntették fel. A BDPST Group korábban azt közölte, hogy az alap befektetői köre nem változott, és az továbbra is a csoport érdekeltségébe tartozik. Az alapba a Magyar Fejlesztési Bank korábban 50 milliárd forintot fektetett, majd 2026 márciusában közel 59,9 milliárd forinttal szállt ki.

A NAV-hoz fordult a Gránit Alapkezelő, mert közlése szerint a Gordiusz Magántőkealap hatósági nyilvántartásban szereplő tényleges tulajdonosi adatai eltérnek az általa bejelentettektől. A társaság hétfői közleménye szerint az eltérés az érintett személyek körét és tulajdonosi minőségük jogcímét is érinti, ezért az okok tisztázását és a helyesbítés módjának meghatározását kérte.

Az alapkezelő állítása szerint az október 5-i határidőre valamennyi tényleges tulajdonost bejelentette a NAV-nak. Más, általa kezelt zártkörű alapoknál is talált eltéréseket, ezért annak ellenőrzését is kérte, hogy adatszolgáltatásai megfelelően beérkeztek-e, és feldolgozták-e azokat. A közlemény nem nevezi meg, kiket jelentettek be a Gordiusz tényleges tulajdonosaiként.

Az ügy előzménye, hogy a Szeretlek Magyarország adatlekérdezése alapján

Tiborcz István neve októberben már nem szerepelt a Gordiusz tényleges tulajdonosai között, miközben szeptemberben még 99 százalékos érdekeltséggel tüntették fel.

Mint arról korábban beszámoltunk, az októberi adatokban csak Mikesy Álmos, a Gránit Alapkezelő vezetője jelent meg, nulla százalékos érdekeltséggel. A nyilvántartás nem közhiteles, az eltérésből önmagában nem lehetett tulajdonosváltásra következtetni.

A BDPST Group a korábbi hírekre reagálva azt közölte, hogy a Gordiusz befektetői köre nem változott, az alap továbbra is a csoport érdekeltségébe tartozik.

Akkor már jelezték, hogy a Gránit megkeresi a NAV-ot az adatok tisztázásáért, a hétfői közlemény ennek megtörténtéről számol be.

Az alapba korábban a Magyar Fejlesztési Bank 50 milliárd forintot fektetett, majd 2026 márciusában közel 59,9 milliárd forinttal szállt ki.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio