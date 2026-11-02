Brutális drágulás jöhet a magyarok egyik kedvenc légitársaságánál

A Ryanair hétfőn közzétett gyorsjelentése szerint a légitársaság adózott eredménye éves összevetésben 15 százalékkal, 2,15 milliárd euróra csökkent, miközben bevétele 3 százalékkal, 10,08 milliárd euróra emelkedett.
A nyereség visszaesésében elsősorban az üzemanyagköltségek emelkedése játszott szerepet.
A vállalat által előre nem fedezett repülőgép-üzemanyag ára a duplájára, hordónként mintegy 130 dollárra emelkedett. Eközben az átlagos jegyárak 4 százalékkal csökkentek, részben a közel-keleti konfliktus miatt óvatosabbá váló utasok és a későbbre tolódó foglalások következtében.
A társaság utasforgalma ennek ellenére 6 százalékkal, 125,8 millió főre nőtt, működési költségei azonban 10 százalékkal emelkedtek.
A gyorsjelentését követően Michael O'Leary vezérigazgató arra figyelmeztetett, hogy
2027-ben kétszámjegyű jegyáremelkedésre kell számítani az európai légiközlekedésben
A vállalat számításai szerint az üzemanyagköltségek a 2028 márciusában záruló pénzügyi évben mintegy 2 milliárd euróval, vagyis nagyjából harmadával emelkedhetnek.
O'Leary szerint ennek teljes ellensúlyozásához
akár 20 százalékos jegyáremelésre lenne szükség, bár nem biztos abban, hogy ekkora drágítást végre tudnak hajtani.
A vezérigazgató hozzátette, hogy a magasabb jegyárak önmagukban várhatóan nem lesznek elegendők a költségnövekedés ellensúlyozására, ezért a Ryanair további takarékossági intézkedéseket is vizsgál. Ezek között szerepel a munkavállalói bérek átmeneti befagyasztása, a személyzeti költségek csökkentése, valamint a mesterséges intelligencia szélesebb körű alkalmazása.
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