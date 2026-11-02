Csúcsmodern buszok mutatkoztak be Magyarországon: intelligens szoftver segíti a közlekedést

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A 24 járműből álló flotta első hat MAN Lion's City 18C típusú csuklós autóbusza már hétfő reggel megkezdte a szolgálatot a belváros és a repülőtér között.

Az alacsonypadlós buszok legfontosabb újítása az utastérben, a második ajtó előtt kialakított csomagtartórész, ahol 15-25 bőrönd vagy nagyobb hátizsák helyezhető el biztonságosan.

A modern járműveket korszerű utastájékoztató rendszerrel és kamerákkal szerelték fel, a sofőrök munkáját pedig holttérfigyelő rendszer segíti.

A kapacitásbővítésre és az utastér átalakítására nagy szükség volt, hiszen a 100E járat forgalma jelentősen megnőtt. Idén augusztusban naponta átlagosan több mint 13 400-an választották a repülőtéri expresszt, ami 20 százalékos emelkedést jelent a tavalyi év azonos időszakához képest.

A megnövekedett forgalom gördülékenyebb kezelése érdekében a szolgáltatást is folyamatosan modernizálják. Az érintésmentes bankkártyás fizetést lehetővé tevő Budapest Pay&GO rendszer mellett

2026 tavasza óta egy repülőgép-forgalomfigyelő szoftver is működik a háttérben.

Ez a landoló járatok alapján előre jelzi a várható utasszámot, így a szakemberek szükség esetén már az utasok megállóba érkezése előtt sűríteni tudják a buszokat.

Az utazás a folyamatos fejlesztések ellenére a bérletesek számára kedvező árú maradt. A Budapest-bérlettel, Pest vármegyebérlettel vagy országbérlettel rendelkezők tavaly október óta mindössze ezer forintért válthatnak kiegészítő repülőtéri vonaljegyet a BudapestGO alkalmazásban.

Az új repülőtéri járművek érkezése egy átfogó, jövő év végéig tartó járműpark-megújítási program része.

A 100E vonalról lekerülő eddigi buszokat nem vonják ki a forgalomból, hanem átcsoportosítják őket, így a jövőben többek között a 32-es, a 97E és a 142E autóbuszok vonalán találkozhatnak velük az utasok.