December 24. mellett sokan még egy szabadnapot kapnak!

Az Országgyűlés hétfőn a bizottsági jelentéseket és az összegző módosító javaslatokat tárgyalja, majd kedden dönthet a szenteste munkaszüneti nappá nyilvánításáról. A kormánypárti többség mellett az elfogadásnak aligha lesz akadálya: ahogy arról korábban beszámoltunk, a Tisza 141 képviselővel rendelkezik a 199 fős parlamentben (de az is valószínűtlen, hogy a Fidesz-KDNP, vagy a Mi Hazánk ne szavzná meg).
A 2026-os munkarend szerint december 24-e már most is pihenőnap az általános munkarendben dolgozóknak, ezt azonban december 12-én, szombaton kellene ledolgozniuk.
A tervezett változtatással szenteste önálló munkaszüneti nappá válna, a kapcsolódó rendeletmódosítás pedig eltörölné a szombati ledolgozást.
A december 12-re szabadságot tervező dolgozóknak így megmaradhatna egy napjuk az éves keretükből.
Ahol a munkáltató erre a szombatra szabadságot adott ki, a munkanap eltörlése után rendezni kellene a nyilvántartást, hiszen az általános munkarendben pihenőnappá váló szombatra már nem kellene szabadságot elszámolni. Az érintettek a felszabaduló napot később, a szabadság kiadásának szokásos szabályai szerint használhatnák fel.
A keddi parlamenti szavazás ugyanakkor önmagában még nem jelenti azt, hogy szerdán automatikusan megváltozik minden érintett szabadságegyenlege.
A december 12-i munkanapot előíró rendelet módosításának társadalmi egyeztetése november 5-ig tart, így a tényleges átvezetéshez a kapcsolódó szabályozás hatálybalépését is meg kell várni.
Az általános munkarendben dolgozók karácsonyi pihenője december 24-től 27-ig, csütörtöktől vasárnapig tartana. A négynapos hosszú hétvége már a jelenlegi naptárban is szerepel, az érdemi könnyebbséget az jelentené, hogy nem kellene érte feláldozni egy decemberi szombatot vagy egy napot az éves szabadságból.
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