December 24. mellett sokan még egy szabadnapot kapnak!

Kedden szavaz az Országgyűlés arról, hogy december 24-e önálló munkaszüneti nap legyen, és a 199 fős parlamentben 141 képviselővel rendelkező Tisza többsége mellett az elfogadás szinte biztos. A változással megszűnne a december 12-i ledolgozós szombat, így sok dolgozónak egy nap szabadsága is megmaradhat. Számos munkáltató ugyanis szabadságot adott ki erre a szombatra, ezt pedig a munkanap eltörlése után a nyilvántartásban rendezni kell. A szabadságkeret azonban nem módosul automatikusan a szavazás után, mert a kapcsolódó rendelet társadalmi egyeztetése november 5-ig tart. A december 24-től 27-ig tartó négynapos karácsonyi pihenőért így nem kellene feláldozni sem egy szombatot, sem egy szabadnapot.

Az Országgyűlés hétfőn a bizottsági jelentéseket és az összegző módosító javaslatokat tárgyalja, majd kedden dönthet a szenteste munkaszüneti nappá nyilvánításáról. A kormánypárti többség mellett az elfogadásnak aligha lesz akadálya: ahogy arról korábban beszámoltunk, a Tisza 141 képviselővel rendelkezik a 199 fős parlamentben (de az is valószínűtlen, hogy a Fidesz-KDNP, vagy a Mi Hazánk ne szavzná meg).

A 2026-os munkarend szerint december 24-e már most is pihenőnap az általános munkarendben dolgozóknak, ezt azonban december 12-én, szombaton kellene ledolgozniuk.

A tervezett változtatással szenteste önálló munkaszüneti nappá válna, a kapcsolódó rendeletmódosítás pedig eltörölné a szombati ledolgozást.

A december 12-re szabadságot tervező dolgozóknak így megmaradhatna egy napjuk az éves keretükből.

Ahol a munkáltató erre a szombatra szabadságot adott ki, a munkanap eltörlése után rendezni kellene a nyilvántartást, hiszen az általános munkarendben pihenőnappá váló szombatra már nem kellene szabadságot elszámolni. Az érintettek a felszabaduló napot később, a szabadság kiadásának szokásos szabályai szerint használhatnák fel.

A keddi parlamenti szavazás ugyanakkor önmagában még nem jelenti azt, hogy szerdán automatikusan megváltozik minden érintett szabadságegyenlege.

A december 12-i munkanapot előíró rendelet módosításának társadalmi egyeztetése november 5-ig tart, így a tényleges átvezetéshez a kapcsolódó szabályozás hatálybalépését is meg kell várni.

Az általános munkarendben dolgozók karácsonyi pihenője december 24-től 27-ig, csütörtöktől vasárnapig tartana. A négynapos hosszú hétvége már a jelenlegi naptárban is szerepel, az érdemi könnyebbséget az jelentené, hogy nem kellene érte feláldozni egy decemberi szombatot vagy egy napot az éves szabadságból.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio