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Egyre nagyobb a feszültség a szívhangrendelet körül: mostanra már eltörölhették volna a kötelezettséget
Gazdaság

Egyre nagyobb a feszültség a szívhangrendelet körül: mostanra már eltörölhették volna a kötelezettséget

Portfolio
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Nem történt előrelépés a szívhangrendelet ügyében, noha a kormányzati ígéretek szerint őszre kellett volna pontot tenni a 2022 szeptemberében elfogadott szabályozás végére - számolt be riportjában az RTL Híradó.

A rendelet értelmében minden terhességmegszakítást fontolgató nő számára kötelező a magzati életfunkciók – köztük a szívhang – meghallgatása és bemutatása. Július végén az egészségügyi miniszter, Hegedűs Zsolt az érintett civil szervezetekkel folytatott egyeztetést követően úgy nyilatkozott, hogy ősszel az Országgyűlés elé kerülhet a kérdés, és

nem zárta ki a jogszabály eltörlésének kezdeményezését sem.

Az Életérzés Családsegítő Egyesület alapítója jelezte, hogy a minisztériumi megbeszélés óta érdemi lépés nem történt, az érintett szervezetek továbbra is várakoznak.

A jogszabály a parlamentben is komoly vitákat váltott ki. Július elején a Házelnök megbüntette a Mi Hazánk képviselőit, mert a rendelet fenntartása mellett érvelve műanyag magzatokat helyeztek el a képviselői asztalokon, ezzel megsértve az Országgyűlésről szóló törvényt.

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A Patent Egyesület munkatársa szerint a döntés halogatása miatt a jogvédők egyre kevésbé bizakodóak a gyors megoldást illetően.

A minisztérium a késlekedéssel azt jelzi, hogy ez nem képez prioritást a számára, amivel közvetlenül a nők életét és jóllétét veszélyeztetik, hiszen a magyar nők nap mint nap ki vannak téve ennek a megalázó és embertelen szabályozásnak

– tette hozzá a szervezet képviselője.

A Patent Egyesület négy másik civil szervezettel közösen három fő követelést fogalmazott meg a hazai női egészségügyi ellátás európai szintre emelése érdekében:

  • a szívhangrendelet eltörlését,
  • a sürgősségi fogamzásgátlók vény nélküli elérhetőségét,
  • valamint a gyógyszeres terhességmegszakítás hazai bevezetését.

Az Egészségügyi Minisztériumot megkeresték az ügyben, hogy megtudják, mikorra várható döntés a rendelet felülvizsgálatáról, azonban válasz nem érkezett.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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