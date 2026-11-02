Egyre nagyobb a feszültség a szívhangrendelet körül: mostanra már eltörölhették volna a kötelezettséget

A rendelet értelmében minden terhességmegszakítást fontolgató nő számára kötelező a magzati életfunkciók – köztük a szívhang – meghallgatása és bemutatása. Július végén az egészségügyi miniszter, Hegedűs Zsolt az érintett civil szervezetekkel folytatott egyeztetést követően úgy nyilatkozott, hogy ősszel az Országgyűlés elé kerülhet a kérdés, és
nem zárta ki a jogszabály eltörlésének kezdeményezését sem.
Az Életérzés Családsegítő Egyesület alapítója jelezte, hogy a minisztériumi megbeszélés óta érdemi lépés nem történt, az érintett szervezetek továbbra is várakoznak.
A jogszabály a parlamentben is komoly vitákat váltott ki. Július elején a Házelnök megbüntette a Mi Hazánk képviselőit, mert a rendelet fenntartása mellett érvelve műanyag magzatokat helyeztek el a képviselői asztalokon, ezzel megsértve az Országgyűlésről szóló törvényt.
A Patent Egyesület munkatársa szerint a döntés halogatása miatt a jogvédők egyre kevésbé bizakodóak a gyors megoldást illetően.
A minisztérium a késlekedéssel azt jelzi, hogy ez nem képez prioritást a számára, amivel közvetlenül a nők életét és jóllétét veszélyeztetik, hiszen a magyar nők nap mint nap ki vannak téve ennek a megalázó és embertelen szabályozásnak
– tette hozzá a szervezet képviselője.
A Patent Egyesület négy másik civil szervezettel közösen három fő követelést fogalmazott meg a hazai női egészségügyi ellátás európai szintre emelése érdekében:
- a szívhangrendelet eltörlését,
- a sürgősségi fogamzásgátlók vény nélküli elérhetőségét,
- valamint a gyógyszeres terhességmegszakítás hazai bevezetését.
Az Egészségügyi Minisztériumot megkeresték az ügyben, hogy megtudják, mikorra várható döntés a rendelet felülvizsgálatáról, azonban válasz nem érkezett.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Házkutatást tartott a NAV egy fideszes parlamenti képviselő testvérének alapítványánál
5 millió forintot kapott a józsefvárosi szervezet, de a gyanú szerint a pártnak kampányolt belőle.
Új életre kelhet az elhagyatottan álló ikonikus intézmény: szolgálati lakások és pihenőpark épülhet a birtokon
Őrsi Gergely videót posztolt.
Egyetlen építkezésen több mint 200 világháborús robbanótest került elő Budapesten
Fotókon mutatták be a nem mindennapi leletegyüttest.
Néhány ország vagyonokat keres az amerikai–kínai rivalizáláson
A kritikus ásvány nyersanyagokból származó nyereség átalakíthat néhány szerencsés országot
Újra megpróbálják felderíteni a múlt század egyik legrejtélyesebb bűnügyét – Végre kiderülhet, ki ölte meg a neves filmrendezőt?
Pier Paolo Pasolinit Mindenszentekről Halottak Napjára virradó éjjel gyilkolták meg.
Tűket és szögeket rejtettek gyerekeknek szánt cukorkákba halloweenkor
Magyarország mellett Ausztriában és Németországban is.
Ha a történelem megismétli önmagát, hatalmas szárnyalás jöhet a félidős választás után az Egyesült Államokban
Hosszabb távon persze a kamatpolitika, a technológiai szektor teljesítménye és a geopolitikai helyzet a mérvadó.
Elszabadultak a lakásépítés költségei az Egyesült Államokban: egymást érik a csapások
A vámok és a háború a ludas.
A nagy nyugdíjlázadás, avagy a túlméretes jóléti állam agóniája
Nem így hívják, de ez van mögötte, a fiatalok elégedetlenségi hullámának, ami a megélhetési nehézségekhez és az állami közszolgáltatásokkal való elégedetlenséghez kapcsolódik, alapvet
Mégsem olyan biztos befektetés az arany?
Ha megremeg a tőzsde, kitör egy háború vagy elszabadul az infláció, sokan szinte reflexből az aranyhoz nyúlnak. A sárga fém évszázadok óta a vagyonmegőrzés jelképe, a legtöbben ma is a leg
Több ország is átlépte az adósságpálya figyelmeztető vonalát
Olaszország kamatkiadások nélkül már többletet termel, az adósságpályája mégis kedvezőtlenebb lett. De Franciaország tízéves állampapírhozama is meghaladja a nominális GDP növekedését.
Rekordhiány, rekordprofit: meddig tart a memóriagyártók aranykora?
Az AI-adatközpontok növekvő kereslete memóriachip-hiányt és rekordprofitot hozott a gyártóknak. A Micron hosszú távú szerződésekkel próbálja tartósabbá tenni a fellendülést, miközben a
Őszi adócsomag 2026 - A legjelentősebb vállalati adóváltozások
Jelentősen átalakulhat a magyar adórendszer 2027-től. A 2026. október 27-én benyújtott őszi adócsomag egyik legfontosabb eleme a nagyvállalatokra vonatkozó 15 százalékos társaságiadó-kulcs
Ki kell érdemelnie az adatközpontnak az áramot?
Januárban ezen a helyen arról írtam, hogy a mesterséges intelligencia terjedése új energiaigényt zúdít a villamosenergia-rendszerekre. Azóta egyre markánsabban formálódik
A lakásproblémát is megoldjuk (feat. Zsiday)
Európa gets crushed és a béna emberek. De legalább közmédia és lakásprobléma megoldva. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, 
Zsiday Viktor grafikonja mögött évtizedek olcsó pénze áll
Az amerikai megtakarítási ráta hosszabb távon csökkent, miközben a hosszú kamatok is lefelé tartottak; eközben a fejlett gazdaságok termelékenységnövekedése lassult. Ez önmagában nem bizony
Családi vagyonstratégia
Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.
Költségvetés 2027: már látszik, kik lesznek a vesztesek és a nyertesek
A hétfői Checklistben részletesen elemezzük a számokat.
Átrendeződés a hazai luxusingatlan-piacon: mi történt a vevőkkel?
Vendégünk volt Andó Gergely, a Sotheby’s International Realty Magyarország vezérigazgatója.
A mezőgazdaság mélyrepülése a GDP-t is hazavágta
Az aszály a hibás mindenért?