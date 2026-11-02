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Elegük lett a dolgozóknak: leállítják a termelést a vezető autógyártók gyáraiban
Gazdaság

Elegük lett a dolgozóknak: leállítják a termelést a vezető autógyártók gyáraiban

Portfolio
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Fokozódtak a sztrájkok a német fém- és elektronikai iparban hétfőn, miután több nagyvállalat dolgozói is beszüntették a munkát. Az IG Metall szakszervezet a munkabeszüntetésekkel kíván nagyobb nyomást gyakorolni a munkaadókra a mintegy 3,7 millió alkalmazottat érintő bérvitában – számolt be a Reuters.

Az olyan ipari óriásoknál, mint az Audi, a Mercedes-Benz és a Tata Steel, azért tették le a munkát a dolgozók, mert eredménytelenül zárult a bértárgyalások második fordulója. Németország legnagyobb ipari szakszervezete novembertől 5 százalékos béremelést követel, emellett garanciákat vár a munkahelyek és a gyártóüzemek megőrzésére, a jól teljesítő ágazatokban pedig nyereségrészesedési rendszer bevezetését szorgalmazza.

A szakszervezet elfogadhatatlannak nevezte a munkáltatók legutóbbi ajánlatát, amely értékelésük szerint a gyakorlatban reálbércsökkenést jelentene a dolgozóknak.

A cégek mindössze egy egyszeri, 1 százalékos juttatást ajánlottak 2027 júliusára, amelyet 2028 júliusától egy 1,3 százalékos alapbéremelés követne.

A javaslat ráadásul lehetővé tenné a pénzügyi nehézségekkel küzdő vállalatoknak, hogy még az egyszeri kifizetést is visszatartsák.

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A figyelmeztető sztrájkok a tervek szerint egész héten folytatódnak, az IG Metall pedig pénteken hozza nyilvánosságra a részvételi adatokat. A legutóbbi, 2024-es bértárgyalási időszakban a legaktívabb napokon több mint százezer munkavállaló csatlakozott a munkabeszüntetésekhez.

Forrás: Reuters

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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