Elrettentő statisztikát közöltek az e-rollerekről: különösen a gyerekek vannak veszélyben

Az e-rollerrel balesetet szenvedők száma 10 százalékkal emelkedett idén 2025-höz képeset, és a 14 éven aluliak aránya a tavalyi időszakhoz képest megduplázódott a Baleseti Intézet adatai szerint.

A Budapesti Dr. Manninger Jenő Baleseti Központ közölte: a kulcscsont-, boka-, alkar- és csuklótáji törés szakorvosi ellátást igényel, az e-rollerezők közt, kátyúkon vagy útpadkán való elakadás miatt gyakran előfordul arc- és koponyasérülés is.

A végtagsérülések általában jól gyógyíthatók, az arcsérülések nem mindig múlnak el nyom nélkül, de a legveszélyesebb a koponyát ért sérülés, melynek maradandó, súlyos akár fogyatékosságot vagy halált okozó következményei is lehetnek.

A baleseti központ idegsebészeti munkacsoportja tavaly publikált kutatásában azt vizsgálta, milyen sérüléseket szenvednek kerékpárosok, elektromos rolleresek és hagyományos rolleresek. A vizsgált időszak alatt 1938 eset közül 1378 kerékpárral, 370 elektromos rollerrel és 190 mechanikus rollerrel szenvedtek balesetet.

A kutatás egyik legfontosabb megállapítása, hogy az e-rolleres sérülések erősen kapcsolódtak az alkoholfogyasztáshoz. Az elektromos rolleresek több mint negyede ivott a baleset előtt, míg a biciklivel balesetet szenvedettek kevesebb mint 5 százaléka állt alkoholos befolyásoltság alatt – írták.

Magyar Péter miniszterelnök múlt héten jelentette be, hogy a kormány módosítja és szigorítja a KRESZ-t, hogy érdemben csökkenjen a rolleres balesetek száma. A kormány javaslata szerint a motoros roller külön járműkategória lesz a KRESZ-ben és speciális szabályok vonatkoznak majd rá. A rendeletet a kihirdetés előtt még egyszer társadalmi vitára bocsátják.

A Bethesda Gyermekkórház legutóbbi közlése szerint idén március és szeptember között 202 gyermeket kellett ellátni elektromos rollerrel összefüggő baleset miatt; egy-egy ügyeletben 5-6 gyermek is érkezett e-rollerezés közben elszenvedett komoly sérülésekkel, minden ötödik eset fejsérülés volt, 11 gyerek állapota súlyos vagy életveszélyes volt.

Az e-roller használatból származó sérülések skálája széles: a kisebb bőr- és lágyrészsérülésektől a tompa légúti, mellkasi és hasi sérülésekig terjed, és ezzel együtt nő a súlyos, műtétet igénylő balesetek száma is, a fiatalok jóval nagyobb arányban szenvednek zúzódást, csonttörést, mint a felnőttek, gyakori az arc- és fejsérülés, ami a sisakhasználat hiányát jelzi, de előfordult már olyan kiskorú beteg is, aki az egyik veséjét vesztette el.

Becslések szerint csak a budapesti ellátásban havonta mintegy 150 gyermeket kezelnek hasonló balesetek miatt

– írták.

Összegzésük szerint a sérülések legnagyobb része a felső végtagokat (32 százalék) érinti: gyakoriak az alkar- és orsócsonttörések, könyökzúzódások, vállsérülések. Minden ötödik esetben fejsérülés történt, például agyrázkódás vagy koponyazúzódás. Az alsó végtagon bokarándulások, térdsérülések, lábszártörések fordultak elő, és több gyermek érkezett arc- vagy torzósérülésekkel is.

Az esetek 5,5 százaléka műtéti beavatkozást igényelt, és a triázsadatok szerint a többség közepesen vagy enyhén súlyos volt, de minden huszadik gyermek állapota súlyos vagy életveszélyes

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2024-ben 367 motorosroller-baleset történt, 2025-ben már 635, és idén júliusig bezárólag is már 537.

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