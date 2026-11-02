Enyhébben indul az „influenza-szezon”, mint az előző években

Ahogy múlt pénteken megírtuk, a 42. héten 166 500-an fordultak orvoshoz akut légúti fertőzés (ARI), közülük 16 ezren – azaz 9,6 százalékuk – influenzaszerű megbetegedés (ILI) tüneteivel. Ehhez képest a 43. héten csökkenést látunk: 143 600 ARI-t (-13,8%( és 13 600 ILI-t (-15%), ami 9,5 százalékos ILI arányt eredményezett.
Az ARI terén az idei szezon az előző négynél enyhébben indult.
ILI tekintetében tavaly és két évvel ezelőtt valamivel rosszabb volt a helyzet.
Az influenzaszerű megbetegedések aránya idén szinte hajszálra ugyanúgy indult, mint 2024-ben, bár a 43. héten már nemcsak a tavalyinál (11%), de a két évvel ezelőttinél (9,9%) is alacsonyabban állt a ráta.
A sentinel orvosok által ledott minták száma (154) elmaradt az egy évvel ezelőttitől (166). A SARS-CoV2-pozitivitás 5,2% volt a 43. héten, jóval az előző három év azonos hetében mért számok alatt (28,3%, 21,5%, 27,1%).
Az RSV (légúti óriássejtes vírus) pozitivitási rátája a 22. héten még 6,7% volt idén (tavaly 4% volt az interszezonális csúcs a 23. héten), de az idei szezon mintáiban a 42. héten tűnt fel először (1 pozitív minta, 0,6%-os pozitivitás). A 43. heti mintákból nem mutattak ki RSV-t.
A 43. héten 85 beteget vettek fel kórházba súlyos akut légúti fertőzéssel (SARI), kevesebbet, mint akár egy éve (109), akár két vagy három évvel ezelőtt (153).
Intenzív/szubintenzív ellátásra 11-en szorultak, többen, mint egy éve (9), két évvel ezelőtt (10), de kevesebben, mint két éve ilyenkor (20).
A SARI-val kórházban lévők 12,9 százalékának volt szüksége intenzív/szubintenzív ellátásra, ami magasabb arány az előző két évben mértnél (8,3%, 6,5%), de alacsonyabb, mint három éve (13,1%).
A 100 ezer lakosra jutó megbetegedések korcsoportos eloszlása azt mutatja, hogy az akút légúti fertőzések tekintetében többségben vannak a legfiatalabbak (0-14 évesek), míg az influenzaszerű megbetegedéseknél már a 15-34 éves korosztály értintettsége valamivel magasabb.
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