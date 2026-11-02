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Évtizedes hallgatás törik meg: különleges műsor mutatja be a múlt feldolgozásának lelki terheit
Gazdaság

Évtizedes hallgatás törik meg: különleges műsor mutatja be a múlt feldolgozásának lelki terheit

MTI
Gyors összefoglaló
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Háromrészes sorozattal jelentkezik a közmédia Ügynökakták, a hallgatás ára címmel. A műsor apropója, hogy a kormány döntése nyomán november 4-én nyilvánossá válnak az államszocializmus idején keletkezett ügynökakták, összesen 80 ezer irat.

Ügynökakták, a hallgatás ára címmel háromrészes sorozatot tűz műsorára a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit (MRTV) Zrt.; a program november 3. és 5. között lesz látható a Duna TV-n.

Mit bizonyít egy név az ügynökaktákban? Hogyan hatnak az elhallgatott történetek a következő generációkra, és miként lehet szembenézni felmenőink döntéseivel és azok következményeivel? Ezekre a kérdésekre keresi a választ Szily Nóra műsorvezető, pszichológus és Orvos-Tóth Noémi klinikai szakpszichológus, író a produkcióban, amelyet annak apropóján készítettek az alkotók, hogy a kormány döntése nyomán november 4-én nyilvánossá válnak az államszocializmus idején keletkezett ügynökakták.

Felhívták a figyelmet arra, hogy az állambiztonsági múlt feltárása nem ér véget a bizonyítékok megismerésével: az iratok értelmezése, a történelmi körülmények feltárása és a személyes következmények megértése egyaránt fontos része a szembenézésnek.

Az ügynökakták nyilvánosságra hozatalakor november 4-én 80 ezer irat lesz böngészhető.

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Ezt a sokrétű folyamatot állítja középpontba a háromrészes sorozat, amely történészi és pszichológiai szempontból vizsgálja a múlt feldolgozásának kérdéseit a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium által felkért független szakértői testület tagjaival.

Az adások központi témája, hogy mit árulnak el a nyilvánosság elé tárt dokumentumok, hogyan hatnak a családi titkok a következő generációkra, és miként lehet párbeszédet kezdeményezni a nehéz örökségről.

Az első, november 3-i epizód az állambiztonsági nyilvántartások értelmezésével foglalkozik. Szekér Nóra, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának kutatási osztályvezetője és Orvos-Tóth Noémi klinikai szakpszichológus, traumakutató és író a többi között azt járja körül: mit bizonyít egy hatos karton, milyen különbség van a beszervezés és a tényleges együttműködés között, valamint milyen következtetések vonhatók le a hiányos iratanyagból.

A november 4-i adás a családi hallgatás, a szégyen és az örökölt lelki terhek kérdését vizsgálja. Szily Nóra, Orvos-Tóth Noémi és Joób Máté evangélikus lelkész arra keresik a választ, hogyan befolyásolhatják a felmenők múltbéli tettei és az elhallgatott történetek a leszármazottak identitását, kapcsolatait és családi viszonyait. A beszélgetés kitér a felelősség, a bűntudat, a szégyen és a megbocsátás különbségeire is.

A november 5-i záróepizód pedig a személyes szembenézés és a családi párbeszéd lehetőségeit mutatja be. Szokolay Domokos történész - aki édesapja révén maga is hordozza ezt a múltat - azt vizsgálja Szily Nórával és Orvos-Tóth Noémivel, hogy miként dolgozhatók fel a váratlanul előkerülő családi információk, és miként lehet beszélni olyan múltbeli eseményekről, amelyekről az érintettek évtizedeken át hallgattak.

A sorozat arra hívja fel a figyelmet, hogy a történelmi dokumentumok értelmezésekor elengedhetetlen a tények és a feltételezések megkülönböztetése, valamint a korabeli körülmények figyelembevétele.

A műsor november 3. és 5. között, mindennap 17:25-től a Duna TV-n, illetve az adást követő reggel reggel 9:45-től a Duna World-ön lesz látható. Továbbá a sorozat előzetese megtekinthető itt, illetve az adások újranézhetők a MédiaKlikken és a közmédia YouTube-csatornáján.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Illyés Tibor

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