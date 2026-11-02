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Évtizedes problémára tesz pontot a kormány: megszűnik a nyíregyházi autósok idegeit borzoló dugó
Gazdaság

Évtizedes problémára tesz pontot a kormány: megszűnik a nyíregyházi autósok idegeit borzoló dugó

Portfolio
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Megkezdődhet a nyíregyházi Tokaji úton található vasúti átjáró kiváltására szolgáló aluljáró tervezése, majd ezt követően a kivitelezése – jelentette be Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a Facebook-oldalán.

A tájékoztatás szerint a Nyíregyházán lévő Tokaji úti sínpár keresztezése hosszú ideje jelentős közlekedési fennakadást okoz a városban, ahol a gépjárművezetők rendszeresen hosszabb várakozásra kényszerülnek a sorompók előtt.

A sorompók miatti hosszas várakozás megszüntetésére legalább két évtizede kereste a választ a mindenkori városvezetés és a kormányok, azonban eddig nem értek el eredményt

– mutatótt rá a helyzet előzményeire a miniszter.

A közlekedési probléma felszámolásáról a Tisza-kormány hozott döntést. Ennek értelmében első fázisban a Tokaji úti aluljáró tervezési munkálatai kezdődnek meg, amelyeket a beruházás kivitelezése követ majd.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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