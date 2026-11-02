Ha a történelem megismétli önmagát, hatalmas szárnyalás jöhet a félidős választás után az Egyesült Államokban

Bár a befektetők általában feszülten várják az amerikai félidős választásokat, a historikus adatok alapján a részvénypiacok rendszerint jól teljesítenek a szavazás után, függetlenül attól, hogy melyik párt kerül többségbe. A politikai erőviszonyok alakulásánál azonban hosszabb távon jóval nagyobb súllyal esik latba a jegybanki kamatpolitika, a technológiai szektor teljesítménye és a geopolitikai helyzet.

A CNBC 1980 és 2024 közötti időszakot vizsgáló elemzése szerint az S&P 500 tőzsdeindex mind az elnökválasztások, mind a félidős választások után jól teljesített, hiszen egy évvel a szavazást követően

a mutató a félidős megmérettetések után átlagosan 13,7 százalékkal, az elnökválasztások után pedig 13,8 százalékkal emelkedett.

A hozamok az esetek 91 százalékában pozitívak voltak, sőt az 1982 és 2022 közötti tizenegy félidős választás mindegyike után pluszban zárt az index egyéves távlatban. A rövid távú hatások ugyanakkor kevésbé kiszámíthatók, mivel a szavazást követő első napon és az első héten az átlagos növekedés mindössze 0,2 százalék, egy hónap elteltével pedig 1,1 százalék volt.

Ryan Detrick, a Carson Group vezető piaci stratégája szerint a választások előtti bizonytalanságot a szavazás lezárultával megkönnyebbülés váltja fel. A tőzsdék jellemzően a megosztott kormányzást részesítik előnyben, vagyis azt a felállást, amikor a Fehér Házat az egyik párt irányítja, a kongresszusnak pedig legalább az egyik háza a másik oldal kezében van. Ilyen helyzet tizenöt alkalommal állt elő a vizsgált időszakban, és az S&P 500 egy év alatt átlagosan 15 százalékkal erősödött, míg az egypárti irányítást hozó választások után csak 11,5 százalékos volt az átlagos emelkedés. Detrick szerint

a befektetők azért nem kedvelik a elsöprő győzelmeket, mert a túl nagy hatalomkoncentráció egyoldalú túlköltekezéshez vezethet.

A kedvező tendencia akkor is érvényesült, amikor republikánus elnök mellett a demokraták szerezték meg a kongresszus mindkét házát. Erre három félidős választáson, 1986-ban, 1990-ben és 2006-ban volt példa. Ezekben az esetekben az S&P 500 a szavazás másnapján ugyan átlagosan fél százalékot esett, de egy hónappal később már 3,4 százalékos, egy év elteltével pedig 10,9 százalékos pluszban járt.

A választások ugyanakkor sokszor csak egybeesnek a piacokat valójában mozgató gazdasági folyamatokkal. A Société Générale szakértői szerint a vállalati profitok alakulása és a Fed monetáris politikája jóval meghatározóbb a politikai ciklusoknál. Ezt bizonyítja, hogy 2000 után a dotkomlufi kipukkadása miatt 22,1 százalékot zuhant az S&P 500, míg 2020-ban a koronavírus-járványt követő gazdasági kilábalás 38,3 százalékos ralit hozott az indexben. Hasonlóképpen, Donald Trump első elnöki ciklusa alatt,

a 2018-as félidős választások évében a részvénypiacok gyengélkedését elsősorban a Fed négyszeri kamatemelése okozta,

nem pedig a képviselőház demokrata kézre kerülése.

Jelenleg a mesterséges intelligenciával kapcsolatos fejlesztések és a technológiai szektor teljesítménye jelentik a legfontosabb piaci hajtóerőt. Bár a gazdasági növekedés és az AI-szektor lendülete életben tarthatja a bikapiacot, a demokraták esetleges kettős kongresszusi győzelme visszafoghatja az AI-infrastruktúra kiépítését, ami további kiadáscsökkentésekhez vezethet az ágazatban. Emellett a kötvénypiacokon is feszültség tapasztalható a globálisan emelkedő hozamok és a franciaországi adósságproblémák miatt, miközben az Iránnal vívott háború is súlyosbodhat, ha Trump elnök beváltja az újabb csapásokra vonatkozó fenyegetéseit. Jim Reid, a Deutsche Bank globális makrogazdasági elemzési vezetője szintén arra hívta fel a figyelmet, hogy a historikus szezonalitás önmagában nem garantálja az emelkedést, hiszen a geopolitikai, technológiai és kötvénypiaci kockázatok a szavazás után sem tűnnek el.

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