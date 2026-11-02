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Házkutatást tartott a NAV egy fideszes parlamenti képviselő testvérének alapítványánál
Gazdaság

Házkutatást tartott a NAV egy fideszes parlamenti képviselő testvérének alapítványánál

Portfolio
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A Telex kérdésére a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elmondta, az Alapítvány a Polgári Józsefvárosért nevű szervezethez kötődő ingatlanokban tartottak házkutatást hétfőn költségvetési csalás gyanújával. Az alapítvány vezetője 2024-ben Vitályos Fanni volt, Vitályos Eszter akkori kormányszóvivő, jelenlegi fideszes országgyűlési képviselő testvére.

A gyanú szerint a VIII. kerületi szervezet 5 millió forintos vissza nem térítendő költségvetési támogatást kapott a 2024-es önkormányzati választás előtt többek között a polgári hagyományok ápolása, a közéletben történő részvétel ösztönzése céljából. A pénzből azonban pártpolitikai kampányanyagot készítettek, amelyre a támogatói okirat alapján nem volt lehetőség. 

A NAV nyomozói hétfőn öt helyszínre szálltak ki bizonyítékszerzés céljából.

A józsefvárosi alapítvány ellen még augusztusban Pikó András, a VIII. kerület polgármestere tett büntetőfeljelentést.

A Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda által adott 5 millió forintos támogatásból az alapítvány olyan kiadványokat készített, amelyek a józsefvárosi közbiztonság helyzetéről, de leginkább Pikó András lejáratásáról szóltak.

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A támogatás teljesítésigazolását 2024 októberében Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója írta alá.

Az Alapítvány a Polgári Józsefvárosért a józsefvárosi Baross utca 19-ben, a Fidesz józsefvárosi irodájának címén van bejegyezve.

A szervezet vezetője 2024-ben Vitályos Eszter fideszes országgyűlési képviselő, korábbi kormányszóvivő testvére, Vitályos Fanni volt, aki a párt önkormányzati képviselőjelöltjeként indult 2024-ben

– írta a Telex.

Az RTL Híradónak Hardy Ferenc Gábor, az alapítvány egyik kurátora azt mondta, Pikó Andrásnak meg kellene köszönnie, hogy egy civil szervezet ellát olyan feladatokat, amilyeneket a helyi politika „nem egészen a helyzet magaslatán végez”. Hozzátette, a kampánynak semmi köze nincs ennek a pénznek az elköltéséhez.

Hardy Ferenc Gábor arra a kérdésre, hogy miért ugyanoda van bejegyezve az alapítvány, ahova a helyi Fidesz, azt felelte, így spórolnak a rezsiköltségeken.

Az RTL úgy tudja, a NAV a házkutatások során több lehetséges bizonyítékot is lefoglalt. Ezeket elemzik, és ez alapján döntenek az eljárás folytatásáról.

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