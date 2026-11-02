Házkutatást tartott a NAV egy fideszes parlamenti képviselő testvérének alapítványánál

A gyanú szerint a VIII. kerületi szervezet 5 millió forintos vissza nem térítendő költségvetési támogatást kapott a 2024-es önkormányzati választás előtt többek között a polgári hagyományok ápolása, a közéletben történő részvétel ösztönzése céljából. A pénzből azonban pártpolitikai kampányanyagot készítettek, amelyre a támogatói okirat alapján nem volt lehetőség.
A NAV nyomozói hétfőn öt helyszínre szálltak ki bizonyítékszerzés céljából.
A józsefvárosi alapítvány ellen még augusztusban Pikó András, a VIII. kerület polgármestere tett büntetőfeljelentést.
A Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda által adott 5 millió forintos támogatásból az alapítvány olyan kiadványokat készített, amelyek a józsefvárosi közbiztonság helyzetéről, de leginkább Pikó András lejáratásáról szóltak.
A támogatás teljesítésigazolását 2024 októberében Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója írta alá.
Az Alapítvány a Polgári Józsefvárosért a józsefvárosi Baross utca 19-ben, a Fidesz józsefvárosi irodájának címén van bejegyezve.
A szervezet vezetője 2024-ben Vitályos Eszter fideszes országgyűlési képviselő, korábbi kormányszóvivő testvére, Vitályos Fanni volt, aki a párt önkormányzati képviselőjelöltjeként indult 2024-ben
– írta a Telex.
Az RTL Híradónak Hardy Ferenc Gábor, az alapítvány egyik kurátora azt mondta, Pikó Andrásnak meg kellene köszönnie, hogy egy civil szervezet ellát olyan feladatokat, amilyeneket a helyi politika „nem egészen a helyzet magaslatán végez”. Hozzátette, a kampánynak semmi köze nincs ennek a pénznek az elköltéséhez.
Hardy Ferenc Gábor arra a kérdésre, hogy miért ugyanoda van bejegyezve az alapítvány, ahova a helyi Fidesz, azt felelte, így spórolnak a rezsiköltségeken.
Az RTL úgy tudja, a NAV a házkutatások során több lehetséges bizonyítékot is lefoglalt. Ezeket elemzik, és ez alapján döntenek az eljárás folytatásáról.
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Házkutatást tartott a NAV egy fideszes parlamenti képviselő testvérének alapítványánál
5 millió forintot kapott a józsefvárosi szervezet, de a gyanú szerint a pártnak kampányolt belőle.
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