Hogy kellene jól bevezetnünk az eurót? Az MNB és a PM szakértői válaszolnak

Magyarország több mint húsz éve úgy csatlakozott az Európai Unióhoz, hogy vállalta: idővel a közös európai fizetőeszközt is bevezeti. Volt időszak, amikor megvolt a szándék, de nem teljesültek a feltételek. Később pedig előállt olyan helyzet is, amikor már közelebb kerültünk volna a célhoz, de hiányzott hozzá a politikai akarat. Most ismét felmerült egy céldátum: 2032.

Számos érv szól az euró bevezetése mellett, ahogy ellenérvek is akadnak. Az azonban biztos, hogy ha Magyarország egyszer – akár a 2030-as évek elején – csatlakozik az euróövezethez, az az egész ország életére hatással lesz. Jelentősége az uniós csatlakozáshoz vagy a schengeni belépéshez mérhető.

Legalább ennyire izgalmas azonban maga az út is, amely a magyar euró bevezetéséhez vezethet.

A filmben - többek között - megszólalnak a Pénzügyminisztérium és a Magyar Nemzeti Bank szakértői, a Richter Gedeon Nyrt. és a TUTTI Kft. vezetői és a Portfolio makrogazdasági elemzői is.

A filmet a Portfolio Csoport audiovizuális üzletága, a Portfolio Studios készítette.

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