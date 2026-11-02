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Hogy kellene jól bevezetnünk az eurót? Az MNB és a PM szakértői válaszolnak
Gazdaság

Hogy kellene jól bevezetnünk az eurót? Az MNB és a PM szakértői válaszolnak

Portfolio
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Megjelent a Portfolio riportfilmje Út a magyar euróhoz címmel. A film azt járja körül, hol tart Magyarország az euró bevezetése felé vezető úton, és milyen történelmi, gazdasági, politikai, valamint társadalmi kérdések kapcsolódnak ehhez a folyamathoz. Bemutatjuk, milyen tanulságokat lehet levonni más országok példáiból, mikor és milyen feltételek mellett lenne érdemes bevezetni az eurót Magyarországon, illetve hogyan lehetne ezt jól megvalósítani.

Magyarország több mint húsz éve úgy csatlakozott az Európai Unióhoz, hogy vállalta: idővel a közös európai fizetőeszközt is bevezeti. Volt időszak, amikor megvolt a szándék, de nem teljesültek a feltételek. Később pedig előállt olyan helyzet is, amikor már közelebb kerültünk volna a célhoz, de hiányzott hozzá a politikai akarat. Most ismét felmerült egy céldátum: 2032.

Számos érv szól az euró bevezetése mellett, ahogy ellenérvek is akadnak. Az azonban biztos, hogy ha Magyarország egyszer – akár a 2030-as évek elején – csatlakozik az euróövezethez, az az egész ország életére hatással lesz. Jelentősége az uniós csatlakozáshoz vagy a schengeni belépéshez mérhető.

Legalább ennyire izgalmas azonban maga az út is, amely a magyar euró bevezetéséhez vezethet.

A filmben - többek között - megszólalnak a Pénzügyminisztérium és a Magyar Nemzeti Bank szakértői, a Richter Gedeon Nyrt. és a TUTTI Kft. vezetői és a Portfolio makrogazdasági elemzői is.

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A filmet a Portfolio Csoport audiovizuális üzletága, a Portfolio Studios készítette.

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