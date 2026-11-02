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Két kórházigazgatót is menesztettek a mai napon
Gazdaság

Két kórházigazgatót is menesztettek a mai napon

MTI
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Visszavonta az Egészségügyi Minisztérium a Hódmezővásárhelyi-Makói Egészségügyi Ellátó Központ, az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) pedig az Orosházi Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézet főigazgatójának vezetői megbízatását hétfőn.

Az OKFŐ a közleményben azt írta, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter hétfői hatállyal visszavonta Kallai Árpád, a Hódmezővásárhelyi-Makói Egészségügyi Ellátó Központ főigazgatójának vezetői megbízását. Az intézményvezetői feladatokat november 3-tól Kincsesné Ágoston Zsuzsanna eddigi orvosigazgató veszi át.

Tótth Árpád országos kórház-főigazgató szintén november 2-ai hatállyal visszavonta Bozsár Stefánia, az Orosházi Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézet főigazgatójának vezetői megbízását. Az intézményt a továbbiakban megbízott főigazgatóként Dani Győző eddigi orvosigazgató vezeti.

A minisztérium azt közölte: az új főigazgatókat nyílt pályázaton, szakmai szempontok alapján választják majd ki.

A pályázatok elérhetők lesznek a Közszolgállás állásportálon, az OKFŐ honlapján és az Egészségügyi Közlönyben is.

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