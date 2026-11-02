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Kiderült, hogy döntöttek Orbán Viktor alatt több mint 1400 milliárd forint sorsáról
Gazdaság

Kiderült, hogy döntöttek Orbán Viktor alatt több mint 1400 milliárd forint sorsáról

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A sport-tao megszüntetésére készülő Magyar Péter vezette kabinet bemutatta, hogyan döntött az Orbán-kormány a támogatásokról, és miért nem jelentett automatikusan pénzt egy fejlesztési terv jóváhagyása. A Tisza-kabinet szerint a rendszer sok sportberuházást tett lehetővé, de az eredmények nem álltak arányban a ráfordított közpénzzel. Ráadásul kormányzati jóváhagyás kellett minden 300 millió forint feletti programra.

Tizenegy év alatt összesen 1408 milliárd forintnyi támogatási igazolást állítottak ki a sport-tao rendszerében, amelyet a kormány 2027-től közvetlen költségvetési támogatásokkal váltana fel – derül ki a Magyar Péter vezette kormány tájékoztatójából.

A kabinet értékelése szerint bár a konstrukció segítette a sportlétesítmények megújítását, de fenntartási problémákat okozott, társadalmi megtérülése pedig nem állt arányban a ráfordított közpénzzel.

A sport-tao lehetővé tette, hogy vállalkozások társaságiadó-kedvezmény mellett finanszírozzák hat látvány-csapatsportág – a labdarúgás, a kézilabda, a kosárlabda, a vízilabda, a jégkorong és a röplabda – fejlesztéseit. A sportszervezeteknek először sportfejlesztési programot kellett benyújtaniuk, amely meghatározta a támogatás célját és keretét. Az egyesületek és az érintett alapítványok kérelmeiről jellemzően a sportági szakszövetség, a sportakadémiák és maguk a szakszövetségek programjairól a sportért felelős miniszter döntött az előző, Orbán-kormány alatt.

A jóváhagyás során ellenőrizni kellett a jogosultságot, a dokumentációt, a sportági fejlesztési célokhoz való illeszkedést és a rendelkezésre álló keretet.

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A tájékoztató szerint a 300 millió forint feletti programoknál a szakszövetségi döntés előtt a sportért és az adópolitikáért felelős miniszter véleményére is szükség volt, nézeteltérésük esetén pedig a kormány határozott.

A kabinet részvétele tehát ezekben az esetekben nem volt automatikus. A nagyobb ingatlanfejlesztéseknél a környék meglévő sportlétesítményeinek piaci helyzetét is figyelembe kellett venni.

A program elfogadása azonban csak a támogatásgyűjtés lehetőségét nyitotta meg, önmagában nem biztosított pénzt. A sportszervezetnek vállalati finanszírozót kellett találnia, a konkrét támogatáshoz pedig támogatási igazolásra volt szükség. Egy 500 millió forintos jóváhagyott program így nem jelentett ugyanekkora tényleges bevételt. Az egyes projektek vizsgálatakor ezért külön kell kezelni a jóváhagyott keretet, a kiállított igazolások összegét és a valóban beérkezett finanszírozást.

  • A kormány három példával szemléltette a különbségeket: a Nyíregyházi Kosárlabda Klub kisebb, 2025/2026-os programját a szakszövetség jóváhagyta, a beruházás pedig megvalósult.
  • A Pilisi Labdarúgó Klub 2016-ban több mint 700 millió forintos keretet kapott, de nem sikerült elegendő támogatást gyűjtenie, így a tervezett sportcsarnok sem épült meg.
  • A Debreceni Egyetem Atlétikai Club jégkorong-akadémiájának programjáról viszont már minisztériumi szinten döntöttek.

A részletes adatokat és esetleírásokat a kormany.hu/sporttao oldalon tették közzé.

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