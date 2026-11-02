Kiszivárgott az üzemanyagárstop tervezete – komoly csavar van a német szabályokban

A német gazdasági minisztérium kidolgozta az üzemanyagárak korlátozásáról szóló jogszabálytervezetet, ami a Handelsblatt értesülései szerint jelentős feltételekhez kötné az állami beavatkozást.
A Katherina Reiche gazdasági miniszter által előkészített szabályozás ugyanis önmagában nem vezetne be maximális üzemanyagárakat, csupán megteremtené az ehhez szükséges jogi kereteket. A tervezet alapján akkor nyílna lehetőség az árplafon alkalmazására,
ha a benzin vagy a dízel drágulásának üteme három egymást követő héten több mint 5 százalékponttal meghaladná a többi európai uniós ország átlagos áremelkedési ütemét.
Fontos tehát, hogy nem az üzemanyagok árszintje, hanem az árak változásának üteme lenne a meghatározó. A benzinre és a dízelre ráadásul külön-külön határozhatnának meg maximális árakat.
A jogszabály a jelenlegi tervek szerint 2027. január 1-jén lépne hatályba, az árplafon esetleges bevezetésének feltételeit viszont csak január második teljes hetének adataitól kezdve vizsgálnák. A háromhetes követelmény miatt így az árkorlátozás alkalmazása eleve későbbre tolódhatna.
Korábban jóval határozottabb beavatkozást ígértek
A német kormány és a tartományok szeptemberben állapodtak meg arról, hogy az iráni háború nyomán megugró üzemanyagárak miatt újabb intézkedésekkel segítik az autósokat. Ennek részeként októbertől az év végéig literenként 14 eurócenttel csökkentették a benzin és a dízel jövedéki jellegű energiaadóját, ami az áfahatással együtt közel 17 centes könnyítést jelent.
A megállapodás másik eleme az volt, hogy legkésőbb 2027. január 1-jéig a belga és a luxemburgi rendszer mintájára ideiglenes üzemanyagár-plafont vezetnek be. A most kiszivárgott tervezet viszont
lényegesen óvatosabb megközelítést tükröz, mivel az árkorlátozás nem automatikusan, hanem kizárólag meghatározott piaci feltételek teljesülése esetén válhatna alkalmazhatóvá.
A Handelsblatt szerint a gazdasági minisztérium elképzelései messze elmaradnak attól, amit a koalíciós partner szociáldemokraták szeretnének.
Az árplafon bevezetésével kapcsolatban ráadásul ellátásbiztonsági aggályok is felmerültek, ezért a tervezet több kivételt tartalmazna. Katherina Reiche korábban maga is bírálta az állami árkorlátozás ötletét, többek között arra figyelmeztetve, hogy az kedvezőtlenül érintheti a német finomítóipart.
A szabályozás egyelőre tervezet, így annak végleges tartalma és az árplafon tényleges alkalmazása továbbra is bizonytalan.
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