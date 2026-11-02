Kiszivárgott az üzemanyagárstop tervezete – komoly csavar van a német szabályokban

Elkészült a német üzemanyagár-plafonról szóló törvénytervezet, aminek részleteit a Handelsblatt szerezte meg. A szabályozás jóval szűkebb körben tenné lehetővé az árak korlátozását, mint azt korábban várni lehetett: a kormány csak akkor avatkozhatna be, ha a benzin vagy a dízel drágulása tartósan és jelentősen meghaladná az uniós átlagot. Ráadásul az új rendszer januári indulása sem jelentené az árplafon automatikus bevezetését.

A német gazdasági minisztérium kidolgozta az üzemanyagárak korlátozásáról szóló jogszabálytervezetet, ami a Handelsblatt értesülései szerint jelentős feltételekhez kötné az állami beavatkozást.

A Katherina Reiche gazdasági miniszter által előkészített szabályozás ugyanis önmagában nem vezetne be maximális üzemanyagárakat, csupán megteremtené az ehhez szükséges jogi kereteket. A tervezet alapján akkor nyílna lehetőség az árplafon alkalmazására,

ha a benzin vagy a dízel drágulásának üteme három egymást követő héten több mint 5 százalékponttal meghaladná a többi európai uniós ország átlagos áremelkedési ütemét.

Fontos tehát, hogy nem az üzemanyagok árszintje, hanem az árak változásának üteme lenne a meghatározó. A benzinre és a dízelre ráadásul külön-külön határozhatnának meg maximális árakat.

A jogszabály a jelenlegi tervek szerint 2027. január 1-jén lépne hatályba, az árplafon esetleges bevezetésének feltételeit viszont csak január második teljes hetének adataitól kezdve vizsgálnák. A háromhetes követelmény miatt így az árkorlátozás alkalmazása eleve későbbre tolódhatna.

Korábban jóval határozottabb beavatkozást ígértek

A német kormány és a tartományok szeptemberben állapodtak meg arról, hogy az iráni háború nyomán megugró üzemanyagárak miatt újabb intézkedésekkel segítik az autósokat. Ennek részeként októbertől az év végéig literenként 14 eurócenttel csökkentették a benzin és a dízel jövedéki jellegű energiaadóját, ami az áfahatással együtt közel 17 centes könnyítést jelent.

A megállapodás másik eleme az volt, hogy legkésőbb 2027. január 1-jéig a belga és a luxemburgi rendszer mintájára ideiglenes üzemanyagár-plafont vezetnek be. A most kiszivárgott tervezet viszont

lényegesen óvatosabb megközelítést tükröz, mivel az árkorlátozás nem automatikusan, hanem kizárólag meghatározott piaci feltételek teljesülése esetén válhatna alkalmazhatóvá.

A Handelsblatt szerint a gazdasági minisztérium elképzelései messze elmaradnak attól, amit a koalíciós partner szociáldemokraták szeretnének.

Az árplafon bevezetésével kapcsolatban ráadásul ellátásbiztonsági aggályok is felmerültek, ezért a tervezet több kivételt tartalmazna. Katherina Reiche korábban maga is bírálta az állami árkorlátozás ötletét, többek között arra figyelmeztetve, hogy az kedvezőtlenül érintheti a német finomítóipart.

A szabályozás egyelőre tervezet, így annak végleges tartalma és az árplafon tényleges alkalmazása továbbra is bizonytalan.

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